Fujifilm Instax Link Wide 2 à 175€ : l'USB-C justifie-t-il 25€ de plus ?

On en dit quoi ?



Le format Wide est toujours le plus chouette de la gamme Instax, et l'USB-C était réclamé depuis cinq ans, donc difficile de bouder cette mise à jour. C'est quand même 25 euros de plus que le tarif de 2021 pour un port moderne et une nouvelle robe, puisque la fonction vedette débarque gratuitement sur l'ancien modèle. Si vous avez déjà une Link Wide, gardez-la et mettez simplement l'application à jour, votre imprimante fera exactement la même chose.