Tim Cook regardera la Keynote depuis la salle, et il va me manquer

On en dit quoi ?



Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas l'avis de tout le monde dans les rédactions ni chez nos lecteurs, mais je trouve que Tim Cook s'en est plutôt bien sorti au final. Succéder à Jobs était une mission impossible, et il l'a fait à sa manière, en gestionnaire calme qui a transformé une entreprise géniale mais fragile en machine que rien ne semble pouvoir arrêter, et en gardant une ligne de conduite sur la vie privée que peu de concurrents ont tenue.



Oui, l'innovation n'a pas toujours été folle, oui il y a encore des décisions absurdes sur certains produits, et je continuerai à râler dessus régulièrement. Mais j'aime encore Apple, j'ai encore hâte à chaque keynote, et celle de mercredi plus que les autres, parce qu'un iPhone qui se plie, c'est exactement le genre de chose qu'on attendait de cette entreprise depuis dix ans. Alors mercredi soir, j'aurai quand même une pensée pour ce type qui a fait tourner la boutique pendant quinze ans.Tim Cook va forcément me manquer, comme Steve Jobs m'a manqué à l'époque.