Blue Origin : l'explosion catastrophique de la fusée New Glenn

Une explosion spectaculaire avant le décollage

anomalie

Un nouveau revers pour New Glenn

Un programme stratégique pour Amazon et la NASA

Qu’en penser ?



L’accident rappelle une nouvelle fois une réalité bien connue du secteur spatial : même avec des budgets colossaux, lancer des fusées reste l’un des défis technologiques les plus complexes au monde.



Pour Blue Origin, l’enjeu dépasse largement la perte d’un lanceur. L’entreprise doit désormais rassurer la NASA, Amazon et les autorités américaines tout en démontrant qu’elle peut encore devenir un concurrent crédible face à SpaceX. Et après ce qui ressemble déjà à l’un des plus gros accidents de l’histoire récente du spatial américain, le chemin s’annonce particulièrement difficile.

Selon plusieurs retransmissions en direct spécialisées,La fusée était vraisemblablement entièrement remplie de carburant au moment de l’incident, ce qui explique l’ampleur de l’explosion. Les images montrent une gigantesque boule de feu engloutissant le lanceur sur son pas de tir. Heureusement, Blue Origin et Jeff Bezos ont rapidement confirmé queet qu’aucun blessé n’était à déplorer.Pour le moment,. L’entreprise évoque simplement unesurvenue durant les essais. La Federal Aviation Administration (FAA) a indiqué suivre la situation et une enquête technique devrait désormais être menée afin de déterminer précisément les causes de l’explosion.. La société venait tout juste d’obtenir l’autorisation de reprendre les vols après l’échec partiel de la troisième mission New Glenn en avril dernier. Lors de ce lancement, l’étage supérieur avait subi une défaillance cryogénique empêchantMalgré cet incident, Blue Origin avait démontré un point essentiel :un élément clé pour réduire les coûts et rivaliser avec les lanceurs de SpaceX. Cette explosion remet désormais en question le calendrier des prochains vols.Le quatrième lancement devait marquer une étape importante puisqu’il devait préparer les futures missions destinées à déployer la constellation Leo d’Amazon, concurrente directe de Starlink.Amazon a toutefois précisé qu’. Blue Origin joue également un rôle important dans plusieurs programmes américains, notamment, certains lancements liés à la défense américaine et le futur déploiement du réseau Internet spatial d’Amazon. La NASA a d’ailleurs indiqué qu’elle analyserait les conséquences potentielles de cet accident sur ses programmes en cours.. Après près d’une décennie de développement, la fusée avait finalement réussi son premier vol orbital en janvier 2025.La deuxième mission, en novembre 2025, avait même permis depour la NASA tout en réalisant le premier atterrissage réussi d’un étage réutilisable. L’entreprise espérait accélérer fortement le rythme en 2026 avec jusqu’à douze lancements prévus cette année. Cette explosion pourrait désormais imposer plusieurs mois de retard.