Toutes les nouveauté d'iOS 27 bêta 6 : des bugs (beaucoup) et de l'IA
Par Laurence - Publié le
Apple vient de publier la sixième bêta d’iOS 27, seulement six jours après la précédente au lieu de respecter ses quinze jours habituels entre les fournées. À quelques semaines de la version finale, le rythme s’accélère et les grosses nouveautés laissent désormais la place aux corrections de bugs et aux ajustements d’interface. Cette bêta 6 apporte tout de même quelques changements visibles, notamment pour l’enregistrement d’écran, Siri, l’appareil photo et les Contacts.
La rentrée approche et Apple entre désormais dans la dernière ligne droite du développement des systèmes 27. Comme souvent, Cupertino met à jour quasiment tous ses systèmes simultanément. De nouvelles versions sont également proposées pour iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 et le logiciel du HomePod.
À ce stade du développement, il ne faut plus vraiment s’attendre à découvrir de fonctions majeures. Apple se concentre surtout sur la stabilité, les performances et les derniers bugs avant une sortie publique attendue en septembre.
Cette bêta 6 apporte néanmoins plusieurs ajustements intéressants. L’enregistrement d’écran évolue, avec notamment un compte à rebours de quelques secondes avant le début de la capture. Une fois celle-ci terminée, son indicateur disparaît désormais automatiquement du Centre de contrôle. Apple continue également d’harmoniser l’apparence de Siri : son icône remplace progressivement l’ancien symbole Apple Intelligence à différents endroits du système.
Du côté de l’appareil photo, un petit
L’application Contacts devient également un peu plus pratique dans un cadre professionnel : le nom de l’entreprise est désormais affiché sous celui du contact dans les listes et les résultats de recherche. Apple a enfin supprimé l’affichage redondant de l’indicateur de réseau cellulaire dans certaines situations lorsque l’iPhone est connecté en Wi-Fi.
Les changements les plus importants sont toutefois moins visibles. Apple apporte plusieurs optimisations au Neural Engine et aux fonctions d’Apple Intelligence, notamment pour améliorer le chargement de modèles dépassant 1 Go et mieux gérer leur utilisation en arrière-plan.
La dictée bénéficie également d’un nouveau modèle fonctionnant directement sur l’appareil, destiné à améliorer sa précision (et elle en avait grand besoin). Il peut être activé depuis les réglages du clavier via l’option d’aperçu de la dictée avancée. Pour l'activer, il faudra aller dans Réglages > général > clavier > Aperçu avancé de la dictée. Il faudra aussi avoir un iPhone 17 Pro / Max, l'iPhone Air, un iPad M4 avec au moins 12 Go de mémoire, un Mac M3 a minima avec 12 Go, et l'Apple Vision Pro.
De nombreux bugs ont par ailleurs été corrigés. Ils concernaient notamment AirPlay, le mode Portrait de l’appareil photo, les alarmes sur l’écran verrouillé, CarPlay, le Centre de contrôle ou encore la gestion de la batterie. Quelques problèmes restent toutefois présents, notamment avec la réactivité de Siri dans certaines situations sous CarPlay.
Cette bêta apporte également son lot de changements pour les développeurs, avec des évolutions concernant VideoToolbox, les ressources téléchargées en arrière-plan ou encore la gestion de certains accessoires audio tiers. Plus symbolique, Utilitaire AirPort ne sera plus proposé au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs sur l’App Store. Ceux qui l’avaient déjà récupéré pourront toujours le réinstaller, mais Apple ne garantit pas son fonctionnement sous iOS 27 et les versions suivantes.
Avec seulement six jours entre les deux dernières versions, Apple accélère clairement le rythme de ses bêtas. Les changements deviennent plus discrets, ce qui est plutôt logique à ce stade : l’objectif est désormais de disposer d’une version suffisamment stable pour accompagner les prochains iPhone en septembre. Cette bêta 6 devrait rapidement servir de base à une nouvelle bêta publique. Et sauf découverte de dernière minute, iOS 27 semble désormais avoir livré l’essentiel de ses nouveautés.
