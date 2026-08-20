Meta AI arrive sur Mac avec une application pensée pour macOS

UNE VÉRITABLE APPLICATION POUR MAC

META AI ACCESSIBLE AVEC OPTION + ESPACE

ne contrôle pas

BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE FENÊTRE DE CHAT

META ACCÉLÈRE ENCORE SUR L’IA

Qu’en penser ?



Avec cette application, Meta cherche clairement à faire de son IA un outil accessible en permanence sur le Mac, et non plus simplement un service supplémentaire intégré à ses réseaux sociaux. Le raccourci Option + Espace, la dictée dans n’importe quelle application et la possibilité d’analyser une fenêtre ouverte sont probablement les fonctions les plus intéressantes. Reste désormais à voir si elles seront suffisantes pour convaincre les utilisateurs de Mac déjà largement sollicités par ChatGPT, Claude et les autres assistants IA.

ChatGPT, Claude et Gemini cherchent déjà à s’installer durablement sur les ordinateurs, et Meta entend désormais prendre sa part du gâteau. La première version de Meta AI pour Mac est désormais proposée en bêta 1.0., avec seulement 16 Mo une fois installée, elle nécessite unTechniquement, Meta a également fait un choix intéressant. Il ne s’agit ni d’une application Electron ni d’une simple adaptation de la version iPad. L’interface repose notamment sur, avecutilisé pour afficher les contenus plus riches des conversations. Cette conception va surtout permettre à Meta d’exploiter certaines fonctions propres à macOS.Parmi elles,Une petite fenêtre apparaît alors par-dessus l’application utilisée, sans avoir besoin de revenir manuellement dans Meta AI., qu’il s’agisse de Mail, d’un document ou même d’un éditeur de code.Après avoir obtenu les autorisations d’enregistrement de l’écran et d’accessibilité, l’application peut lire le texte visible et réaliser une capture de la fenêtre afin de l’ajouter au contexte de la conversation. Attention toutefois : à ce stade,avec la possibilité de joindre des fichiers, de générer du contenu ou de choisir différents modes de réflexion. La barre latérale donne également accès aux conversations précédentes, aux contenus multimédias, aux Artifacts ainsi qu’à une section « About Me » permettant de personnaliser davantage les réponses.Il est ainsi possible de créer des rappels ou des résumés récurrents directement depuis l’application. Pour ceux qui souhaitent garder une interface aussi discrète que possible, Meta permet même de masquer son icône dans le Dock et d’utiliser uniquement le raccourci clavier pour appeler l’assistant.Cette nouvelle application s’inscrit dans une. Ces derniers mois, Meta a multiplié les nouveautés autour de ses modèles Muse, avec notamment la génération d’images, des conversations vocales plus naturelles ou encore l’analyse en direct de ce que filme une caméra.. Meta a également lancé Muse Code, son agent de programmation fonctionnant depuis le Terminal sous macOS et Linux.