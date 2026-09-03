Philips Hue mise sur l’IA, et s'ouvre à Nanoleaf et Sonos

DES AUTOMATISATIONS CRÉÉES SIMPLEMENT AVEC L’IA

comportements IA personnalisés

PHILIPS HUE S’OUVRE À NANOLEAF… ET SONOS

UNE CAMÉRA POUR SYNCHRONISER N’IMPORTE QUEL CONTENU TV

UN ÉTONNANT LUMINAIRE FLEXIBLE À 360°

QU’EN PENSER ?



Philips Hue ne révolutionne pas son écosystème, mais l’ouverture progressive à d’autres marques est probablement l’annonce la plus intéressante. L’intégration de Nanoleaf et Sonos évite de rester enfermé dans un univers exclusivement Hue.



L’IA pourrait également simplifier considérablement la création d’automatisations complexes. Dommage toutefois que cette fonction soit réservée au Bridge Pro. Quant à Screen Sync, son principe est moins élégant qu’une connexion HDMI, mais sa capacité à fonctionner avec absolument tout ce qui apparaît sur l’écran pourrait bien constituer son principal argument.

. Philips Hue va proposer des, une fonction qui permettra de créer des automatisations complexes simplement en expliquant ce que l’on souhaite.Il sera par exemple possible de demander aux interrupteurs et capteurs, indépendamment de l’heure. L’assistant se chargera ensuite de combiner les déclencheurs, conditions et actions nécessaires. Cette nouveauté sera toutefois réservée au Hue Bridge Pro et arrivera début octobre.Autre fonction qui aurait presque dû exister depuis longtemps :. La sauvegarde fonctionnera avec les Bridge et Bridge Pro, mais la restauration sera initialement limitée au Bridge Pro. Son déploiement est prévu dans une prochaine mise à jour.. Les panneaux Nanoleaf Shapes Hexagons, Triangles et Mini Triangles compatibles pourront être intégrés aux scènes, automatisations et expériences Entertainment de Hue grâce au Hue Wall Light Module.Une intégration de Sonos est également prévue en novembre. Certains interrupteurs Hue, dont le Tap Dial Switch, pourront contrôler directement la lecture, le volume ou encore changer de morceau sur les enceintes Sonos.. La nouvelle Play Screen Sync, proposée à partir de 119,99 euros, utilise une caméra équipée d’un objectif fisheye pour observer le téléviseur et reproduire en temps réel ses couleurs avec les éclairages Hue.Cette solution présente un avantage important :, y compris les applications intégrées au téléviseur ou la télévision classique, là où les boîtiers HDMI dépendent des sources qui leur sont physiquement connectées.Philips Hue lance parallèlement une, avec une seule entrée HDMI, à 149,99 euros. Lesdeviennent quant à eux découpables et peuvent désormais équiper des téléviseurs allant jusqu’à 100 pouces.. Ce luminaire flexible utilise lapour diffuser une lumière continue sur toute sa circonférence et peut s’enrouler autour d’un meuble ou d’un élément architectural. Il sera vendu à partir de 399,99 euros. La gamme extérieure accueille également les Semeru, Scenova, Muscari et Struana à partir de 79,99 euros, ainsi qu’un