UNE BÊTA TRÈS RAPPROCHÉE DE LA PRÉCÉDENTE
La rentrée approche et Apple entre désormais dans la dernière ligne droite du développement des systèmes 27. Comme souvent, Cupertino met à jour quasiment tous ses systèmes simultanément. De nouvelles versions sont également proposées pour iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 et le logiciel du HomePod.
À ce stade du développement, il ne faut plus vraiment s’attendre à découvrir de fonctions majeures. Apple se concentre surtout sur la stabilité, les performances et les derniers bugs avant une sortie publique attendue en septembre.
QUELQUES PETITS CHANGEMENTS VISIBLES
Cette bêta 6 apporte néanmoins plusieurs ajustements intéressants. L’enregistrement d’écran évolue, avec notamment un compte à rebours de quelques secondes avant le début de la capture. Une fois celle-ci terminée, son indicateur disparaît désormais automatiquement du Centre de contrôle. Apple continue également d’harmoniser l’apparence de Siri : son icône remplace progressivement l’ancien symbole Apple Intelligence à différents endroits du système.
Du côté de l’appareil photo, un petit
Aapparaît lorsque le mode Nuit s’active automatiquement, ce qui permet de comprendre plus facilement le traitement appliqué à la photo.
L’application Contacts devient également un peu plus pratique dans un cadre professionnel : le nom de l’entreprise est désormais affiché sous celui du contact dans les listes et les résultats de recherche. Apple a enfin supprimé l’affichage redondant de l’indicateur de réseau cellulaire dans certaines situations lorsque l’iPhone est connecté en Wi-Fi.
APPLE CONTINUE DE TRAVAILLER SUR L’IA
Les changements les plus importants sont toutefois moins visibles. Apple apporte plusieurs optimisations au Neural Engine et aux fonctions d’Apple Intelligence, notamment pour améliorer le chargement de modèles dépassant 1 Go et mieux gérer leur utilisation en arrière-plan.
La dictée bénéficie également d’un nouveau modèle fonctionnant directement sur l’appareil, destiné à améliorer sa précision (et elle en avait grand besoin). Il peut être activé depuis les réglages du clavier via l’option d’aperçu de la dictée avancée. Pour l'activer, il faudra aller dans Réglages > général > clavier > Aperçu avancé de la dictée. Il faudra aussi avoir un iPhone 17 Pro / Max, l'iPhone Air, un iPad M4 avec au moins 12 Go de mémoire, un Mac M3 a minima avec 12 Go, et l'Apple Vision Pro.
De nombreux bugs ont par ailleurs été corrigés. Ils concernaient notamment AirPlay, le mode Portrait de l’appareil photo, les alarmes sur l’écran verrouillé, CarPlay, le Centre de contrôle ou encore la gestion de la batterie. Quelques problèmes restent toutefois présents, notamment avec la réactivité de Siri dans certaines situations sous CarPlay.
UNE SORTIE FINALE QUI SE RAPPROCHE
Cette bêta apporte également son lot de changements pour les développeurs, avec des évolutions concernant VideoToolbox, les ressources téléchargées en arrière-plan ou encore la gestion de certains accessoires audio tiers. Plus symbolique, Utilitaire AirPort ne sera plus proposé au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs sur l’App Store. Ceux qui l’avaient déjà récupéré pourront toujours le réinstaller, mais Apple ne garantit pas son fonctionnement sous iOS 27 et les versions suivantes.
Qu’en penser ?
Avec seulement six jours entre les deux dernières versions, Apple accélère clairement le rythme de ses bêtas. Les changements deviennent plus discrets, ce qui est plutôt logique à ce stade : l’objectif est désormais de disposer d’une version suffisamment stable pour accompagner les prochains iPhone en septembre. Cette bêta 6 devrait rapidement servir de base à une nouvelle bêta publique. Et sauf découverte de dernière minute, iOS 27 semble désormais avoir livré l’essentiel de ses nouveautés.
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