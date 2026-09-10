Insta360 Luna Pro : une caméra de poche 8K avec Leica à 529 euros

On en dit quoi ?



J'aime bien l'idée de garder le contrôle du cadrage avec l'écran dans la main. À 529 euros, il faudra surtout que le suivi soit fiable et que l'autonomie suive. La 8K fera une jolie ligne sur la boîte, mais c'est la facilité d'utilisation qui donnera envie de sortir la caméra.