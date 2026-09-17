Steve Wozniak lance sa boutique officielle... de produits dérivés
Par Laurence - Publié le
Steve Wozniak semble avoir décidé de s'amuser un peu plus sur les réseaux sociaux. Le cofondateur d'Apple vient d'annoncer son intention de partager davantage de moments de sa vie sur X, mais aussi le lancement de WozMerch, sa nouvelle boutique officielle de produits dérivés. T-shirts, sweats, mugs ou encore accessoires : à 76 ans, Woz devient presque une marque à part entière.
Steve Wozniak n'est évidemment pas un nouveau venu sur X : son compte y existe depuis 2009 et rassemble aujourd'hui plusieurs millions d'abonnés. Mais ses publications étaient devenues relativement occasionnelles ces dernières années. Cela pourrait changer.
Dans un message publié cette semaine, l'inénarrable cofondateur d'Apple explique avoir décidé de
Baptisée très simplement WozMerch, la boutique se présente comme le magasin officiel destiné aux fans de Steve Wozniak. Elle célèbre notamment les cinquante années pendant lesquelles
On y trouve par exemple un WOZ Rainbow T-Shirt à 30 dollars, dont le graphisme rappelle forcément les couleurs historiques d'Apple, un WOZ Power Tee à 54,99 dollars, un polo à 84 dollars ou encore une veste WOZ Ultra facturée 90 dollars. Les sweats démarrent de leur côté à 59 dollars.
La boutique ne se limite pas aux vêtements. Woz propose également un mug à 20 dollars, un tapis de souris
L'ensemble est évidemment à prendre avec l'humour qui caractérise depuis toujours le cofondateur d'Apple. Wozniak présente lui-même cette nouvelle boutique comme un moyen de proposer
La démarche est également intéressante à quelques mois d'un anniversaire particulièrement symbolique. Apple fêtera ses 50 ans en 2027, après avoir été fondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne en 1976. Woz reste ainsi l'un des derniers témoins directs de la naissance de l'entreprise et conserve une place à part auprès des passionnés de la marque.
À 76 ans, Steve Wozniak n'a visiblement aucune intention de devenir plus discret. Cette boutique n'a évidemment pas grand-chose à voir avec les activités d'Apple, mais elle joue à fond sur la nostalgie entourant son cofondateur, jusqu'aux couleurs arc-en-ciel de certains produits. Surtout, l'annonce laisse entendre que Woz souhaite redevenir plus présent sur X et partager davantage les coulisses de ses nombreux déplacements. Et avec le cinquantième anniversaire d'Apple qui approche, il devrait avoir quelques anecdotes à raconter.
WOZ VEUT REVENIR SUR X
Steve Wozniak n'est évidemment pas un nouveau venu sur X : son compte y existe depuis 2009 et rassemble aujourd'hui plusieurs millions d'abonnés. Mais ses publications étaient devenues relativement occasionnelles ces dernières années. Cela pourrait changer.
Dans un message publié cette semaine, l'inénarrable cofondateur d'Apple explique avoir décidé de
s'amuser un peu plus sur X cette année. Il évoque les nombreux événements auxquels il participe, les personnes qu'il rencontre et les endroits parfois inattendus où ses déplacements le conduisent. Autant de moments qu'il souhaite désormais davantage partager avec ses abonnés. Et ce retour s'accompagne d'une petite surprise commerciale : Steve Wozniak vient également de lancer sa propre boutique de produits dérivés.
DES T-SHIRTS, SWEATS ET ACCESSOIRES À L'EFFIGIE DE WOZ
Baptisée très simplement WozMerch, la boutique se présente comme le magasin officiel destiné aux fans de Steve Wozniak. Elle célèbre notamment les cinquante années pendant lesquelles
The Woza contribué à façonner l'informatique personnelle et propose toute une série de vêtements et d'accessoires inspirés de sa personnalité et de son parcours.
On y trouve par exemple un WOZ Rainbow T-Shirt à 30 dollars, dont le graphisme rappelle forcément les couleurs historiques d'Apple, un WOZ Power Tee à 54,99 dollars, un polo à 84 dollars ou encore une veste WOZ Ultra facturée 90 dollars. Les sweats démarrent de leur côté à 59 dollars.
La boutique ne se limite pas aux vêtements. Woz propose également un mug à 20 dollars, un tapis de souris
Now That's WOZ Up!à 15 dollars, mais aussi des produits nettement plus coûteux comme une sacoche WOZ x TravisMathew à 140 dollars ou une couverture matelassée issue de la même collaboration à 164,50 dollars. La livraison est annoncée comme gratuite à partir de 50 dollars sur la version américaine du site.
UN PEU D’ESPRIT WOZ
L'ensemble est évidemment à prendre avec l'humour qui caractérise depuis toujours le cofondateur d'Apple. Wozniak présente lui-même cette nouvelle boutique comme un moyen de proposer
un peu d'esprit Wozet quelques produits capables de faire sourire ses fans. Il promet surtout que ce lancement ne serait qu'un début, avec davantage d'aventures, d'histoires et de surprises à venir sur son compte X.
La démarche est également intéressante à quelques mois d'un anniversaire particulièrement symbolique. Apple fêtera ses 50 ans en 2027, après avoir été fondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne en 1976. Woz reste ainsi l'un des derniers témoins directs de la naissance de l'entreprise et conserve une place à part auprès des passionnés de la marque.
QU’EN PENSER ?
À 76 ans, Steve Wozniak n'a visiblement aucune intention de devenir plus discret. Cette boutique n'a évidemment pas grand-chose à voir avec les activités d'Apple, mais elle joue à fond sur la nostalgie entourant son cofondateur, jusqu'aux couleurs arc-en-ciel de certains produits. Surtout, l'annonce laisse entendre que Woz souhaite redevenir plus présent sur X et partager davantage les coulisses de ses nombreux déplacements. Et avec le cinquantième anniversaire d'Apple qui approche, il devrait avoir quelques anecdotes à raconter.