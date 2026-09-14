Les Apple Store vont changer… Vers un retour en arrière ?
Par Laurence - Publié le
Apple s’apprêterait à revoir assez profondément l’aménagement de ses boutiques physiques. Au programme : disparition des immenses écrans vidéo, réorganisation des espaces consacrés aux retraits et aux ateliers Today at Apple, mais surtout retour des véritables Genius Bars, abandonnés progressivement il y a plus de dix ans.
Après avoir largement transformé ses Apple Store au cours de la dernière décennie, Apple pourrait finalement revenir à une organisation un peu plus traditionnelle.
Selon Mark Gurman la firme prévoit d’accélérer le rythme de rénovation de ses boutiques dans les prochaines années. Trois changements importants accompagneraient cette évolution, avec un objectif assez clair : remettre davantage l’accent sur les fonctions pratiques d’un magasin, notamment la vente, le retrait des commandes et le SAV.
La première modification concernerait les Avenues, ces espaces situés le long des murs où Apple présente aujourd’hui accessoires et services. La Pomme voudrait créer deux nouvelles Avenues spécifiquement consacrées au retrait des commandes passées en ligne et aux ateliers Today at Apple.
Actuellement, de nombreux Apple Store disposent d’une grande table réservée aux retraits. Celle-ci pourrait disparaître au profit d’un espace entièrement en bois aménagé sur le côté du magasin. Des tiroirs sécurisés permettraient de conserver les commandes tandis qu’une petite table servirait aux employés pour remettre les produits aux clients.
Même principe pour Today at Apple. Les ateliers seraient déplacés vers un espace latéral équipé d’un grand écran et de rangements permettant aux animateurs de conserver le matériel utilisé pendant les sessions.
Ce réaménagement aurait une conséquence assez visible : Apple compte supprimer les immenses murs vidéo installés au fond de nombreuses boutiques. Ces écrans sont aujourd’hui utilisés aussi bien pour les ateliers Today at Apple que pour diffuser les campagnes publicitaires de la marque. Ils occupent cependant une surface importante qui pourrait être utilisée autrement. Et Apple aurait justement une idée assez familière pour remplacer ces écrans.
Plus de dix ans après avoir commencé à remplacer ses traditionnels Genius Bars par le concept plus ouvert du Genius Grove, Apple souhaiterait revenir à un véritable comptoir réservé au SAV.
Les nouveaux Genius Bars rappelleraient ceux des anciens Apple Store, tout en adoptant une esthétique plus actuelle et entièrement en bois. Deux hauteurs de comptoir seraient prévues afin d’améliorer l’accessibilité, tandis que le mur situé derrière intégrerait des tiroirs de rangement et de grandes affiches présentant les derniers produits. Dans de nombreux magasins, ce nouvel espace prendrait directement la place de l’actuel écran géant.
Ces changements marqueraient une évolution intéressante dans la philosophie des boutiques Apple. Au cours des dernières années, la firme avait cherché à transformer ses magasins en véritables lieux de vie, allant jusqu’à abandonner officiellement le terme
Cette nouvelle organisation semble davantage privilégier des besoins très concrets : acheter un produit, récupérer rapidement une commande ou obtenir de l’aide lorsqu’un appareil rencontre un problème.
Le retour du Genius Bar pourrait finalement être la modification la plus appréciée. Le concept original avait l’avantage de rendre immédiatement identifiable l’endroit où se rendre pour obtenir de l’aide, là où les Apple Store actuels peuvent parfois paraître moins évidents lorsque l’on cherche simplement un interlocuteur pour un problème technique.
Apple ne semble pas pour autant vouloir revenir vingt ans en arrière. Le design en bois et l’intégration des ateliers sur les côtés conserveraient l’esthétique des boutiques actuelles. Mais après avoir cherché à faire de ses magasins autre chose que de simples points de vente, Apple semble vouloir retrouver un peu de leur fonction première : vendre, livrer et réparer des produits.
