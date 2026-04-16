DJI Osmo Pocket 4 : capteur 1 pouce et 4K à 240 ips pour la caméra de poche
Par Vincent Lautier - Publié le
DJI renouvelle sa caméra stabilisée de poche avec l'Osmo Pocket 4. Au programme, un capteur CMOS 1 pouce, de la vidéo 4K à 240 images par seconde, un suivi intelligent amélioré et 107 Go de stockage intégré. Disponible dès aujourd'hui, les prix démarrent à 479 euros pour le bundle Essentiel et grimpent à 619 euros avec le pack Créateur.
L'Osmo Pocket 4 reprend le format compact de sa devancière mais embarque un capteur CMOS 1 pouce couplé à une ouverture f/2.0. DJI promet des prises de vue plus nettes en basse lumière, avec 14 stops de plage dynamique et un profil colorimétrique D-Log 10 bits. En clair, les portraits devraient afficher des tons de peau plus naturels et les scènes à fort contraste mieux s'en sortir. Un bouton Zoom dédié permet de passer d'un zoom sans perte 1x à 2x en une seule pression, et la caméra peut enregistrer des séquences au ralenti en 4K à 240 images par seconde.
La stabilisation sur trois axes est toujours là, avec plusieurs modes pour des mouvements de caméra fluides. DJI intègre son ActiveTrack 7.0 qui permet de suivre un sujet avec un zoom jusqu'à 4x. Deux modes de suivi sont proposés, le Suivi Spotlight et le Cadrage dynamique, pour des plans cinématographiques à une seule main.
La mise au point automatique peut verrouiller un sujet et le suivre en continu, et il est aussi possible de préenregistrer un sujet prioritaire. Pour les adeptes du contrôle gestuel, montrer sa paume active le suivi, et le signe "V" lance une photo ou démarre l'enregistrement.
DJI a revu l'ergonomie avec deux nouveaux boutons sous l'écran : un pour le zoom et un personnalisable avec les réglages favoris du créateur. Le joystick 5D permet de déplacer la caméra, recentrer la nacelle ou retourner l'objectif. Pour le stockage, 107 Go sont intégrés avec des transferts jusqu'à 800 Mo/s, donc pas besoin de carte mémoire.
Côté autonomie, DJI annonce jusqu'à 240 minutes d'enregistrement en 1080p/24 ips et une charge de 0 à 80% en 18 minutes. La caméra est aussi compatible avec les transmetteurs DJI Mic (Mic 2, Mic 3 et Mic Mini) pour un enregistrement audio à 4 canaux. Parmi les autres fonctions, on note la vidéo à obturation lente pour du flou de mouvement, des rendus cinématographiques, un mode Beautify intégré et une lumière d'appoint amovible.
Sur le papier, DJI envoie du lourd avec cette Osmo Pocket 4. Le capteur 1 pouce et le D-Log 10 bits placent la caméra un cran au-dessus pour les créateurs qui veulent un rendu soigné sans trimballer un boîtier plus encombrant, et le 4K/240 ips permet du ralenti de qualité sans compromis.
Le suivi ActiveTrack 7.0 avec zoom 4x et les contrôles gestuels montrent que DJI pousse la partie logicielle, et les 107 Go de stockage intégré sont un vrai plus au quotidien. Par contre, à 499 euros le bundle Standard (479 euros pour l'Essentiel, sans dragonne ni pince de nacelle), on reste sur un tarif assez élevé pour une caméra de poche.
Le bundle Créateur à 619 euros avec micro DJI Mic 3 et objectif grand-angle, ça commence à piquer un peu, mais au moins avec ça vous êtes équipés ! On verra à l'usage si la qualité d'image en basse lumière tient ses promesses face à des smartphones haut de gamme qui ne cessent de progresser sur ce terrain.
Notez que pour accompagner le produit, il vous faudra aussi une microSD, la marque recommande Lexas, et vous pouvez tout à fait vous tourner vers cette référence par exemple.
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Un capteur plus gros pour de meilleures images
L'Osmo Pocket 4 reprend le format compact de sa devancière mais embarque un capteur CMOS 1 pouce couplé à une ouverture f/2.0. DJI promet des prises de vue plus nettes en basse lumière, avec 14 stops de plage dynamique et un profil colorimétrique D-Log 10 bits. En clair, les portraits devraient afficher des tons de peau plus naturels et les scènes à fort contraste mieux s'en sortir. Un bouton Zoom dédié permet de passer d'un zoom sans perte 1x à 2x en une seule pression, et la caméra peut enregistrer des séquences au ralenti en 4K à 240 images par seconde.
Suivi intelligent et stabilisation
La stabilisation sur trois axes est toujours là, avec plusieurs modes pour des mouvements de caméra fluides. DJI intègre son ActiveTrack 7.0 qui permet de suivre un sujet avec un zoom jusqu'à 4x. Deux modes de suivi sont proposés, le Suivi Spotlight et le Cadrage dynamique, pour des plans cinématographiques à une seule main.
La mise au point automatique peut verrouiller un sujet et le suivre en continu, et il est aussi possible de préenregistrer un sujet prioritaire. Pour les adeptes du contrôle gestuel, montrer sa paume active le suivi, et le signe "V" lance une photo ou démarre l'enregistrement.
Prise en main et autonomie
DJI a revu l'ergonomie avec deux nouveaux boutons sous l'écran : un pour le zoom et un personnalisable avec les réglages favoris du créateur. Le joystick 5D permet de déplacer la caméra, recentrer la nacelle ou retourner l'objectif. Pour le stockage, 107 Go sont intégrés avec des transferts jusqu'à 800 Mo/s, donc pas besoin de carte mémoire.
Côté autonomie, DJI annonce jusqu'à 240 minutes d'enregistrement en 1080p/24 ips et une charge de 0 à 80% en 18 minutes. La caméra est aussi compatible avec les transmetteurs DJI Mic (Mic 2, Mic 3 et Mic Mini) pour un enregistrement audio à 4 canaux. Parmi les autres fonctions, on note la vidéo à obturation lente pour du flou de mouvement, des rendus cinématographiques, un mode Beautify intégré et une lumière d'appoint amovible.
On en dit quoi ?
Sur le papier, DJI envoie du lourd avec cette Osmo Pocket 4. Le capteur 1 pouce et le D-Log 10 bits placent la caméra un cran au-dessus pour les créateurs qui veulent un rendu soigné sans trimballer un boîtier plus encombrant, et le 4K/240 ips permet du ralenti de qualité sans compromis.
Le suivi ActiveTrack 7.0 avec zoom 4x et les contrôles gestuels montrent que DJI pousse la partie logicielle, et les 107 Go de stockage intégré sont un vrai plus au quotidien. Par contre, à 499 euros le bundle Standard (479 euros pour l'Essentiel, sans dragonne ni pince de nacelle), on reste sur un tarif assez élevé pour une caméra de poche.
Le bundle Créateur à 619 euros avec micro DJI Mic 3 et objectif grand-angle, ça commence à piquer un peu, mais au moins avec ça vous êtes équipés ! On verra à l'usage si la qualité d'image en basse lumière tient ses promesses face à des smartphones haut de gamme qui ne cessent de progresser sur ce terrain.
Notez que pour accompagner le produit, il vous faudra aussi une microSD, la marque recommande Lexas, et vous pouvez tout à fait vous tourner vers cette référence par exemple.
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