De l’iPhone Ultra au Mac M6 : voici les huit produits pressentis pour septembre
Par Laurence - Publié le
Apple ne devrait pas chômer en septembre. Après avoir déjà dévoilé ses nouveaux Mac mini et Mac Studio, la firme doit tenir sa traditionnelle keynote de rentrée mercredi prochain. Entre les iPhone 18 Pro, le très attendu iPhone pliable, les nouvelles Apple Watch et les AirPods 5, pas moins de huit nouveaux produits pourraient être commercialisés avant la fin du mois.
Une partie du programme est déjà officielle. Apple a présenté la semaine dernière ses nouveaux Mac mini et Mac Studio, même s’il faudra patienter jusqu’au 22 septembre pour les voir arriver chez les premiers clients.
Le Mac mini est désormais décliné avec les puces M6 et M5 Pro, avec un tarif débutant à 1049 euros. Le Mac Studio conserve pour sa part une architecture différente avec les M5 Max et M5 Ultra, et un prix de départ de 2 999 euros.
Mais le gros des annonces reste évidemment à venir. Apple organisera le mercredi 9 septembre sa keynote de rentrée
Cette rentrée sera surtout particulière du côté de l’iPhone. Apple devrait présenter les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, équipés de la nouvelle puce A20 Pro et d’une Dynamic Island plus petite. Le Pro Max pourrait une nouvelle fois bénéficier de quelques avantages exclusifs, notamment du côté de la photographie et de la capacité de sa batterie. Les dernières rumeurs se battent au niveau des couleurs : si le dark cherry et le Sky blue semblent presque acquis, des dissensions existent entre le noir et l'argent.
Mais la véritable star de la keynote devrait être le premier smartphone pliable d’Apple, provisoirement surnommé iPhone Ultra. Les dernières rumeurs évoquent un écran externe d’environ 5,5 pouces et une dalle interne proche de 7,8 pouces, le tout dans un châssis particulièrement fin avec une charnière conçue pour rendre la pliure aussi discrète que possible. Apparemment il ne serait disponible qu'en deux coloris, très sobres.
Une incertitude demeure concernant sa date de commercialisation. Plusieurs rumeurs évoquaient récemment une arrivée repoussée au mois d’octobre en raison des difficultés inhérentes à la production d’un tout nouveau format. Dernièrement, Mark Gurman s'est montré beaucoup plus optimiste, voire très surpris si le pliable n’arrivait pas en même temps que les iPhone 18 Pro, ou tout au moins très peu de temps après. Selon lui, un lancement très tardif en octobre ou novembre en raison d’importants problèmes de production paraît peu probable.
En revanche, il n’y aurait pas d’iPhone 18 cette année en septembre. Apple aurait décidé de scinder son calendrier : l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 seraient ainsi repoussés au printemps 2027.
Apple devrait également profiter de sa keynote pour renouveler ses montres. L’Apple Watch Series 12 est attendue avec de nouvelles fonctions autour du suivi de l’activité physique, un modèle céramique, ainsi qu’une puce S12 plus rapide.
Cette même puce devrait équiper l’Apple Watch Ultra 4, qui conservera son positionnement plus sportif et robuste. Pas de nouvelle Apple Watch SE en revanche : Apple ne prévoirait aucun renouvellement du modèle cette année.
Enfin, les AirPods 5 devraient compléter les annonces. Leur existence a récemment été repérée dans macOS 26.7, ce qui laisse penser que leur développement est suffisamment avancé pour une commercialisation aux côtés des nouveaux iPhone.
Avec huit nouveaux produits susceptibles d’arriver en magasin en quelques semaines, septembre 2026 pourrait être l’un des mois les plus chargés depuis longtemps pour Apple. Et cette rentrée est d’autant plus inhabituelle que la firme ne renouvellerait pas son iPhone standard. Apple concentrerait ainsi sa keynote sur ses modèles les plus haut de gamme, avec en point d’orgue un iPhone Ultra qui pourrait devenir son appareil le plus cher. Mac mini, Mac Studio, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 et AirPods 5 : Apple devrait donc avoir largement de quoi occuper le mois de septembre.
