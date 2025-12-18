7000 mAh, Snapdragon 8 Elite et Leica APO : le Xiaomi 17 Ultra s'annonce monstrueux
Par Vincent Lautier - Publié le
Xiaomi vient de confirmer le lancement de son 17 Ultra pour la semaine prochaine en Chine, bien avant le calendrier habituel de février. Le smartphone inaugurera le premier téléobjectif certifié Leica APO sur un téléphone, fruit d'un partenariat renforcé entre les deux marques.
Xiaomi bouscule ses habitudes. Alors que les modèles Ultra arrivent généralement en février, le 17 Ultra sera présenté autour du 25 décembre en Chine. Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a officialisé cette annonce sur Weibo. Le constructeur a également annoncé une évolution majeure de son partenariat avec Leica, qui passe d'un simple développement conjoint à une
Côté photo, le Xiaomi 17 Ultra embarquera un système à trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels avec le nouveau capteur OmniVision OV50X de 1 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 200 mégapixels. La vraie nouveauté réside dans la certification Leica APO du téléobjectif, une première mondiale sur smartphone. Cette technologie, empruntée aux optiques professionnelles, promet une meilleure netteté sur les longues distances, des couleurs plus fidèles et des performances améliorées en photo de nuit avec zoom.
Le smartphone sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, gravé en 3 nm. La batterie approchera les 7 000 mAh avec une charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 80 W. L'écran LTPO de 6,8 pouces affichera une résolution 2K avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le 17 Ultra supportera aussi les communications par satellite via les réseaux chinois Tiantong-1 et BeiDou. Le lancement mondial est attendu pour mars 2025, possiblement sous le nom
Xiaomi frappe fort avec ce 17 Ultra qui arrive plus tôt que prévu et avec des arguments photo solides. Le partenariat approfondi avec Leica et la certification APO du téléobjectif montrent une vraie ambition de se positionner face aux Pixel et iPhone sur le terrain de la photographie. Par contre, passer de quatre à trois capteurs peut surprendre, même si le téléobjectif de 200 mégapixels compense largement. Reste la question du prix, qui risque de piquer pour un smartphone aussi équipé. Et vous, un téléobjectif certifié Leica sur votre smartphone, ça vous parle ?
Un lancement anticipé pour le flagship photo
Xiaomi bouscule ses habitudes. Alors que les modèles Ultra arrivent généralement en février, le 17 Ultra sera présenté autour du 25 décembre en Chine. Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a officialisé cette annonce sur Weibo. Le constructeur a également annoncé une évolution majeure de son partenariat avec Leica, qui passe d'un simple développement conjoint à une
co-création stratégique. Concrètement, les deux marques collaborent désormais dès les premières étapes de conception des produits, et non plus en fin de chaîne.
Un triple capteur avec téléobjectif 200 mégapixels
Côté photo, le Xiaomi 17 Ultra embarquera un système à trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels avec le nouveau capteur OmniVision OV50X de 1 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscope de 200 mégapixels. La vraie nouveauté réside dans la certification Leica APO du téléobjectif, une première mondiale sur smartphone. Cette technologie, empruntée aux optiques professionnelles, promet une meilleure netteté sur les longues distances, des couleurs plus fidèles et des performances améliorées en photo de nuit avec zoom.
Des specs haut de gamme sous le capot
Le smartphone sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, gravé en 3 nm. La batterie approchera les 7 000 mAh avec une charge rapide filaire de 100 W et sans fil de 80 W. L'écran LTPO de 6,8 pouces affichera une résolution 2K avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le 17 Ultra supportera aussi les communications par satellite via les réseaux chinois Tiantong-1 et BeiDou. Le lancement mondial est attendu pour mars 2025, possiblement sous le nom
Leitzphone powered by Xiaomihors de Chine.
On en dit quoi ?
Xiaomi frappe fort avec ce 17 Ultra qui arrive plus tôt que prévu et avec des arguments photo solides. Le partenariat approfondi avec Leica et la certification APO du téléobjectif montrent une vraie ambition de se positionner face aux Pixel et iPhone sur le terrain de la photographie. Par contre, passer de quatre à trois capteurs peut surprendre, même si le téléobjectif de 200 mégapixels compense largement. Reste la question du prix, qui risque de piquer pour un smartphone aussi équipé. Et vous, un téléobjectif certifié Leica sur votre smartphone, ça vous parle ?