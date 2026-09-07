Tim Cook regardera la Keynote depuis la salle, et il va me manquer
Par Vincent Lautier - Publié le
Tim Cook sera bien à Apple Park mercredi pour la keynote
L'information vient de la lettre Power On de dimanche. Cook assistera à la projection dans l'espace VIP d'Apple Park, comme n'importe quel invité de marque, mais il ne figurera pas dans le film pré-enregistré qui tient lieu de keynote depuis 2020. La nomination de Ternus a été annoncée le 20 avril, elle est devenue effective le 1er septembre, et huit jours plus tard le nouveau directeur général présente le produit qu'on attend depuis des années. Cook, lui, devient président exécutif du conseil, un poste où l'on parle aux gouvernements et aux actionnaires, plus aux caméras.
Il est bien sur contrasté, on vous le dit souvent. Siri a raté le virage de l'intelligence artificielle, le Vision Pro à 4000 balles n'a pas trouvé son public, et quinze ans après Steve Jobs, la firme a rarement surpris comme elle surprenait avant. Il y a aussi ces choses aberrantes qui traînent d'un produit à l'autre, entre les limitations du Wi-Fi sur toute la gamme, l'autonomie des iPhone qui n'évolue pas, les mesquineries que les limitations en Europe...
Sauf que voilà, les chiffres sont d'une autre nature. Apple valait 350 milliards de dollars quand Cook a pris les commandes en août 2011, elle en valait 4 000 au moment de la passation et en a touché 5 000 un temps, le chiffre d'affaires est passé de 108 à 416 milliards, les services pèsent à eux seuls plus de 100 milliards et 2,5 milliards d'appareils sont en service dans le monde. Le tout sans crise au sommet ni scandale comptable, ce qui, dans la tech de ces quinze dernières années, n'est pas rien.
Le nouveau patron a 51 ans, à peu près l'âge de Cook en 2011, et il est entré chez Apple en 2001 dans l'équipe de design produit avant de diriger toute l'ingénierie matérielle, de l'iPad à l'Apple Watch en passant par le MacBook Neo et la gamme iPhone 17. Mercredi, il devrait présenter les iPhone 18 Pro et Pro Max, le premier iPhone pliable, dont le nom d'iPhone Ultra circule avec insistance, des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 et sans doute des AirPods 5.
Vous le savez, ce pliable s'ouvrirait comme un livre, avec un écran externe d'environ 5,4 pouces et un écran interne proche de 7,7 pouces, un châssis mêlant titane et acier et Touch ID dans le bouton latéral, pour un tarif que les rumeurs situent autour de 2 500 dollars. Tout ceci reste à confirmer, bien sûr, mais on parle d'un produit sorti de l'ingénierie matérielle qu'il dirige depuis des années, et on peut supposer qu'il en connaît chaque vis.
Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas l'avis de tout le monde dans les rédactions ni chez nos lecteurs, mais je trouve que Tim Cook s'en est plutôt bien sorti au final. Succéder à Jobs était une mission impossible, et il l'a fait à sa manière, en gestionnaire calme qui a transformé une entreprise géniale mais fragile en machine que rien ne semble pouvoir arrêter, et en gardant une ligne de conduite sur la vie privée que peu de concurrents ont tenue.
Oui, l'innovation n'a pas toujours été folle, oui il y a encore des décisions absurdes sur certains produits, et je continuerai à râler dessus régulièrement. Mais j'aime encore Apple, j'ai encore hâte à chaque keynote, et celle de mercredi plus que les autres, parce qu'un iPhone qui se plie, c'est exactement le genre de chose qu'on attendait de cette entreprise depuis dix ans. Alors mercredi soir, j'aurai quand même une pensée pour ce type qui a fait tourner la boutique pendant quinze ans.Tim Cook va forcément me manquer, comme Steve Jobs m'a manqué à l'époque.
