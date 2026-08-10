Les bêtas 5 d'iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 sont disponibles ! (+ Mise à jour de sécurité)

COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?

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DES MISES A JOUR DE SÉCURITÉ

correctifs de sécurité

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Ces nouvelles versions restent ry compris ceux disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible.Une fois cette étape effectuée, les mises à jour sont disponibles directement depuis. Comme toujours, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant toute installation.Même si ces cinquièmes bêta gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle prévue cet automne, elles restent des versions de. Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.Apple profite également de cette, accessible aussi bien aux développeurs qu’aux membres du programme de bêta publique. Elle arrive seulement quelques jours après macOS Tahoe 26.6.1, une mise à jour de sécurité qui corrigeait notamment une faille permettant potentiellement à un attaquant présent sur le réseau de s’authentifier au Partage d’écran sans identifiants valides.Apple reste assez. La bêta peut être installée depuis Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels, à condition d’avoir activé la réception des versions bêta.Les notes de version restent particulièrement succinctes et évoquent simplement des. Apple n’a pas encore détaillé les vulnérabilités concernées sur sa page dédiée, qui devrait être mise à jour prochainement. Quelques corrections de bugs et optimisations peuvent également être présentes, sans être officiellement mentionnées.