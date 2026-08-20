Meta AI arrive sur Mac avec une application pensée pour macOS
Par Laurence - Publié le
Meta poursuit son offensive dans l’intelligence artificielle et s’attaque désormais directement au Mac. Le groupe lance une application Meta AI dédiée à macOS, actuellement proposée en bêta. Et contrairement à certains logiciels simplement adaptés du mobile ou encapsulés dans Electron, cette nouvelle application a été spécifiquement développée pour les Mac Apple Silicon, avec plusieurs fonctions pensées pour s’intégrer directement à macOS.
Le marché des assistants IA sur Mac commence sérieusement à être encombré. ChatGPT, Claude et Gemini cherchent déjà à s’installer durablement sur les ordinateurs, et Meta entend désormais prendre sa part du gâteau. La première version de Meta AI pour Mac est désormais proposée en bêta 1.0. Particulièrement légère, avec seulement 16 Mo une fois installée, elle nécessite un Mac Apple Silicon fonctionnant sous macOS 15 ou une version plus récente.
Techniquement, Meta a également fait un choix intéressant. Il ne s’agit ni d’une application Electron ni d’une simple adaptation de la version iPad. L’interface repose notamment sur AppKit et SwiftUI, avec WebKit utilisé pour afficher les contenus plus riches des conversations. Cette conception va surtout permettre à Meta d’exploiter certaines fonctions propres à macOS.
Parmi elles, Quick Invoke permet d’appeler Meta AI avec le raccourci Option + Espace. Une petite fenêtre apparaît alors par-dessus l’application utilisée, sans avoir besoin de revenir manuellement dans Meta AI. Une fonction de dictée va encore plus loin. Il suffit de maintenir un raccourci, de parler, puis le texte retranscrit peut être directement inséré dans n’importe quelle application, qu’il s’agisse de Mail, d’un document ou même d’un éditeur de code.
Meta AI peut également utiliser le contenu d’une autre fenêtre ouverte sur le Mac pour répondre à une question. Après avoir obtenu les autorisations d’enregistrement de l’écran et d’accessibilité, l’application peut lire le texte visible et réaliser une capture de la fenêtre afin de l’ajouter au contexte de la conversation. Attention toutefois : à ce stade, Meta AI peut observer ce qui se trouve à l’écran, mais ne contrôle pas le Mac.
L’application reprend évidemment les fonctions classiques de Meta AI avec la possibilité de joindre des fichiers, de générer du contenu ou de choisir différents modes de réflexion. La barre latérale donne également accès aux conversations précédentes, aux contenus multimédias, aux Artifacts ainsi qu’à une section « About Me » permettant de personnaliser davantage les réponses.
Meta AI intègre des tâches programmées. Il est ainsi possible de créer des rappels ou des résumés récurrents directement depuis l’application. Pour ceux qui souhaitent garder une interface aussi discrète que possible, Meta permet même de masquer son icône dans le Dock et d’utiliser uniquement le raccourci clavier pour appeler l’assistant.
Cette nouvelle application s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Ces derniers mois, Meta a multiplié les nouveautés autour de ses modèles Muse, avec notamment la génération d’images, des conversations vocales plus naturelles ou encore l’analyse en direct de ce que filme une caméra.
L’IA du groupe s’est parallèlement invitée dans WhatsApp, Instagram et les messages privés de Threads. Meta a également lancé Muse Code, son agent de programmation fonctionnant depuis le Terminal sous macOS et Linux.
Avec cette application, Meta cherche clairement à faire de son IA un outil accessible en permanence sur le Mac, et non plus simplement un service supplémentaire intégré à ses réseaux sociaux. Le raccourci Option + Espace, la dictée dans n’importe quelle application et la possibilité d’analyser une fenêtre ouverte sont probablement les fonctions les plus intéressantes. Reste désormais à voir si elles seront suffisantes pour convaincre les utilisateurs de Mac déjà largement sollicités par ChatGPT, Claude et les autres assistants IA.
UNE VÉRITABLE APPLICATION POUR MAC
Le marché des assistants IA sur Mac commence sérieusement à être encombré. ChatGPT, Claude et Gemini cherchent déjà à s’installer durablement sur les ordinateurs, et Meta entend désormais prendre sa part du gâteau. La première version de Meta AI pour Mac est désormais proposée en bêta 1.0. Particulièrement légère, avec seulement 16 Mo une fois installée, elle nécessite un Mac Apple Silicon fonctionnant sous macOS 15 ou une version plus récente.
Techniquement, Meta a également fait un choix intéressant. Il ne s’agit ni d’une application Electron ni d’une simple adaptation de la version iPad. L’interface repose notamment sur AppKit et SwiftUI, avec WebKit utilisé pour afficher les contenus plus riches des conversations. Cette conception va surtout permettre à Meta d’exploiter certaines fonctions propres à macOS.
META AI ACCESSIBLE AVEC OPTION + ESPACE
Parmi elles, Quick Invoke permet d’appeler Meta AI avec le raccourci Option + Espace. Une petite fenêtre apparaît alors par-dessus l’application utilisée, sans avoir besoin de revenir manuellement dans Meta AI. Une fonction de dictée va encore plus loin. Il suffit de maintenir un raccourci, de parler, puis le texte retranscrit peut être directement inséré dans n’importe quelle application, qu’il s’agisse de Mail, d’un document ou même d’un éditeur de code.
Meta AI peut également utiliser le contenu d’une autre fenêtre ouverte sur le Mac pour répondre à une question. Après avoir obtenu les autorisations d’enregistrement de l’écran et d’accessibilité, l’application peut lire le texte visible et réaliser une capture de la fenêtre afin de l’ajouter au contexte de la conversation. Attention toutefois : à ce stade, Meta AI peut observer ce qui se trouve à l’écran, mais ne contrôle pas le Mac.
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE FENÊTRE DE CHAT
L’application reprend évidemment les fonctions classiques de Meta AI avec la possibilité de joindre des fichiers, de générer du contenu ou de choisir différents modes de réflexion. La barre latérale donne également accès aux conversations précédentes, aux contenus multimédias, aux Artifacts ainsi qu’à une section « About Me » permettant de personnaliser davantage les réponses.
Meta AI intègre des tâches programmées. Il est ainsi possible de créer des rappels ou des résumés récurrents directement depuis l’application. Pour ceux qui souhaitent garder une interface aussi discrète que possible, Meta permet même de masquer son icône dans le Dock et d’utiliser uniquement le raccourci clavier pour appeler l’assistant.
META ACCÉLÈRE ENCORE SUR L’IA
Cette nouvelle application s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Ces derniers mois, Meta a multiplié les nouveautés autour de ses modèles Muse, avec notamment la génération d’images, des conversations vocales plus naturelles ou encore l’analyse en direct de ce que filme une caméra.
L’IA du groupe s’est parallèlement invitée dans WhatsApp, Instagram et les messages privés de Threads. Meta a également lancé Muse Code, son agent de programmation fonctionnant depuis le Terminal sous macOS et Linux.
Qu’en penser ?
Avec cette application, Meta cherche clairement à faire de son IA un outil accessible en permanence sur le Mac, et non plus simplement un service supplémentaire intégré à ses réseaux sociaux. Le raccourci Option + Espace, la dictée dans n’importe quelle application et la possibilité d’analyser une fenêtre ouverte sont probablement les fonctions les plus intéressantes. Reste désormais à voir si elles seront suffisantes pour convaincre les utilisateurs de Mac déjà largement sollicités par ChatGPT, Claude et les autres assistants IA.