Toutes les nouveauté d'iOS 27 bêta 6 : des bugs (beaucoup) et de l'IA

UNE BÊTA TRÈS RAPPROCHÉE DE LA PRÉCÉDENTE

QUELQUES PETITS CHANGEMENTS VISIBLES

A

APPLE CONTINUE DE TRAVAILLER SUR L’IA

UNE SORTIE FINALE QUI SE RAPPROCHE

Qu’en penser ?



Avec seulement six jours entre les deux dernières versions, Apple accélère clairement le rythme de ses bêtas. Les changements deviennent plus discrets, ce qui est plutôt logique à ce stade : l’objectif est désormais de disposer d’une version suffisamment stable pour accompagner les prochains iPhone en septembre. Cette bêta 6 devrait rapidement servir de base à une nouvelle bêta publique. Et sauf découverte de dernière minute, iOS 27 semble désormais avoir livré l’essentiel de ses nouveautés.

Toutes les nouveautés d'iOS 27 Bêta 2 : Siri, RCS, AirPort, Wallet...

Toutes les nouveautés d'iOS 27 Bêta 4 : iPhone pliable, TV, AirPods, Siri...

Toutes les nouveautés d'iOS 27 bêta 5 : recherche, Siri, icônes

iOS 27 : toutes les nouveautés de Carplay

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La rentrée approche et Apple entre désormais dans la dernière ligne droite du développement des systèmes 27. Comme souvent, Cupertino met à jour quasiment tous ses systèmes simultanément. De nouvelles versions sont également proposées pour iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 et le logiciel du HomePod.À ce stade du développement, il ne faut plus vraiment s’attendre à découvrir de fonctions majeures.. L’enregistrement d’écran évolue, avec notamment. Une fois celle-ci terminée, son indicateur disparaît désormais automatiquement du Centre de contrôle. Apple continue également d’harmoniser: son icône remplace progressivement l’ancien symbole Apple Intelligence à différents endroits du système.Du côté de l’appareil photo, un petitapparaît lorsqueautomatiquement, ce qui permet de comprendre plus facilement le traitement appliqué à la photo.L’devient également un peu plus pratique dans un cadre professionnel : le nom de l’entreprise est désormais affiché sous celui du contact dans les listes et les résultats de recherche. Apple a enfinde l’indicateur de réseau cellulaire dans certaines situations lorsque l’iPhone est connecté en Wi-Fi.Les changements les plus importants sont toutefois moins visibles., notamment pour améliorer le chargement de modèles dépassant 1 Go et mieux gérer leur utilisation en arrière-plan.(et elle en avait grand besoin). Il peut être activé depuis les réglages du clavier via l’option d’aperçu de la dictée avancée. Pour l'activer, il faudra aller dans Réglages > général > clavier > Aperçu avancé de la dictée. Il faudra aussi avoir un iPhone 17 Pro / Max, l'iPhone Air, un iPad M4 avec au moins 12 Go de mémoire, un Mac M3 a minima avec 12 Go, et l'Apple Vision Pro.. Ils concernaient notamment AirPlay, le mode Portrait de l’appareil photo, les alarmes sur l’écran verrouillé, CarPlay, le Centre de contrôle ou encore la gestion de la batterie. Quelques problèmes restent toutefois présents, notamment avec la réactivité de Siri dans certaines situations sous CarPlay.Cette bêta apporte également son lot de changements pour les développeurs, avec des évolutions concernant VideoToolbox, les ressources téléchargées en arrière-plan ou encore la gestion de certains accessoires audio tiers. Plus symbolique,. Ceux qui l’avaient déjà récupéré pourront toujours le réinstaller, mais Apple ne garantit pas son fonctionnement sous iOS 27 et les versions suivantes.