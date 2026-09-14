Les Apple Store vont changer… Vers un retour en arrière ?

APPLE VEUT ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION DE SES BOUTIQUES

LE RETRAIT DES COMMANDES DÉMÉNAGE

ADIEU AUX ÉCRANS GÉANTS

LE GENIUS BAR FAIT SON RETOUR

UN RETOUR À UN APPLE STORE PLUS PRATIQUE ?

Store

Apple + nom du lieu

QU’EN PENSER ?



Le retour du Genius Bar pourrait finalement être la modification la plus appréciée. Le concept original avait l’avantage de rendre immédiatement identifiable l’endroit où se rendre pour obtenir de l’aide, là où les Apple Store actuels peuvent parfois paraître moins évidents lorsque l’on cherche simplement un interlocuteur pour un problème technique.



Apple ne semble pas pour autant vouloir revenir vingt ans en arrière. Le design en bois et l’intégration des ateliers sur les côtés conserveraient l’esthétique des boutiques actuelles. Mais après avoir cherché à faire de ses magasins autre chose que de simples points de vente, Apple semble vouloir retrouver un peu de leur fonction première : vendre, livrer et réparer des produits.

Après avoir largement transformé ses Apple Store au cours de la dernière décennie,Selon Mark Gurman la firme prévoit d’accélérer le rythme de rénovation de ses boutiques dans les prochaines années., avec un objectif assez clair : remettre davantage l’accent sur les fonctions pratiques d’un magasin, notamment la vente, le retrait des commandes et le SAV.La première modification concernerait lesLa Pomme voudrait créer deux nouvelles Avenues spécifiquement consacrées au retrait des commandes passées en ligne et aux ateliers Today at Apple.Actuellement, de nombreux Apple Store disposent d’. Celle-ci pourrait disparaître au profit d’un. Des tiroirs sécurisés permettraient de conserver les commandes tandis qu’une petite table servirait aux employés pour remettre les produits aux clients.Même principe pouret de rangements permettant aux animateurs de conserver le matériel utilisé pendant les sessions.Ce réaménagement aurait une conséquence assez visible :Ces écrans sont aujourd’hui utilisés aussi bien pour les ateliers Today at Apple que pour diffuser les campagnes publicitaires de la marque.. Et Apple aurait justement une idée assez familière pour remplacer ces écrans.Plus de dix ans après avoir commencé à remplacer ses traditionnels Genius Bars par le concept plus ouvert du Genius Grove,Les nouveaux Genius Bars rappelleraient ceux des anciens Apple Store, tout enDeux hauteurs de comptoir seraient prévues afin d’améliorer l’accessibilité, tandis que le mur situé derrière intégrerait des tiroirs de rangement et de grandes affiches présentant les derniers produits.Ces changements marqueraient une évolution intéressante dans la philosophie des boutiques Apple., allant jusqu’à abandonner officiellement le termeau profit de simplesCette nouvelle organisation semble davantage: acheter un produit, récupérer rapidement une commande ou obtenir de l’aide lorsqu’un appareil rencontre un problème.