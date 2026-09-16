iOS 27 et macOS 27 : Ulysses intègre Siri AI pour écrire et retravailler vos textes
Par Laurence - Publié le
Ulysses profite de la sortie d’iOS 27 et de macOS 27 Golden Gate pour faire évoluer son application d’écriture. Au programme : une interface adaptée aux nouveaux systèmes d’Apple, une barre d’outils entièrement personnalisable, des modèles de projets et surtout une intégration de Siri AI… avec quelques restrictions en Europe.
Ulysses fait partie des premières applications à exploiter plus profondément le nouveau Siri AI d’Apple —quand bien même il n'est pas encore disponible partout dans le monde. L’assistant profite notamment de sa capacité à comprendre ce qui est affiché à l’écran pour interagir directement avec les documents ouverts dans l’application.
Il donne accès à Siri AI pour relire un texte, le résumer, le reformuler ou travailler plus généralement sur son contenu. L’intégration ne s’arrête pas à la rédaction. Siri peut créer ou déplacer des feuilles, les ajouter aux favoris, rechercher et ouvrir un document, parcourir les groupes ou encore exporter des contenus aux formats PDF, RTF, Markdown, HTML ou ULYZ. Ulysses précise cependant que les interactions possibles sont définies par Apple et que l’éditeur ne peut pas lui-même ajouter de nouvelles commandes.
La situation est un peu particulière en Europe : Siri AI reste indisponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne, mais peut être utilisé sur Mac lorsqu’il est configuré en anglais.
La version Mac apporte également une nouveauté beaucoup plus classique, mais qui pourrait finalement être utilisée quotidiennement : la barre d’outils devient entièrement personnalisable.
Un bouton dédié peut être placé directement dans la barre d’outils. Il est désormais possible d’ajouter, retirer ou déplacer les différents boutons afin d’adapter Ulysses à ses habitudes. Navigation entre les documents, recherche, balises Markdown, export, publication, mode plein écran, zoom, suggestions ou encore Siri AI peuvent ainsi être organisés librement. L’utilisateur peut également choisir d’afficher uniquement les icônes, uniquement leur nom ou les deux.
Ulysses améliore aussi la création de projets avec l’arrivée de templates. Lors de la création d’un nouveau projet, il est désormais possible de sélectionner un modèle qui génère automatiquement quelques groupes et feuilles prédéfinis.
Cette petite évolution devrait notamment faciliter la préparation de structures récurrentes, qu’il s’agisse d’un livre, d’un dossier, d’un blog ou de tout autre projet nécessitant plusieurs documents.
De nouveaux pictogrammes sont également disponibles pour identifier plus facilement les groupes. L’accessibilité a par ailleurs été améliorée lors de la modification des conditions de filtres et des icônes de groupes.
Enfin, l’application bénéficie de plusieurs ajustements visuels afin de mieux s’intégrer à iOS 27 et macOS 27 Golden Gate. Boutons, icônes et barres d’outils ont notamment été revus pour rester cohérents avec la nouvelle interface des systèmes d’Apple.
Ulysses conserve néanmoins ce qui constitue depuis longtemps sa particularité : une interface volontairement épurée et largement basée sur le Markdown, destinée à laisser un maximum de place au texte.
Cette mise à jour ne transforme pas Ulysses, et c’est probablement volontaire. L’intégration de Siri AI est surtout intéressante parce qu’elle vient se greffer à l’éditeur sans transformer l’application en énième outil d’écriture entièrement centré sur l’intelligence artificielle.
Les modèles de projets et surtout la barre d’outils personnalisable devraient finalement être tout aussi utiles au quotidien. Pour les utilisateurs européens, l’intérêt de Siri AI reste en revanche nettement plus limité sur iPhone et iPad tant qu’Apple ne déploie pas son nouvel assistant dans l’Union européenne.
SIRI AI S’INVITE DANS ULYSSES
Ulysses fait partie des premières applications à exploiter plus profondément le nouveau Siri AI d’Apple —quand bien même il n'est pas encore disponible partout dans le monde. L’assistant profite notamment de sa capacité à comprendre ce qui est affiché à l’écran pour interagir directement avec les documents ouverts dans l’application.
Il donne accès à Siri AI pour relire un texte, le résumer, le reformuler ou travailler plus généralement sur son contenu. L’intégration ne s’arrête pas à la rédaction. Siri peut créer ou déplacer des feuilles, les ajouter aux favoris, rechercher et ouvrir un document, parcourir les groupes ou encore exporter des contenus aux formats PDF, RTF, Markdown, HTML ou ULYZ. Ulysses précise cependant que les interactions possibles sont définies par Apple et que l’éditeur ne peut pas lui-même ajouter de nouvelles commandes.
La situation est un peu particulière en Europe : Siri AI reste indisponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne, mais peut être utilisé sur Mac lorsqu’il est configuré en anglais.
UNE BARRE D’OUTILS ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE
La version Mac apporte également une nouveauté beaucoup plus classique, mais qui pourrait finalement être utilisée quotidiennement : la barre d’outils devient entièrement personnalisable.
Un bouton dédié peut être placé directement dans la barre d’outils. Il est désormais possible d’ajouter, retirer ou déplacer les différents boutons afin d’adapter Ulysses à ses habitudes. Navigation entre les documents, recherche, balises Markdown, export, publication, mode plein écran, zoom, suggestions ou encore Siri AI peuvent ainsi être organisés librement. L’utilisateur peut également choisir d’afficher uniquement les icônes, uniquement leur nom ou les deux.
DES MODÈLES POUR DÉMARRER UN PROJET
Ulysses améliore aussi la création de projets avec l’arrivée de templates. Lors de la création d’un nouveau projet, il est désormais possible de sélectionner un modèle qui génère automatiquement quelques groupes et feuilles prédéfinis.
Cette petite évolution devrait notamment faciliter la préparation de structures récurrentes, qu’il s’agisse d’un livre, d’un dossier, d’un blog ou de tout autre projet nécessitant plusieurs documents.
De nouveaux pictogrammes sont également disponibles pour identifier plus facilement les groupes. L’accessibilité a par ailleurs été améliorée lors de la modification des conditions de filtres et des icônes de groupes.
UNE INTERFACE ADAPTÉE AUX NOUVEAUX SYSTÈMES D’APPLE
Enfin, l’application bénéficie de plusieurs ajustements visuels afin de mieux s’intégrer à iOS 27 et macOS 27 Golden Gate. Boutons, icônes et barres d’outils ont notamment été revus pour rester cohérents avec la nouvelle interface des systèmes d’Apple.
Ulysses conserve néanmoins ce qui constitue depuis longtemps sa particularité : une interface volontairement épurée et largement basée sur le Markdown, destinée à laisser un maximum de place au texte.
QU’EN PENSER ?
Cette mise à jour ne transforme pas Ulysses, et c’est probablement volontaire. L’intégration de Siri AI est surtout intéressante parce qu’elle vient se greffer à l’éditeur sans transformer l’application en énième outil d’écriture entièrement centré sur l’intelligence artificielle.
Les modèles de projets et surtout la barre d’outils personnalisable devraient finalement être tout aussi utiles au quotidien. Pour les utilisateurs européens, l’intérêt de Siri AI reste en revanche nettement plus limité sur iPhone et iPad tant qu’Apple ne déploie pas son nouvel assistant dans l’Union européenne.