Démarchage téléphonique : ce qui change à partir du 11 août

LE CONSENTEMENT (RE)DEVIENT LA RÈGLE

QU’EST-CE QU’UN CONSENTEMENT VALABLE EN FRANCE ?

manifestation de la volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable

DES RÈGLES PLUS STRICTES POUR LES ENTREPRISES

claire et compréhensible

« Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement. »

REMANIEMENT DE BLOCTEL

« Le consommateur peut être appelé à sa demande expresse par un professionnel concernant les produits et services relatifs à la rénovation énergétique et l’adaptation du logement à la vieillesse et au handicap, sous réserve d’un rappel dans un délai court . »

Qu’en penser ?



Cette réforme constitue l’un des changements les plus importants de ces dernières années en matière de démarchage téléphonique. En plaçant le consentement au cœur du dispositif, le législateur adopte une logique déjà bien connue dans d’autres domaines, notamment celui de la protection des données personnelles avec le RGPD.



Pour les entreprises, cette évolution impliquera de revoir leurs pratiques commerciales et de conserver la preuve d’un accord valable. Pour les consommateurs, elle devrait permettre de réduire sensiblement les appels non sollicités, même si son efficacité dépendra, comme souvent, des contrôles et des sanctions appliqués aux acteurs qui ne respecteraient pas ces nouvelles obligations.

Jusqu’à présent,, ce qui était très limité, voire inutile en pratique. Rien n'empêchait vraiment les démarcheurs de venir vous solliciter à toute heure de la journée, tous les jours de la semaine.: ce ne sera plus au consommateur de refuser les sollicitations, mais aux entreprises d’obtenir son accord avant tout démarchage téléphonique. Cet accord devra être recueilli avant le premier appel commercial et respecter des conditions précises fixées par le décret. La preuve est donc inversée mais est-ce que cela sera suffisant ?En effet, la loi actuelle n'autorise déjà pas n'importe quoi : les appels ne peuvent être réalisés qu'entre 10h et 13h, et entre 14h et 20h du lundi au vendredi. De plus, un professionnel ne peut vous solliciter que quatre fois maximum par mois.Celui-ci doit résulter d’uneConcrètement, cela signifie que le consommateur doit, en ayant reçu une information claire sur l’identité du professionnel, l’objet des appels et leur durée. Son accord ne peut résulter ni d’une ambiguïté, ni d’une case précochée, ni d’une mention standard intégrée dans un contrat., selon une procédure aussi simple que celle ayant permis de le donner. Ce retrait pourra même être exprimé oralement.La demande devra êtreet préciser certains éléments essentiels, comme l’identité de l’entreprise, la finalité du démarchage ou encore la période pendant laquelle les appels pourront avoir lieu.Cette autorisation sera limitée à. Autre nouveauté importante : le consentement ne pourra jamais être renouvelé automatiquement. À l’issue de cette période, une nouvelle autorisation devra être demandée.Conséquence logique :. Il faut dire que ce dernier n'était pas très utile en pratique et ne bloquait pas grand chose. Les parlementaires avaient choisi de revoir complètement le système après avoir estimé qu’il n’avait pas permis de réduire efficacement les appels commerciaux indésirables.Un professionnel pourra notamment rappeler un consommateur si celui-ci en a fait expressément la demande, notamment dans le cadre de travaux de rénovation énergétique ou de l’adaptation d’un logement liée au vieillissement ou au handicap, à condition que le rappel intervienne dans un délai rapproché.