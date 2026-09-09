iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 en approche !
Par Laurence - Publié le
Dernière ligne droite ce soir pour les prochains systèmes d'Apple. Alors que nous venons de vivre la présentation des iPhone 18 Pro (et de l'iPhone Duo), Apple propose ce soir la release candidate pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.
Pour rappel, une Release Candidate (RC) correspond à la dernière version de test avant la publication officielle. Si aucun bug important n’est découvert, il s’agit généralement de la même version que celle qui sera ensuite proposée au grand public.
Très logiquement pour installer la RC, il faut être être membres du programme Apple Developer, ou encore disposer d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.
Les versions bêta destinées aux développeurs sont accessibles aux membres du programme Apple Developer, mais également aux utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.
Comme toujours, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant de procéder à l’installation. En effet ces dernières gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle mais elles restent des versions de développement.
Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
COMMENT INSTALLER LA RELEASE CANDIDATE ?
Pour rappel, une Release Candidate (RC) correspond à la dernière version de test avant la publication officielle. Si aucun bug important n’est découvert, il s’agit généralement de la même version que celle qui sera ensuite proposée au grand public.
Très logiquement pour installer la RC, il faut être être membres du programme Apple Developer, ou encore disposer d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.
Les versions bêta destinées aux développeurs sont accessibles aux membres du programme Apple Developer, mais également aux utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.
Comme toujours, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant de procéder à l’installation. En effet ces dernières gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle mais elles restent des versions de développement.
Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
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