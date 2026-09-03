De l’iPhone Ultra au Mac M6 : voici les huit produits pressentis pour septembre

QU’EN PENSER ?



Avec huit nouveaux produits susceptibles d’arriver en magasin en quelques semaines, septembre 2026 pourrait être l’un des mois les plus chargés depuis longtemps pour Apple. Et cette rentrée est d’autant plus inhabituelle que la firme ne renouvellerait pas son iPhone standard. Apple concentrerait ainsi sa keynote sur ses modèles les plus haut de gamme, avec en point d’orgue un iPhone Ultra qui pourrait devenir son appareil le plus cher. Mac mini, Mac Studio, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 et AirPods 5 : Apple devrait donc avoir largement de quoi occuper le mois de septembre.