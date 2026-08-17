Bêta 6 pour iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, mise à jour de sécurité pour tous les systèmes

COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?

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DES MISES A JOUR DE SÉCURITÉ

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Ces versions bêta sont toujours. Elles concernent également ceux disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois ce préalable effectué, les mises à jour sont tout simplement disponibles directement depuis. Comme toujours, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant toute installation.Même si ces sixièmes bêta gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle prévue cet automne, elles restent des versions de. Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.Apple profite également de cettePas de nouvelle fonction au programme cette fois : elle indique uniquement avoir intégré. Une grande partie concerne WebKit, le moteur utilisé notamment par Safari, mais des vulnérabilités touchant Audio, ImageIO ou encore le kernel d’iOS ont également été corrigées. La mise à jour peut être installée depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle.. Même si les notes de version ne mentionnent pas d’autres changements, quelques corrections de bugs peuvent également avoir été intégrées, Apple ne détaillant pas systématiquement l’ensemble des modifications apportées.Pas de nouveautés visibles à attendre : les notes de version mentionnent uniquement des correctifs de sécurité, recommandés à tous les utilisateurs. Ces mises à jour semblent confirmer l’accélération du rythme des correctifs de macOS, alors que