Bêta 6 pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, mise à jour de sécurité pour tous les systèmes
Par Laurence - Publié le
Ne respectant pas du tout son rythme de sortie habituel, Apple a décidé de faire chauffer ses serveurs en proposant les bêtas 6 pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Mais également une mise à jour de sécurité pour iOS 26.6.1 et macOS 26.6.2. Et comme elle s'ennuyait un peu, elle en a profité pour glisser les Release Candidates de macOS Tahoe 26.7 et macOS Sequoia 15.8
Ces versions bêta sont toujours réservées aux développeurs inscrits au programme Apple. Elles concernent également ceux disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois ce préalable effectué, les mises à jour sont tout simplement disponibles directement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou via Réglages Système sur Mac. Comme toujours, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant toute installation.
Même si ces sixièmes bêta gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle prévue cet automne, elles restent des versions de développement. Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
Apple profite également de cette nouvelle salve de bêtas pour proposer une mise à jour de sécurité pour iOS 26.6.1. Pas de nouvelle fonction au programme cette fois : elle indique uniquement avoir intégré plusieurs correctifs de sécurité. Une grande partie concerne WebKit, le moteur utilisé notamment par Safari, mais des vulnérabilités touchant Audio, ImageIO ou encore le kernel d’iOS ont également été corrigées. La mise à jour peut être installée depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle.
Cupertino profite également de cette publication pour mettre à jour plusieurs de ses autres systèmes, avec iPadOS 26.6.1, macOS 26.6.2 et visionOS 26.6.1. Même si les notes de version ne mentionnent pas d’autres changements, quelques corrections de bugs peuvent également avoir été intégrées, Apple ne détaillant pas systématiquement l’ensemble des modifications apportées.
Enfin, la firme vient de proposer les Release Candidates de macOS Tahoe 26.7 (25G220) et macOS Sequoia 15.8 (24H16). Pas de nouveautés visibles à attendre : les notes de version mentionnent uniquement des correctifs de sécurité, recommandés à tous les utilisateurs. Ces mises à jour semblent confirmer l’accélération du rythme des correctifs de macOS, alors que de nouveaux outils basés sur l’IA facilitent désormais la découverte de vulnérabilités.
COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?
Ces versions bêta sont toujours réservées aux développeurs inscrits au programme Apple. Elles concernent également ceux disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois ce préalable effectué, les mises à jour sont tout simplement disponibles directement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou via Réglages Système sur Mac. Comme toujours, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant toute installation.
Même si ces sixièmes bêta gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle prévue cet automne, elles restent des versions de développement. Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
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DES MISES A JOUR DE SÉCURITÉ
Apple profite également de cette nouvelle salve de bêtas pour proposer une mise à jour de sécurité pour iOS 26.6.1. Pas de nouvelle fonction au programme cette fois : elle indique uniquement avoir intégré plusieurs correctifs de sécurité. Une grande partie concerne WebKit, le moteur utilisé notamment par Safari, mais des vulnérabilités touchant Audio, ImageIO ou encore le kernel d’iOS ont également été corrigées. La mise à jour peut être installée depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle.
Cupertino profite également de cette publication pour mettre à jour plusieurs de ses autres systèmes, avec iPadOS 26.6.1, macOS 26.6.2 et visionOS 26.6.1. Même si les notes de version ne mentionnent pas d’autres changements, quelques corrections de bugs peuvent également avoir été intégrées, Apple ne détaillant pas systématiquement l’ensemble des modifications apportées.
Enfin, la firme vient de proposer les Release Candidates de macOS Tahoe 26.7 (25G220) et macOS Sequoia 15.8 (24H16). Pas de nouveautés visibles à attendre : les notes de version mentionnent uniquement des correctifs de sécurité, recommandés à tous les utilisateurs. Ces mises à jour semblent confirmer l’accélération du rythme des correctifs de macOS, alors que de nouveaux outils basés sur l’IA facilitent désormais la découverte de vulnérabilités.