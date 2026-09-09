iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 en approche !

COMMENT INSTALLER LA RELEASE CANDIDATE ?

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Pour rappel, une Release Candidate (RC) correspond à la. Si aucun bug important n’est découvert, il s’agit généralement de la même version que celle qui sera ensuite proposée au grand public.Très logiquement pour installer la RC, il faut être, ou encore, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.Les versions bêta destinées, mais égalementà condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.Comme toujours, il estde ses données avant de procéder à l’installation. En effet ces dernières gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle mais elles restent des versions deDes bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.