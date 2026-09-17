Steve Wozniak lance sa boutique officielle... de produits dérivés

WOZ VEUT REVENIR SUR X

s'amuser un peu plus sur X cette année

DES T-SHIRTS, SWEATS ET ACCESSOIRES À L'EFFIGIE DE WOZ

The Woz

Now That's WOZ Up!

UN PEU D’ESPRIT WOZ

un peu d'esprit Woz

QU’EN PENSER ?



À 76 ans, Steve Wozniak n'a visiblement aucune intention de devenir plus discret. Cette boutique n'a évidemment pas grand-chose à voir avec les activités d'Apple, mais elle joue à fond sur la nostalgie entourant son cofondateur, jusqu'aux couleurs arc-en-ciel de certains produits. Surtout, l'annonce laisse entendre que Woz souhaite redevenir plus présent sur X et partager davantage les coulisses de ses nombreux déplacements. Et avec le cinquantième anniversaire d'Apple qui approche, il devrait avoir quelques anecdotes à raconter.

: son compte y existe depuis 2009 et rassemble aujourd'hui plusieurs millions d'abonnés. Mais ses publications étaient devenues relativement occasionnelles ces dernières années. Cela pourrait changer.Dans un message publié cette semaine,. Il évoque les nombreux événements auxquels il participe, les personnes qu'il rencontre et les endroits parfois inattendus où ses déplacements le conduisent. Autant de moments qu'il souhaite désormais davantage partager avec ses abonnés. Et ce retour s'accompagne d'une petite surprise commerciale :Baptisée très simplementElle célèbre notamment les cinquante années pendant lesquellesa contribué à façonner l'informatique personnelle et propose toute une série de vêtements et d'accessoires inspirés de sa personnalité et de son parcours.On y trouve par exemple un, dont le graphisme rappelle forcément les couleurs historiques d'Apple, unà 54,99 dollars, un polo à 84 dollars ou encore unefacturée 90 dollars. Les sweats démarrent de leur côté à 59 dollars.La boutique ne se limite pas aux vêtements. Woz propose également un, un tapis de sourisà 15 dollars, mais aussi descomme une sacoche WOZ x TravisMathew à 140 dollars ou une couverture matelassée issue de la même collaboration à 164,50 dollars. La livraison est annoncée comme gratuite à partir de 50 dollars sur la versiondu site.L'ensemble est évidemment à prendre avec l'humour qui caractérise depuis toujours le cofondateur d'Apple.. Il promet surtout que ce lancement ne serait qu'un début, avec davantage d'aventures, d'histoires et de surprises à venir sur son compte X.La démarche est également intéressante à quelques mois d'un anniversaire particulièrement symbolique., après avoir été fondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne en 1976. Woz reste ainsi l'un des derniers témoins directs de la naissance de l'entreprise et conserve une place à part auprès des passionnés de la marque.