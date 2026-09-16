Surprise : Apple lance déjà les premières bêtas d’iOS 27.2, macOS 27.2 et watchOS 27.2
Par Laurence - Publié le
À peine iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate disponibles pour le grand public, Apple reprend déjà son cycle de bêtas. Et petite surprise : la firme passe directement à iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2, laissant pour le moment de côté les versions 27.1.
Apple n’aura donc attendu que quelques jours après la sortie d’iOS 27 pour reprendre les tests. La première bêta développeur d’iOS 27.2 est désormais disponible, accompagnée des versions équivalentes pour les autres systèmes.
Le choix de la numérotation est inhabituel. Apple saute en effet iOS 27.1 dans son cycle de bêta classique. Cette version n’a pourtant pas disparu : elle doit accompagner l’iPhone Duo lors de sa commercialisation en octobre et apporter le SDK permettant aux applications d’exploiter pleinement son grand écran pliable.
Apple pourrait donc conserver la branche 27.1 principalement pour son premier iPhone pliable, tandis que le développement des fonctions destinées à l’ensemble des appareils se poursuit avec 27.2. Pour les développeurs, les outils spécifiques à l’iPhone Duo doivent arriver d’ici la fin du mois.
Cette première bêta apporte déjà une nouveauté importante : la nouvelle version de l’application Santé, annoncée précédemment par Apple, fait son apparition avec iOS 27.2. Cupertino avait annoncé une évolution importante de son application, avec une interface revue et de nouvelles fonctions reposant sur l’intelligence artificielle. Il faudra désormais examiner cette première bêta pour voir précisément quelles fonctions sont déjà actives.
Autre changement attendu : l’extension linguistique de Siri AI. Après un lancement initial en anglais, le nouvel assistant doit prendre en charge cinq langues supplémentaires en octobre : le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol. Ces langues apparaissent justement dans cette première bêta.
Attention toutefois pour les utilisateurs français : cette prise en charge du français ne signifie pas nécessairement que Siri AI devient disponible sur iPhone dans l’Union européenne, où le nouvel assistant reste soumis à des restrictions spécifiques.
Même scénario sur Mac. Apple propose directement macOS 27.2 Golden Gate bêta 1, dont le numéro de build est 26B5086k.
Cette version pourrait notamment permettre à Apple de réintroduire deux fonctions annoncées à la WWDC mais finalement retirées avant la sortie des versions finales : les suggestions contextuelles dans Messages et la possibilité pour l’application Mots de passe de remplacer automatiquement certains identifiants compromis. Apple promet simplement leur retour dans une future mise à jour, sans avoir encore indiqué laquelle.
iPadOS 27.2 pourrait également récupérer ces fonctions, tandis que la nouvelle application Santé fait partie des nouveautés susceptibles d’arriver sur iPad.
Apple ne s’arrête pas à l’iPhone, l’iPad et le Mac. Les développeurs peuvent également récupérer les premières bêtas de watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. Pour l’instant, aucune nouveauté majeure n’a encore été identifiée sur ces systèmes. Ces premières versions devraient surtout permettre de préparer les prochaines évolutions de l’écosystème et d’assurer la compatibilité avec les nouveautés attendues cet automne.
Le plus étonnant n’est finalement pas l’arrivée de nouvelles bêtas quelques jours après les versions finales — Apple en a l’habitude — mais le saut directement vers 27.2. Tout laisse penser qu’iOS 27.1 occupera une place particulière cette année en servant principalement de rampe de lancement logicielle à l’iPhone Duo.
iOS 27.2 devrait en revanche être la véritable prochaine mise à jour fonctionnelle pour la majorité des utilisateurs. Entre la nouvelle app Santé, l’arrivée de nouvelles langues pour Siri AI et le possible retour de fonctions retirées au dernier moment, cette première bêta mérite donc d’être surveillée de près.
EN AVANT LES BETAS
Apple n’aura donc attendu que quelques jours après la sortie d’iOS 27 pour reprendre les tests. La première bêta développeur d’iOS 27.2 est désormais disponible, accompagnée des versions équivalentes pour les autres systèmes.
Le choix de la numérotation est inhabituel. Apple saute en effet iOS 27.1 dans son cycle de bêta classique. Cette version n’a pourtant pas disparu : elle doit accompagner l’iPhone Duo lors de sa commercialisation en octobre et apporter le SDK permettant aux applications d’exploiter pleinement son grand écran pliable.
Apple pourrait donc conserver la branche 27.1 principalement pour son premier iPhone pliable, tandis que le développement des fonctions destinées à l’ensemble des appareils se poursuit avec 27.2. Pour les développeurs, les outils spécifiques à l’iPhone Duo doivent arriver d’ici la fin du mois.
UNE NOUVELLE APP SANTÉ AVEC IOS 27.2
Cette première bêta apporte déjà une nouveauté importante : la nouvelle version de l’application Santé, annoncée précédemment par Apple, fait son apparition avec iOS 27.2. Cupertino avait annoncé une évolution importante de son application, avec une interface revue et de nouvelles fonctions reposant sur l’intelligence artificielle. Il faudra désormais examiner cette première bêta pour voir précisément quelles fonctions sont déjà actives.
Autre changement attendu : l’extension linguistique de Siri AI. Après un lancement initial en anglais, le nouvel assistant doit prendre en charge cinq langues supplémentaires en octobre : le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol. Ces langues apparaissent justement dans cette première bêta.
Attention toutefois pour les utilisateurs français : cette prise en charge du français ne signifie pas nécessairement que Siri AI devient disponible sur iPhone dans l’Union européenne, où le nouvel assistant reste soumis à des restrictions spécifiques.
MACOS 27.2 ARRIVE ÉGALEMENT
Même scénario sur Mac. Apple propose directement macOS 27.2 Golden Gate bêta 1, dont le numéro de build est 26B5086k.
Cette version pourrait notamment permettre à Apple de réintroduire deux fonctions annoncées à la WWDC mais finalement retirées avant la sortie des versions finales : les suggestions contextuelles dans Messages et la possibilité pour l’application Mots de passe de remplacer automatiquement certains identifiants compromis. Apple promet simplement leur retour dans une future mise à jour, sans avoir encore indiqué laquelle.
iPadOS 27.2 pourrait également récupérer ces fonctions, tandis que la nouvelle application Santé fait partie des nouveautés susceptibles d’arriver sur iPad.
WATCHOS, TVOS ET VISIONOS SUIVENT
Apple ne s’arrête pas à l’iPhone, l’iPad et le Mac. Les développeurs peuvent également récupérer les premières bêtas de watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. Pour l’instant, aucune nouveauté majeure n’a encore été identifiée sur ces systèmes. Ces premières versions devraient surtout permettre de préparer les prochaines évolutions de l’écosystème et d’assurer la compatibilité avec les nouveautés attendues cet automne.
QU’EN PENSER ?
Le plus étonnant n’est finalement pas l’arrivée de nouvelles bêtas quelques jours après les versions finales — Apple en a l’habitude — mais le saut directement vers 27.2. Tout laisse penser qu’iOS 27.1 occupera une place particulière cette année en servant principalement de rampe de lancement logicielle à l’iPhone Duo.
iOS 27.2 devrait en revanche être la véritable prochaine mise à jour fonctionnelle pour la majorité des utilisateurs. Entre la nouvelle app Santé, l’arrivée de nouvelles langues pour Siri AI et le possible retour de fonctions retirées au dernier moment, cette première bêta mérite donc d’être surveillée de près.