LES NOUVEAUX MAC OUVRENT LE BAL
Une partie du programme est déjà officielle. Apple a présenté la semaine dernière ses nouveaux Mac mini et Mac Studio, même s’il faudra patienter jusqu’au 22 septembre pour les voir arriver chez les premiers clients.
Le Mac mini est désormais décliné avec les puces M6 et M5 Pro, avec un tarif débutant à 1049 euros. Le Mac Studio conserve pour sa part une architecture différente avec les M5 Max et M5 Ultra, et un prix de départ de 2 999 euros.
Mais le gros des annonces reste évidemment à venir. Apple organisera le mercredi 9 septembre sa keynote de rentrée
Surprise and shine, qui devrait permettre de découvrir six autres produits.
TROIS IPHONE, MAIS PAS D’IPHONE 18
Cette rentrée sera surtout particulière du côté de l’iPhone. Apple devrait présenter les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, équipés de la nouvelle puce A20 Pro et d’une Dynamic Island plus petite. Le Pro Max pourrait une nouvelle fois bénéficier de quelques avantages exclusifs, notamment du côté de la photographie et de la capacité de sa batterie. Les dernières rumeurs se battent au niveau des couleurs : si le dark cherry et le Sky blue semblent presque acquis, des dissensions existent entre le noir et l'argent.
Mais la véritable star de la keynote devrait être le premier smartphone pliable d’Apple, provisoirement surnommé iPhone Ultra. Les dernières rumeurs évoquent un écran externe d’environ 5,5 pouces et une dalle interne proche de 7,8 pouces, le tout dans un châssis particulièrement fin avec une charnière conçue pour rendre la pliure aussi discrète que possible. Apparemment il ne serait disponible qu'en deux coloris, très sobres.
Une incertitude demeure concernant sa date de commercialisation. Plusieurs rumeurs évoquaient récemment une arrivée repoussée au mois d’octobre en raison des difficultés inhérentes à la production d’un tout nouveau format. Dernièrement, Mark Gurman s'est montré beaucoup plus optimiste, voire très surpris si le pliable n’arrivait pas en même temps que les iPhone 18 Pro, ou tout au moins très peu de temps après. Selon lui, un lancement très tardif en octobre ou novembre en raison d’importants problèmes de production paraît peu probable.
En revanche, il n’y aurait pas d’iPhone 18 cette année en septembre. Apple aurait décidé de scinder son calendrier : l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 seraient ainsi repoussés au printemps 2027.
APPLE WATCH SERIES 12, ULTRA 4 ET AIRPODS 5
Apple devrait également profiter de sa keynote pour renouveler ses montres. L’Apple Watch Series 12 est attendue avec de nouvelles fonctions autour du suivi de l’activité physique, un modèle céramique, ainsi qu’une puce S12 plus rapide.
Cette même puce devrait équiper l’Apple Watch Ultra 4, qui conservera son positionnement plus sportif et robuste. Pas de nouvelle Apple Watch SE en revanche : Apple ne prévoirait aucun renouvellement du modèle cette année.
Enfin, les AirPods 5 devraient compléter les annonces. Leur existence a récemment été repérée dans macOS 26.7, ce qui laisse penser que leur développement est suffisamment avancé pour une commercialisation aux côtés des nouveaux iPhone.
QU’EN PENSER ?
Avec huit nouveaux produits susceptibles d’arriver en magasin en quelques semaines, septembre 2026 pourrait être l’un des mois les plus chargés depuis longtemps pour Apple. Et cette rentrée est d’autant plus inhabituelle que la firme ne renouvellerait pas son iPhone standard. Apple concentrerait ainsi sa keynote sur ses modèles les plus haut de gamme, avec en point d’orgue un iPhone Ultra qui pourrait devenir son appareil le plus cher. Mac mini, Mac Studio, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 et AirPods 5 : Apple devrait donc avoir largement de quoi occuper le mois de septembre.