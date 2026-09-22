Localisation : pourquoi Google écope de 403 millions d’euros d’amende en Europe

QU’EN PENSER ?



403 millions d’euros constituent évidemment une sanction importante, mais l’affaire illustre aussi la lenteur de certaines procédures liées au RGPD : l’enquête a débuté en 2020 et porte sur des pratiques remontant jusqu’à 2018. Elle rappelle surtout que la question ne se limite pas à l’activation ou non de la géolocalisation sur un smartphone. Le véritable enjeu concerne aussi ce que les plateformes font ensuite de ces données, pendant combien de temps elles les conservent et si l’utilisateur comprend réellement les traitements auxquels il consent.