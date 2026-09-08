Blue Origin va installer le relais internet de Mars pour la NASA
Par Vincent Lautier - Publié le
La NASA a confié à Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, un contrat pouvant atteindre 700 millions de dollars pour concevoir, lancer et exploiter un satellite de télécommunications en orbite autour de Mars. L'engin doit être livré avant la fin 2028 et fonctionner en 2030, pour servir de relais à toutes les missions sur la planète, y compris les futures missions habitées.
Le contrat, attribué le 1er septembre à prix ferme, couvre la conception, le développement, l'intégration, le lancement et l'exploitation d'un réseau bâti autour d'un unique vaisseau relais en orbite martienne, avec des options allant jusqu'à cinq ans de fonctionnement une fois en service. Ce satellite transmettra vers la Terre les données scientifiques, les images, les informations de navigation et les communications critiques des sondes, rovers et atterrisseurs présents sur place, ce que font aujourd'hui des orbiteurs scientifiques vieillissants, pour qui le relais n'est qu'une mission secondaire, et dont le plus ancien, Mars Odyssey, tourne autour de la planète depuis 2001.
L'argent ne vient pas du budget ordinaire de la NASA. Le Congrès a réservé ces 700 millions de dollars à un orbiteur de télécommunications martien dans la grande loi budgétaire signée en juillet 2025, avec deux conditions, un appel d'offres à prix fixe auprès d'un fournisseur commercial américain et une livraison avant le 31 décembre 2028. L'agence a lancé la consultation en mai, et Rocket Lab, qui a construit les deux sondes martiennes ESCAPADE lancées l'an dernier, candidatait aussi. Un projet comparable, baptisé Mars Telecommunications Orbiter, avait été annulé en 2005.
Pour Blue Origin, c'est un deuxième contrat martien après le lancement de ces mêmes sondes ESCAPADE par sa fusée New Glenn en novembre dernier, un vol qui s'était conclu par le premier atterrissage réussi de son étage principal sur un navire en mer. Depuis, la société a perdu son pas de tir dans l'explosion de sa fusée lors d'un essai de mise à feu au sol en mai, on vous en a parlé, et parle d'une remise en état pour la fin de l'année quand la NASA évoque plutôt 2028. Elle construit aussi l'un des atterrisseurs lunaires du programme Artemis.
Un relais dédié autour de Mars, c'est ce qui manque depuis vingt ans, et confier ça à un industriel sous contrat à prix fixe plutôt qu'à un programme maison est dans la ligne de ce que la NASA fait déjà en orbite terrestre. Sauf que voilà, Blue Origin doit livrer un satellite interplanétaire en un peu plus de deux ans, avec sans doute un lanceur dont le pas de tir est en ruines, et le calendrier de 2030 dépendra surtout de la date à laquelle New Glenn revolera.
Un seul satellite pour tout relayer
Le contrat, attribué le 1er septembre à prix ferme, couvre la conception, le développement, l'intégration, le lancement et l'exploitation d'un réseau bâti autour d'un unique vaisseau relais en orbite martienne, avec des options allant jusqu'à cinq ans de fonctionnement une fois en service. Ce satellite transmettra vers la Terre les données scientifiques, les images, les informations de navigation et les communications critiques des sondes, rovers et atterrisseurs présents sur place, ce que font aujourd'hui des orbiteurs scientifiques vieillissants, pour qui le relais n'est qu'une mission secondaire, et dont le plus ancien, Mars Odyssey, tourne autour de la planète depuis 2001.
Un contrat écrit par le Congrès
L'argent ne vient pas du budget ordinaire de la NASA. Le Congrès a réservé ces 700 millions de dollars à un orbiteur de télécommunications martien dans la grande loi budgétaire signée en juillet 2025, avec deux conditions, un appel d'offres à prix fixe auprès d'un fournisseur commercial américain et une livraison avant le 31 décembre 2028. L'agence a lancé la consultation en mai, et Rocket Lab, qui a construit les deux sondes martiennes ESCAPADE lancées l'an dernier, candidatait aussi. Un projet comparable, baptisé Mars Telecommunications Orbiter, avait été annulé en 2005.
Blue Origin relève doucement la tête
Pour Blue Origin, c'est un deuxième contrat martien après le lancement de ces mêmes sondes ESCAPADE par sa fusée New Glenn en novembre dernier, un vol qui s'était conclu par le premier atterrissage réussi de son étage principal sur un navire en mer. Depuis, la société a perdu son pas de tir dans l'explosion de sa fusée lors d'un essai de mise à feu au sol en mai, on vous en a parlé, et parle d'une remise en état pour la fin de l'année quand la NASA évoque plutôt 2028. Elle construit aussi l'un des atterrisseurs lunaires du programme Artemis.
On en dit quoi ?
Un relais dédié autour de Mars, c'est ce qui manque depuis vingt ans, et confier ça à un industriel sous contrat à prix fixe plutôt qu'à un programme maison est dans la ligne de ce que la NASA fait déjà en orbite terrestre. Sauf que voilà, Blue Origin doit livrer un satellite interplanétaire en un peu plus de deux ans, avec sans doute un lanceur dont le pas de tir est en ruines, et le calendrier de 2030 dépendra surtout de la date à laquelle New Glenn revolera.