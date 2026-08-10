Les bêtas 5 d'iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 sont disponibles ! (+ Mise à jour de sécurité)
Par Laurence - Publié le
Belle soirée en perspective pour les serveurs d'Apple qui vont chauffer à plein régime. La firme poursuit le développement de ses prochains systèmes d’exploitation à un rythme soutenu et met en ligne la 5e bêta d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.
Ces nouvelles versions restent réservées aux développeurs inscrits au programme Apple, y compris ceux disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible.
Une fois cette étape effectuée, les mises à jour sont disponibles directement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou via Réglages Système sur Mac. Comme toujours, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant toute installation.
Même si ces cinquièmes bêta gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle prévue cet automne, elles restent des versions de développement. Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
Apple profite également de cette nouvelle salve de bêtas pour proposer une première version de test de macOS Tahoe 26.6.2, accessible aussi bien aux développeurs qu’aux membres du programme de bêta publique. Elle arrive seulement quelques jours après macOS Tahoe 26.6.1, une mise à jour de sécurité qui corrigeait notamment une faille permettant potentiellement à un attaquant présent sur le réseau de s’authentifier au Partage d’écran sans identifiants valides.
Apple reste assez discrète sur cette nouvelle version et indique simplement que macOS 26.6.2 apporte de nouveaux correctifs de sécurité. La bêta peut être installée depuis Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels, à condition d’avoir activé la réception des versions bêta.
Elle a aussi publié dans la foulée iOS 26.6.1 et iPadOS 26.6.1, deux mises à jour qui ne proposent aucune nouvelle fonctionnalité mais se concentrent sur la sécurité. Les notes de version restent particulièrement succinctes et évoquent simplement des
COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?
Ces nouvelles versions restent réservées aux développeurs inscrits au programme Apple, y compris ceux disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible.
Une fois cette étape effectuée, les mises à jour sont disponibles directement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou via Réglages Système sur Mac. Comme toujours, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant toute installation.
Même si ces cinquièmes bêta gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle prévue cet automne, elles restent des versions de développement. Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
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DES MISES A JOUR DE SÉCURITÉ
Apple profite également de cette nouvelle salve de bêtas pour proposer une première version de test de macOS Tahoe 26.6.2, accessible aussi bien aux développeurs qu’aux membres du programme de bêta publique. Elle arrive seulement quelques jours après macOS Tahoe 26.6.1, une mise à jour de sécurité qui corrigeait notamment une faille permettant potentiellement à un attaquant présent sur le réseau de s’authentifier au Partage d’écran sans identifiants valides.
Apple reste assez discrète sur cette nouvelle version et indique simplement que macOS 26.6.2 apporte de nouveaux correctifs de sécurité. La bêta peut être installée depuis Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels, à condition d’avoir activé la réception des versions bêta.
Elle a aussi publié dans la foulée iOS 26.6.1 et iPadOS 26.6.1, deux mises à jour qui ne proposent aucune nouvelle fonctionnalité mais se concentrent sur la sécurité. Les notes de version restent particulièrement succinctes et évoquent simplement des
correctifs de sécurité. Apple n’a pas encore détaillé les vulnérabilités concernées sur sa page dédiée, qui devrait être mise à jour prochainement. Quelques corrections de bugs et optimisations peuvent également être présentes, sans être officiellement mentionnées.