Insta360 Luna Pro : une caméra de poche 8K avec Leica à 529 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
La Luna Pro arrive en France aujourd'hui à 529 euros. Cette caméra de poche développée par Insta360 avec Leica associe un capteur de 1 pouce à un stabilisateur motorisé et un écran détachable. Elle filme jusqu'en 8K, mais son intérêt tient aussi à des fonctions bien pratiques pour se filmer seul, en marchant ou pour les réseaux sociaux.
Après la Luna Ultra, Insta360 complète sa famille de caméras montées sur une petite nacelle. Le principe est simple : des moteurs compensent les mouvements sur trois axes pour éviter que chaque pas fasse trembler l'image. La marque vise les vidéos de voyage, les moments en famille et les créateurs qui parlent face à leur caméra. On est sur le même type d'usage qu'avec un DJI Osmo Pocket.
La Luna Pro dispose d'un objectif Leica Summicron associé à un capteur de 1 pouce. Elle peut enregistrer en 8K à 30 images par seconde avec Dolby Vision, un format HDR destiné à conserver davantage de nuances entre les zones sombres et lumineuses. La 8K donne aussi de la marge pour recadrer au montage, notamment lorsqu'on souhaite exporter une vidéo en 4K.
Insta360 annonce un zoom 2x sans perte en 4K, puis un mode HighRes jusqu'à 4x. Ce dernier utilise une amélioration numérique assistée par IA : ce n'est pas un téléobjectif optique 4x. La différence compte si vous espérez filmer des sujets éloignés. Pour ralentir une action, la caméra monte à 120 images par seconde en 4K et à 240 images par seconde en 1080p.
L'écran tactile OLED de 2 pouces se détache du boîtier. Vous pouvez donc poser la caméra, vous installer devant et vérifier votre cadrage sans faire des allers-retours derrière l'appareil. Insta360 annonce un retour vidéo HD et un contrôle à distance jusqu'à 20 mètres. Pour enregistrer une présentation seul, ce petit écran séparé pourrait être plus utile que quelques pixels supplémentaires.
Le suivi Deep Track 5.0 doit garder le sujet dans le cadre pendant ses déplacements, avec une mise au point rapide. Le suivi de groupe est aussi prévu. Comme toujours avec ces fonctions automatiques, il faudra voir comment la caméra se débrouille lorsqu'une personne en cache une autre ou sort momentanément du champ.
Pour les vidéos destinées aux réseaux sociaux, la Luna Pro propose un enregistrement vertical natif en 4K à 30 images par seconde, obtenu à partir d'une image suréchantillonnée en 6K. Il suffit de tourner l'écran pour passer à ce format. On évite ainsi de filmer systématiquement à l'horizontale puis de découper une petite bande au centre de l'image.
Les profils Leica Natural, Vivid et Chrome permettent de choisir un rendu directement sur la caméra. Ceux qui préfèrent travailler leurs couleurs au montage pourront enregistrer en I-Log 10 bits, avec jusqu'à 14 stops de plage dynamique annoncés. Autrement dit, le fabricant promet de conserver des détails dans les ombres et les hautes lumières pour les ajuster ensuite.
La gestion des couleurs ACES aide à garder un rendu cohérent entre les outils de post-production. Le timecode intégré facilite, lui, la synchronisation de plusieurs caméras dans Final Cut Pro ou Premiere Pro. Ce sont des possibilités supplémentaires pour les tournages plus préparés, sans obligation de passer par ces réglages pour filmer ses vacances.
Insta360 annonce jusqu'à quatre heures d'autonomie, sans que cela permette de promettre quatre heures de tournage en 8K. La caméra intègre 47 Go de stockage et peut se connecter directement aux micros Insta360 Mic. Le pack standard coûte 529 euros, en noir cosmique ou blanc stellaire, sur la boutique du fabricant et chez les revendeurs annoncés.
