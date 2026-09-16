Surprise : Apple lance déjà les premières bêtas d’iOS 27.2, macOS 27.2 et watchOS 27.2

EN AVANT LES BETAS

UNE NOUVELLE APP SANTÉ AVEC IOS 27.2

MACOS 27.2 ARRIVE ÉGALEMENT

WATCHOS, TVOS ET VISIONOS SUIVENT

QU’EN PENSER ?



Le plus étonnant n’est finalement pas l’arrivée de nouvelles bêtas quelques jours après les versions finales — Apple en a l’habitude — mais le saut directement vers 27.2. Tout laisse penser qu’iOS 27.1 occupera une place particulière cette année en servant principalement de rampe de lancement logicielle à l’iPhone Duo.



iOS 27.2 devrait en revanche être la véritable prochaine mise à jour fonctionnelle pour la majorité des utilisateurs. Entre la nouvelle app Santé, l’arrivée de nouvelles langues pour Siri AI et le possible retour de fonctions retirées au dernier moment, cette première bêta mérite donc d’être surveillée de près.

Apple n’aura donc attendu que quelques jours après la sortie d’iOS 27 pour reprendre les tests. La première bêta développeur d’iOS 27.2 est désormais disponible, accompagnée des versions équivalentes pour les autres systèmes.Apple saute en effet iOS 27.1 dans son cycle de bêta classique. Cette version n’a pourtant pas disparu :et apporter le SDK permettant aux applications d’exploiter pleinement son grand écran pliable., tandis que le développement des fonctions destinées à l’ensemble des appareils se poursuit avec 27.2. Pour les développeurs, les outils spécifiques à l’iPhone Duo doivent arriver d’ici la fin du mois.Cette première bêta apporte déjà une nouveauté importante :Cupertino avait annoncé une évolution importante de son application, avec une interface revue et de nouvelles fonctions reposant sur l’intelligence artificielle. Il faudra désormais examiner cette première bêta pour voir précisément quelles fonctions sont déjà actives.Autre changement attendu :Après un lancement initial en anglais, le nouvel assistant doit prendre en charge cinq langues supplémentaires en octobre : le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol. Ces langues apparaissent justement dans cette première bêta.: cette prise en charge du français ne signifie pas nécessairement que Siri AI devient disponible sur iPhone dans l’Union européenne, où le nouvel assistant reste soumis à des restrictions spécifiques.Même scénario sur Mac. Apple propose directement macOS 27.2 Golden Gate bêta 1, dont le numéro de build est 26B5086k.Cette version pourrait notamment permettre à Apple de: les suggestions contextuelles dans Messages et la possibilité pour l’application Mots de passe de remplacer automatiquement certains identifiants compromis. Apple promet simplement leur retour dans une future mise à jour, sans avoir encore indiqué laquelle., tandis que la nouvelle application Santé fait partie des nouveautés susceptibles d’arriver sur iPad.Pour l’instant, aucune nouveauté majeure n’a encore été identifiée sur ces systèmes. Ces premières versions devraient surtout permettre de préparer les prochaines évolutions de l’écosystème et d’assurer la compatibilité avec les nouveautés attendues cet automne.