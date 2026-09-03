Philips Hue mise sur l’IA, et s'ouvre à Nanoleaf et Sonos
Par Laurence - Publié le
Philips Hue profite de l’IFA 2026 pour multiplier les nouveautés. Au programme : des automatisations créées en langage naturel grâce à l’IA, une très attendue fonction de sauvegarde, l’intégration des panneaux Nanoleaf et de Sonos, mais aussi de nouvelles solutions pour synchroniser les lumières avec son téléviseur. Sans oublier plusieurs luminaires plutôt originaux.
L’IA continue de s’installer dans la maison connectée. Philips Hue va proposer des
Il sera par exemple possible de demander aux interrupteurs et capteurs de se comporter différemment le week-end ou de déclencher automatiquement une scène dès qu’il fait nuit, indépendamment de l’heure. L’assistant se chargera ensuite de combiner les déclencheurs, conditions et actions nécessaires. Cette nouveauté sera toutefois réservée au Hue Bridge Pro et arrivera début octobre.
Autre fonction qui aurait presque dû exister depuis longtemps : Sauvegarde et Restauration permettra d’enregistrer dans le cloud Hue les lumières, accessoires, pièces, zones, scènes et automatisations. La sauvegarde fonctionnera avec les Bridge et Bridge Pro, mais la restauration sera initialement limitée au Bridge Pro. Son déploiement est prévu dans une prochaine mise à jour.
Signify annonce un partenariat avec Nanoleaf. Les panneaux Nanoleaf Shapes Hexagons, Triangles et Mini Triangles compatibles pourront être intégrés aux scènes, automatisations et expériences Entertainment de Hue grâce au Hue Wall Light Module.
Le module sera commercialisé à partir de 39,99 euros, avec des kits de démarrage à partir de 199,99 euros sur certains marchés. Une intégration de Sonos est également prévue en novembre. Certains interrupteurs Hue, dont le Tap Dial Switch, pourront contrôler directement la lecture, le volume ou encore changer de morceau sur les enceintes Sonos.
Philips Hue cherche aussi à simplifier son système Ambilight maison. La nouvelle Play Screen Sync, proposée à partir de 119,99 euros, utilise une caméra équipée d’un objectif fisheye pour observer le téléviseur et reproduire en temps réel ses couleurs avec les éclairages Hue.
Cette solution présente un avantage important : elle fonctionne quelle que soit la source affichée, y compris les applications intégrées au téléviseur ou la télévision classique, là où les boîtiers HDMI dépendent des sources qui leur sont physiquement connectées.
Philips Hue lance parallèlement une Play HDMI Sync Box 4K plus simple, avec une seule entrée HDMI, à 149,99 euros. Les nouveaux rubans Play et Play Pro deviennent quant à eux découpables et peuvent désormais équiper des téléviseurs allant jusqu’à 100 pouces.
Côté design, le Hue Liane 360° est probablement la nouveauté la plus originale. Ce luminaire flexible utilise la technologie OmniGlow pour diffuser une lumière continue sur toute sa circonférence et peut s’enrouler autour d’un meuble ou d’un élément architectural. Il sera vendu à partir de 399,99 euros. La gamme extérieure accueille également les Semeru, Scenova, Muscari et Struana à partir de 79,99 euros, ainsi qu’un ruban OmniGlow extérieur à partir de 199,99 euros.
Philips Hue ne révolutionne pas son écosystème, mais l’ouverture progressive à d’autres marques est probablement l’annonce la plus intéressante. L’intégration de Nanoleaf et Sonos évite de rester enfermé dans un univers exclusivement Hue.
L’IA pourrait également simplifier considérablement la création d’automatisations complexes. Dommage toutefois que cette fonction soit réservée au Bridge Pro. Quant à Screen Sync, son principe est moins élégant qu’une connexion HDMI, mais sa capacité à fonctionner avec absolument tout ce qui apparaît sur l’écran pourrait bien constituer son principal argument.