J'aime bien l'idée de garder le contrôle du cadrage avec l'écran dans la main. À 529 euros, il faudra surtout que le suivi soit fiable et que l'autonomie suive. La 8K fera une jolie ligne sur la boîte, mais c'est la facilité d'utilisation qui donnera envie de sortir la caméra.
Un objectif Leica et de la 8K
Après la Luna Ultra, Insta360 complète sa famille de caméras montées sur une petite nacelle. Le principe est simple : des moteurs compensent les mouvements sur trois axes pour éviter que chaque pas fasse trembler l'image. La marque vise les vidéos de voyage, les moments en famille et les créateurs qui parlent face à leur caméra. On est sur le même type d'usage qu'avec un DJI Osmo Pocket.
La Luna Pro dispose d'un objectif Leica Summicron associé à un capteur de 1 pouce. Elle peut enregistrer en 8K à 30 images par seconde avec Dolby Vision, un format HDR destiné à conserver davantage de nuances entre les zones sombres et lumineuses. La 8K donne aussi de la marge pour recadrer au montage, notamment lorsqu'on souhaite exporter une vidéo en 4K.
Insta360 annonce un zoom 2x sans perte en 4K, puis un mode HighRes jusqu'à 4x. Ce dernier utilise une amélioration numérique assistée par IA : ce n'est pas un téléobjectif optique 4x. La différence compte si vous espérez filmer des sujets éloignés. Pour ralentir une action, la caméra monte à 120 images par seconde en 4K et à 240 images par seconde en 1080p.
Un écran qu'on peut emporter
L'écran tactile OLED de 2 pouces se détache du boîtier. Vous pouvez donc poser la caméra, vous installer devant et vérifier votre cadrage sans faire des allers-retours derrière l'appareil. Insta360 annonce un retour vidéo HD et un contrôle à distance jusqu'à 20 mètres. Pour enregistrer une présentation seul, ce petit écran séparé pourrait être plus utile que quelques pixels supplémentaires.
Le suivi Deep Track 5.0 doit garder le sujet dans le cadre pendant ses déplacements, avec une mise au point rapide. Le suivi de groupe est aussi prévu. Comme toujours avec ces fonctions automatiques, il faudra voir comment la caméra se débrouille lorsqu'une personne en cache une autre ou sort momentanément du champ.
Pour les vidéos destinées aux réseaux sociaux, la Luna Pro propose un enregistrement vertical natif en 4K à 30 images par seconde, obtenu à partir d'une image suréchantillonnée en 6K. Il suffit de tourner l'écran pour passer à ce format. On évite ainsi de filmer systématiquement à l'horizontale puis de découper une petite bande au centre de l'image.
Des outils pour aller plus loin
Les profils Leica Natural, Vivid et Chrome permettent de choisir un rendu directement sur la caméra. Ceux qui préfèrent travailler leurs couleurs au montage pourront enregistrer en I-Log 10 bits, avec jusqu'à 14 stops de plage dynamique annoncés. Autrement dit, le fabricant promet de conserver des détails dans les ombres et les hautes lumières pour les ajuster ensuite.
La gestion des couleurs ACES aide à garder un rendu cohérent entre les outils de post-production. Le timecode intégré facilite, lui, la synchronisation de plusieurs caméras dans Final Cut Pro ou Premiere Pro. Ce sont des possibilités supplémentaires pour les tournages plus préparés, sans obligation de passer par ces réglages pour filmer ses vacances.
Insta360 annonce jusqu'à quatre heures d'autonomie, sans que cela permette de promettre quatre heures de tournage en 8K. La caméra intègre 47 Go de stockage et peut se connecter directement aux micros Insta360 Mic. Le pack standard coûte 529 euros, en noir cosmique ou blanc stellaire, sur la boutique du fabricant et chez les revendeurs annoncés.
On en dit quoi ?
J'aime bien l'idée de garder le contrôle du cadrage avec l'écran dans la main. À 529 euros, il faudra surtout que le suivi soit fiable et que l'autonomie suive. La 8K fera une jolie ligne sur la boîte, mais c'est la facilité d'utilisation qui donnera envie de sortir la caméra.