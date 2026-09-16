OpenAI, Anthropic et Google discutent en secret de la sécurité de l’IA

QU’EN PENSER ?



Voir OpenAI, Anthropic et Google accepter de travailler ensemble sur la sécurité constitue déjà un changement notable, tant leurs intérêts commerciaux sont opposés. Mais un accord sur le principe ne signifie pas encore que ces entreprises accepteront réellement de ralentir leurs modèles lorsque la concurrence s’intensifiera.



La création d’un organisme indépendant pourrait apporter davantage de garanties. Toute la question sera cependant de savoir à quel point celui-ci pourra réellement être indépendant s’il est créé et financé par les entreprises qu’il doit surveiller. C’est précisément sur ce point que le débat entre autorégulation du secteur et intervention des pouvoirs publics devrait désormais se concentrer.