Surprise and Shine, mais dans les fauteuils réservés aux invités, pas dans la vidéo. D'après Mark Gurman, Apple a tout organisé pour que John Ternus soit le seul visage de l'iPhone pliable et de ce qui suit. Une page se tourne à 19 heures.
Un patron dans le public, pas à l'écran
L'information vient de la lettre Power On de dimanche. Cook assistera à la projection dans l'espace VIP d'Apple Park, comme n'importe quel invité de marque, mais il ne figurera pas dans le film pré-enregistré qui tient lieu de keynote depuis 2020. La nomination de Ternus a été annoncée le 20 avril, elle est devenue effective le 1er septembre, et huit jours plus tard le nouveau directeur général présente le produit qu'on attend depuis des années. Cook, lui, devient président exécutif du conseil, un poste où l'on parle aux gouvernements et aux actionnaires, plus aux caméras.
Le bilan
Il est bien sur contrasté, on vous le dit souvent. Siri a raté le virage de l'intelligence artificielle, le Vision Pro à 4000 balles n'a pas trouvé son public, et quinze ans après Steve Jobs, la firme a rarement surpris comme elle surprenait avant. Il y a aussi ces choses aberrantes qui traînent d'un produit à l'autre, entre les limitations du Wi-Fi sur toute la gamme, l'autonomie des iPhone qui n'évolue pas, les mesquineries que les limitations en Europe...
Sauf que voilà, les chiffres sont d'une autre nature. Apple valait 350 milliards de dollars quand Cook a pris les commandes en août 2011, elle en valait 4 000 au moment de la passation et en a touché 5 000 un temps, le chiffre d'affaires est passé de 108 à 416 milliards, les services pèsent à eux seuls plus de 100 milliards et 2,5 milliards d'appareils sont en service dans le monde. Le tout sans crise au sommet ni scandale comptable, ce qui, dans la tech de ces quinze dernières années, n'est pas rien.
Ternus arrive avec le pliable dans les mains
Le nouveau patron a 51 ans, à peu près l'âge de Cook en 2011, et il est entré chez Apple en 2001 dans l'équipe de design produit avant de diriger toute l'ingénierie matérielle, de l'iPad à l'Apple Watch en passant par le MacBook Neo et la gamme iPhone 17. Mercredi, il devrait présenter les iPhone 18 Pro et Pro Max, le premier iPhone pliable, dont le nom d'iPhone Ultra circule avec insistance, des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 et sans doute des AirPods 5.
Vous le savez, ce pliable s'ouvrirait comme un livre, avec un écran externe d'environ 5,4 pouces et un écran interne proche de 7,7 pouces, un châssis mêlant titane et acier et Touch ID dans le bouton latéral, pour un tarif que les rumeurs situent autour de 2 500 dollars. Tout ceci reste à confirmer, bien sûr, mais on parle d'un produit sorti de l'ingénierie matérielle qu'il dirige depuis des années, et on peut supposer qu'il en connaît chaque vis.
On en dit quoi ?
Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas l'avis de tout le monde dans les rédactions ni chez nos lecteurs, mais je trouve que Tim Cook s'en est plutôt bien sorti au final. Succéder à Jobs était une mission impossible, et il l'a fait à sa manière, en gestionnaire calme qui a transformé une entreprise géniale mais fragile en machine que rien ne semble pouvoir arrêter, et en gardant une ligne de conduite sur la vie privée que peu de concurrents ont tenue.
Oui, l'innovation n'a pas toujours été folle, oui il y a encore des décisions absurdes sur certains produits, et je continuerai à râler dessus régulièrement. Mais j'aime encore Apple, j'ai encore hâte à chaque keynote, et celle de mercredi plus que les autres, parce qu'un iPhone qui se plie, c'est exactement le genre de chose qu'on attendait de cette entreprise depuis dix ans. Alors mercredi soir, j'aurai quand même une pensée pour ce type qui a fait tourner la boutique pendant quinze ans.Tim Cook va forcément me manquer, comme Steve Jobs m'a manqué à l'époque.