DES AUTOMATISATIONS CRÉÉES SIMPLEMENT AVEC L’IA
L’IA continue de s’installer dans la maison connectée. Philips Hue va proposer des
comportements IA personnalisés, une fonction qui permettra de créer des automatisations complexes simplement en expliquant ce que l’on souhaite.
Il sera par exemple possible de demander aux interrupteurs et capteurs de se comporter différemment le week-end ou de déclencher automatiquement une scène dès qu’il fait nuit, indépendamment de l’heure. L’assistant se chargera ensuite de combiner les déclencheurs, conditions et actions nécessaires. Cette nouveauté sera toutefois réservée au Hue Bridge Pro et arrivera début octobre.
Autre fonction qui aurait presque dû exister depuis longtemps : Sauvegarde et Restauration permettra d’enregistrer dans le cloud Hue les lumières, accessoires, pièces, zones, scènes et automatisations. La sauvegarde fonctionnera avec les Bridge et Bridge Pro, mais la restauration sera initialement limitée au Bridge Pro. Son déploiement est prévu dans une prochaine mise à jour.
PHILIPS HUE S’OUVRE À NANOLEAF… ET SONOS
Signify annonce un partenariat avec Nanoleaf. Les panneaux Nanoleaf Shapes Hexagons, Triangles et Mini Triangles compatibles pourront être intégrés aux scènes, automatisations et expériences Entertainment de Hue grâce au Hue Wall Light Module.
Le module sera commercialisé à partir de 39,99 euros, avec des kits de démarrage à partir de 199,99 euros sur certains marchés. Une intégration de Sonos est également prévue en novembre. Certains interrupteurs Hue, dont le Tap Dial Switch, pourront contrôler directement la lecture, le volume ou encore changer de morceau sur les enceintes Sonos.
UNE CAMÉRA POUR SYNCHRONISER N’IMPORTE QUEL CONTENU TV
Philips Hue cherche aussi à simplifier son système Ambilight maison. La nouvelle Play Screen Sync, proposée à partir de 119,99 euros, utilise une caméra équipée d’un objectif fisheye pour observer le téléviseur et reproduire en temps réel ses couleurs avec les éclairages Hue.
Cette solution présente un avantage important : elle fonctionne quelle que soit la source affichée, y compris les applications intégrées au téléviseur ou la télévision classique, là où les boîtiers HDMI dépendent des sources qui leur sont physiquement connectées.
Philips Hue lance parallèlement une Play HDMI Sync Box 4K plus simple, avec une seule entrée HDMI, à 149,99 euros. Les nouveaux rubans Play et Play Pro deviennent quant à eux découpables et peuvent désormais équiper des téléviseurs allant jusqu’à 100 pouces.
UN ÉTONNANT LUMINAIRE FLEXIBLE À 360°
Côté design, le Hue Liane 360° est probablement la nouveauté la plus originale. Ce luminaire flexible utilise la technologie OmniGlow pour diffuser une lumière continue sur toute sa circonférence et peut s’enrouler autour d’un meuble ou d’un élément architectural. Il sera vendu à partir de 399,99 euros. La gamme extérieure accueille également les Semeru, Scenova, Muscari et Struana à partir de 79,99 euros, ainsi qu’un ruban OmniGlow extérieur à partir de 199,99 euros.
QU’EN PENSER ?
Philips Hue ne révolutionne pas son écosystème, mais l’ouverture progressive à d’autres marques est probablement l’annonce la plus intéressante. L’intégration de Nanoleaf et Sonos évite de rester enfermé dans un univers exclusivement Hue.
L’IA pourrait également simplifier considérablement la création d’automatisations complexes. Dommage toutefois que cette fonction soit réservée au Bridge Pro. Quant à Screen Sync, son principe est moins élégant qu’une connexion HDMI, mais sa capacité à fonctionner avec absolument tout ce qui apparaît sur l’écran pourrait bien constituer son principal argument.