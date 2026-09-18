Fujifilm Instax Link Wide 2 à 175€ : l'USB-C justifie-t-il 25€ de plus ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Fujifilm a présenté son Instax Link Wide 2, son imprimante pour smartphone au format Wide, le plus grand de la gamme. Au menu, un port USB-C qui remplace enfin le micro-USB, un design bicolore et une fonction de collage automatique baptisée Photo Mixer. Comptez 174,99 euros pour une sortie fin septembre, soit 25 euros de plus que le premier modèle lancé en 2021.
La gamme Instax est surtout connue pour ses appareils photo instantanés, mais Fujifilm vend aussi des imprimantes qui utilisent les mêmes films depuis un smartphone : vous connectez votre téléphone en Bluetooth, vous choisissez une photo dans l'application et la machine éjecte un tirage qui se développe sous vos yeux en quelques minutes. La Link Wide 2 utilise le film Instax Wide de 86 x 108 mm, deux fois plus large que le format mini des petits modèles, ce qui donne des tirages proches de la carte postale quand les autres évoquent plutôt un gros timbre-poste. C'est le premier renouvellement de cette imprimante grand format depuis 2021.
Côté application, Fujifilm mise beaucoup sur Photo Mixer : vous sélectionnez jusqu'à six photos dans votre galerie, un appui sur "Mix it" et l'application recadre le tout pour générer automatiquement des collages, avec la possibilité de relancer la composition jusqu'à cinq fois avant d'imprimer. Vous avez aussi plus de 1600 stickers, des cadres, des filtres, deux rendus de couleur au choix et l'impression de QR codes sur le tirage, pour y glisser un lien, un lieu, un extrait sonore ou un message caché. L'imprimante peut d'ailleurs recevoir directement les images de l'Instax Pal 2 et du X-T30 III de la marque.
Le moteur d'impression ne bouge pas d'un poil : un tirage sort toujours en 14 secondes environ, la batterie tient une centaine d'impressions et se recharge en moins de deux heures, la liaison passe en Bluetooth 5.1. Le vrai progrès est ailleurs, puisque la recharge se fait en USB-C alors que le modèle de 2021 imposait encore un port micro-USB d'un autre temps. Le design évolue aussi, avec une robe bicolore qui tient debout toute seule et un logo Instax en façade qui sert de témoin de batterie. Sauf que voilà : Photo Mixer arrivera aussi sur la première Link Wide via une simple mise à jour de l'application. La version 2 se résume donc à la connectique et au look, facturés 175 euros en Duo Beige ou Duo Blue, avec des films toujours vendus autour de 11 euros les dix poses.
Le format Wide est toujours le plus chouette de la gamme Instax, et l'USB-C était réclamé depuis cinq ans, donc difficile de bouder cette mise à jour. C'est quand même 25 euros de plus que le tarif de 2021 pour un port moderne et une nouvelle robe, puisque la fonction vedette débarque gratuitement sur l'ancien modèle. Si vous avez déjà une Link Wide, gardez-la et mettez simplement l'application à jour, votre imprimante fera exactement la même chose.
Des tirages format carte postale
La gamme Instax est surtout connue pour ses appareils photo instantanés, mais Fujifilm vend aussi des imprimantes qui utilisent les mêmes films depuis un smartphone : vous connectez votre téléphone en Bluetooth, vous choisissez une photo dans l'application et la machine éjecte un tirage qui se développe sous vos yeux en quelques minutes. La Link Wide 2 utilise le film Instax Wide de 86 x 108 mm, deux fois plus large que le format mini des petits modèles, ce qui donne des tirages proches de la carte postale quand les autres évoquent plutôt un gros timbre-poste. C'est le premier renouvellement de cette imprimante grand format depuis 2021.
Mais quoi de neuf exactement ?
Côté application, Fujifilm mise beaucoup sur Photo Mixer : vous sélectionnez jusqu'à six photos dans votre galerie, un appui sur "Mix it" et l'application recadre le tout pour générer automatiquement des collages, avec la possibilité de relancer la composition jusqu'à cinq fois avant d'imprimer. Vous avez aussi plus de 1600 stickers, des cadres, des filtres, deux rendus de couleur au choix et l'impression de QR codes sur le tirage, pour y glisser un lien, un lieu, un extrait sonore ou un message caché. L'imprimante peut d'ailleurs recevoir directement les images de l'Instax Pal 2 et du X-T30 III de la marque.
L'USB-C, seul vrai changement
Le moteur d'impression ne bouge pas d'un poil : un tirage sort toujours en 14 secondes environ, la batterie tient une centaine d'impressions et se recharge en moins de deux heures, la liaison passe en Bluetooth 5.1. Le vrai progrès est ailleurs, puisque la recharge se fait en USB-C alors que le modèle de 2021 imposait encore un port micro-USB d'un autre temps. Le design évolue aussi, avec une robe bicolore qui tient debout toute seule et un logo Instax en façade qui sert de témoin de batterie. Sauf que voilà : Photo Mixer arrivera aussi sur la première Link Wide via une simple mise à jour de l'application. La version 2 se résume donc à la connectique et au look, facturés 175 euros en Duo Beige ou Duo Blue, avec des films toujours vendus autour de 11 euros les dix poses.
On en dit quoi ?
Le format Wide est toujours le plus chouette de la gamme Instax, et l'USB-C était réclamé depuis cinq ans, donc difficile de bouder cette mise à jour. C'est quand même 25 euros de plus que le tarif de 2021 pour un port moderne et une nouvelle robe, puisque la fonction vedette débarque gratuitement sur l'ancien modèle. Si vous avez déjà une Link Wide, gardez-la et mettez simplement l'application à jour, votre imprimante fera exactement la même chose.