APPLE VEUT ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION DE SES BOUTIQUES
Après avoir largement transformé ses Apple Store au cours de la dernière décennie, Apple pourrait finalement revenir à une organisation un peu plus traditionnelle.
Selon Mark Gurman la firme prévoit d’accélérer le rythme de rénovation de ses boutiques dans les prochaines années. Trois changements importants accompagneraient cette évolution, avec un objectif assez clair : remettre davantage l’accent sur les fonctions pratiques d’un magasin, notamment la vente, le retrait des commandes et le SAV.
LE RETRAIT DES COMMANDES DÉMÉNAGE
La première modification concernerait les Avenues, ces espaces situés le long des murs où Apple présente aujourd’hui accessoires et services. La Pomme voudrait créer deux nouvelles Avenues spécifiquement consacrées au retrait des commandes passées en ligne et aux ateliers Today at Apple.
Actuellement, de nombreux Apple Store disposent d’une grande table réservée aux retraits. Celle-ci pourrait disparaître au profit d’un espace entièrement en bois aménagé sur le côté du magasin. Des tiroirs sécurisés permettraient de conserver les commandes tandis qu’une petite table servirait aux employés pour remettre les produits aux clients.
Même principe pour Today at Apple. Les ateliers seraient déplacés vers un espace latéral équipé d’un grand écran et de rangements permettant aux animateurs de conserver le matériel utilisé pendant les sessions.
ADIEU AUX ÉCRANS GÉANTS
Ce réaménagement aurait une conséquence assez visible : Apple compte supprimer les immenses murs vidéo installés au fond de nombreuses boutiques. Ces écrans sont aujourd’hui utilisés aussi bien pour les ateliers Today at Apple que pour diffuser les campagnes publicitaires de la marque. Ils occupent cependant une surface importante qui pourrait être utilisée autrement. Et Apple aurait justement une idée assez familière pour remplacer ces écrans.
LE GENIUS BAR FAIT SON RETOUR
Plus de dix ans après avoir commencé à remplacer ses traditionnels Genius Bars par le concept plus ouvert du Genius Grove, Apple souhaiterait revenir à un véritable comptoir réservé au SAV.
Les nouveaux Genius Bars rappelleraient ceux des anciens Apple Store, tout en adoptant une esthétique plus actuelle et entièrement en bois. Deux hauteurs de comptoir seraient prévues afin d’améliorer l’accessibilité, tandis que le mur situé derrière intégrerait des tiroirs de rangement et de grandes affiches présentant les derniers produits. Dans de nombreux magasins, ce nouvel espace prendrait directement la place de l’actuel écran géant.
UN RETOUR À UN APPLE STORE PLUS PRATIQUE ?
Ces changements marqueraient une évolution intéressante dans la philosophie des boutiques Apple. Au cours des dernières années, la firme avait cherché à transformer ses magasins en véritables lieux de vie, allant jusqu’à abandonner officiellement le terme
Storeau profit de simples
Apple + nom du lieu.
Cette nouvelle organisation semble davantage privilégier des besoins très concrets : acheter un produit, récupérer rapidement une commande ou obtenir de l’aide lorsqu’un appareil rencontre un problème.
QU’EN PENSER ?
Le retour du Genius Bar pourrait finalement être la modification la plus appréciée. Le concept original avait l’avantage de rendre immédiatement identifiable l’endroit où se rendre pour obtenir de l’aide, là où les Apple Store actuels peuvent parfois paraître moins évidents lorsque l’on cherche simplement un interlocuteur pour un problème technique.
Apple ne semble pas pour autant vouloir revenir vingt ans en arrière. Le design en bois et l’intégration des ateliers sur les côtés conserveraient l’esthétique des boutiques actuelles. Mais après avoir cherché à faire de ses magasins autre chose que de simples points de vente, Apple semble vouloir retrouver un peu de leur fonction première : vendre, livrer et réparer des produits.