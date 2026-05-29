Blue Origin : l'explosion catastrophique de la fusée New Glenn
Par Laurence - Publié le
Gros coup dur pour Blue Origin. La fusée lourde New Glenn a explosé jeudi lors d’un essai statique sur son pas de tir de Cap Canaveral, quelques semaines seulement avant une mission qui devait emporter les futurs satellites Internet d’Amazon. L’accident constitue l’échec le plus spectaculaire de l’histoire de Blue Origin et pourrait retarder durablement les ambitions spatiales de l’entreprise.
Selon plusieurs retransmissions en direct spécialisées, l’explosion s’est produite alors que Blue Origin effectuait un test de mise à feu des moteurs avant un quatrième lancement prévu dans les prochaines semaines.
La fusée était vraisemblablement entièrement remplie de carburant au moment de l’incident, ce qui explique l’ampleur de l’explosion. Les images montrent une gigantesque boule de feu engloutissant le lanceur sur son pas de tir. Heureusement, Blue Origin et Jeff Bezos ont rapidement confirmé que tout le personnel avait été évacué à temps et qu’aucun blessé n’était à déplorer.
Pour le moment, Blue Origin ne connaît pas encore l’origine exacte de l’accident. L’entreprise évoque simplement une
Cet accident intervient à un moment particulièrement délicat pour Blue Origin. La société venait tout juste d’obtenir l’autorisation de reprendre les vols après l’échec partiel de la troisième mission New Glenn en avril dernier. Lors de ce lancement, l’étage supérieur avait subi une défaillance cryogénique empêchant la mise en orbite d’un satellite AST SpaceMobile.
Malgré cet incident, Blue Origin avait démontré un point essentiel : la récupération et la réutilisation de son premier étage, un élément clé pour réduire les coûts et rivaliser avec les lanceurs de SpaceX. Cette explosion remet désormais en question le calendrier des prochains vols.
Le quatrième lancement devait marquer une étape importante puisqu’il devait préparer les futures missions destinées à déployer la constellation Leo d’Amazon, concurrente directe de Starlink.
Amazon a toutefois précisé qu’aucun satellite n’était présent à bord lors de ce test. Blue Origin joue également un rôle important dans plusieurs programmes américains, notamment les missions lunaires Artemis de la NASA, certains lancements liés à la défense américaine et le futur déploiement du réseau Internet spatial d’Amazon. La NASA a d’ailleurs indiqué qu’elle analyserait les conséquences potentielles de cet accident sur ses programmes en cours.
New Glenn représente l’un des projets les plus ambitieux jamais menés par Blue Origin. Après près d’une décennie de développement, la fusée avait finalement réussi son premier vol orbital en janvier 2025.
La deuxième mission, en novembre 2025, avait même permis de lancer deux sondes martiennes pour la NASA tout en réalisant le premier atterrissage réussi d’un étage réutilisable. L’entreprise espérait accélérer fortement le rythme en 2026 avec jusqu’à douze lancements prévus cette année. Cette explosion pourrait désormais imposer plusieurs mois de retard.
L’accident rappelle une nouvelle fois une réalité bien connue du secteur spatial : même avec des budgets colossaux, lancer des fusées reste l’un des défis technologiques les plus complexes au monde.
Pour Blue Origin, l’enjeu dépasse largement la perte d’un lanceur. L’entreprise doit désormais rassurer la NASA, Amazon et les autorités américaines tout en démontrant qu’elle peut encore devenir un concurrent crédible face à SpaceX. Et après ce qui ressemble déjà à l’un des plus gros accidents de l’histoire récente du spatial américain, le chemin s’annonce particulièrement difficile.
Une explosion spectaculaire avant le décollage
Selon plusieurs retransmissions en direct spécialisées, l’explosion s’est produite alors que Blue Origin effectuait un test de mise à feu des moteurs avant un quatrième lancement prévu dans les prochaines semaines.
La fusée était vraisemblablement entièrement remplie de carburant au moment de l’incident, ce qui explique l’ampleur de l’explosion. Les images montrent une gigantesque boule de feu engloutissant le lanceur sur son pas de tir. Heureusement, Blue Origin et Jeff Bezos ont rapidement confirmé que tout le personnel avait été évacué à temps et qu’aucun blessé n’était à déplorer.
Pour le moment, Blue Origin ne connaît pas encore l’origine exacte de l’accident. L’entreprise évoque simplement une
anomaliesurvenue durant les essais. La Federal Aviation Administration (FAA) a indiqué suivre la situation et une enquête technique devrait désormais être menée afin de déterminer précisément les causes de l’explosion.
Un nouveau revers pour New Glenn
Cet accident intervient à un moment particulièrement délicat pour Blue Origin. La société venait tout juste d’obtenir l’autorisation de reprendre les vols après l’échec partiel de la troisième mission New Glenn en avril dernier. Lors de ce lancement, l’étage supérieur avait subi une défaillance cryogénique empêchant la mise en orbite d’un satellite AST SpaceMobile.
Malgré cet incident, Blue Origin avait démontré un point essentiel : la récupération et la réutilisation de son premier étage, un élément clé pour réduire les coûts et rivaliser avec les lanceurs de SpaceX. Cette explosion remet désormais en question le calendrier des prochains vols.
Un programme stratégique pour Amazon et la NASA
Le quatrième lancement devait marquer une étape importante puisqu’il devait préparer les futures missions destinées à déployer la constellation Leo d’Amazon, concurrente directe de Starlink.
Amazon a toutefois précisé qu’aucun satellite n’était présent à bord lors de ce test. Blue Origin joue également un rôle important dans plusieurs programmes américains, notamment les missions lunaires Artemis de la NASA, certains lancements liés à la défense américaine et le futur déploiement du réseau Internet spatial d’Amazon. La NASA a d’ailleurs indiqué qu’elle analyserait les conséquences potentielles de cet accident sur ses programmes en cours.
New Glenn représente l’un des projets les plus ambitieux jamais menés par Blue Origin. Après près d’une décennie de développement, la fusée avait finalement réussi son premier vol orbital en janvier 2025.
La deuxième mission, en novembre 2025, avait même permis de lancer deux sondes martiennes pour la NASA tout en réalisant le premier atterrissage réussi d’un étage réutilisable. L’entreprise espérait accélérer fortement le rythme en 2026 avec jusqu’à douze lancements prévus cette année. Cette explosion pourrait désormais imposer plusieurs mois de retard.
Qu’en penser ?
L’accident rappelle une nouvelle fois une réalité bien connue du secteur spatial : même avec des budgets colossaux, lancer des fusées reste l’un des défis technologiques les plus complexes au monde.
Pour Blue Origin, l’enjeu dépasse largement la perte d’un lanceur. L’entreprise doit désormais rassurer la NASA, Amazon et les autorités américaines tout en démontrant qu’elle peut encore devenir un concurrent crédible face à SpaceX. Et après ce qui ressemble déjà à l’un des plus gros accidents de l’histoire récente du spatial américain, le chemin s’annonce particulièrement difficile.