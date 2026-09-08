Blue Origin va installer le relais internet de Mars pour la NASA

On en dit quoi ?



Un relais dédié autour de Mars, c'est ce qui manque depuis vingt ans, et confier ça à un industriel sous contrat à prix fixe plutôt qu'à un programme maison est dans la ligne de ce que la NASA fait déjà en orbite terrestre. Sauf que voilà, Blue Origin doit livrer un satellite interplanétaire en un peu plus de deux ans, avec sans doute un lanceur dont le pas de tir est en ruines, et le calendrier de 2030 dépendra surtout de la date à laquelle New Glenn revolera.