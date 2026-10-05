Apple déploie les bêtas 3 d’iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 et watchOS 27.2
Par Laurence - Publié le
Pour cette fournée, Apple a pris son temps. Il faut dire qu'elle a déployé un certain nombre de mises à jours conséquentes la semaine dernière. Elle poursuit donc ce soir son cycle de développement avec les troisièmes bêtas d’iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2.
Apple maintient un rythme soutenu pour sa prochaine mise à jour. Après une première bêta publiée le 16 septembre, puis une deuxième le 21 septembre, iOS 27.2 passe donc déjà à sa troisième bêta.
Cette année, le calendrier est un peu bousculé. En effet, iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, mais Apple est passée directement à iOS 27.2 pour les iPhone commercialisé. Car iOS 27.1 est une version un peu particulière, qui sera destinée à accompagner l’arrivée de l’iPhone Duo le 23 octobre. La firme a d'ailleurs indiqué officiellement que cette version intégrera des fonctions spécifiquement conçues pour son nouveau format pliable. Pour ce faire, elle a déjà publié Xcode 27.1 bêta avec les outils nécessaires pour permettre aux développeurs d’adapter leurs applications aux différents modes d’affichage de l’iPhone Duo.
Pour les autres appareils, iOS 27.2 reste donc la prochaine évolution importante. La première bêta a notamment introduit la nouvelle application Santé, de nouvelles fonctions et profils dans Apple TV ainsi que l’arrivée de Siri AI dans plusieurs langues supplémentaires, dont le français.
La bêta 2 avait été beaucoup plus discrète en matière de nouveautés visibles. Il faudra maintenant décortiquer cette troisième version pour vérifier si Apple a activé de nouvelles fonctions ou s’il s’agit essentiellement de corrections et d’améliorations de stabilité.
Apple accompagne iOS 27.2 bêta 3 des nouvelles versions d’iPadOS 27.2, macOS Golden Gate 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. watchOS 27.2 mérite notamment d’être surveillé : Apple y teste les fonctions liées à la nouvelle application Santé, notamment avec les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Même chose du côté de tvOS 27.2. Apple devrait encore renouveler son Apple TV 4K avant la fin de l’année, avec un modèle susceptible de profiter des nouvelles capacités de Siri AI.
Les versions destinées aux développeurs peuvent être récupérées directement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac, à condition d’avoir activé les mises à jour bêta avec un compte compatible. Apple propose également un programme distinct pour les versions bêta publiques.
Comme toujours, mieux vaut effectuer une sauvegarde avant l’installation. Même si ces versions gagnent progressivement en stabilité, des bugs, une autonomie dégradée ou des incompatibilités avec certaines applications restent possibles.
IOS 27.2 POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
Apple maintient un rythme soutenu pour sa prochaine mise à jour. Après une première bêta publiée le 16 septembre, puis une deuxième le 21 septembre, iOS 27.2 passe donc déjà à sa troisième bêta.
Cette année, le calendrier est un peu bousculé. En effet, iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, mais Apple est passée directement à iOS 27.2 pour les iPhone commercialisé. Car iOS 27.1 est une version un peu particulière, qui sera destinée à accompagner l’arrivée de l’iPhone Duo le 23 octobre. La firme a d'ailleurs indiqué officiellement que cette version intégrera des fonctions spécifiquement conçues pour son nouveau format pliable. Pour ce faire, elle a déjà publié Xcode 27.1 bêta avec les outils nécessaires pour permettre aux développeurs d’adapter leurs applications aux différents modes d’affichage de l’iPhone Duo.
Pour les autres appareils, iOS 27.2 reste donc la prochaine évolution importante. La première bêta a notamment introduit la nouvelle application Santé, de nouvelles fonctions et profils dans Apple TV ainsi que l’arrivée de Siri AI dans plusieurs langues supplémentaires, dont le français.
La bêta 2 avait été beaucoup plus discrète en matière de nouveautés visibles. Il faudra maintenant décortiquer cette troisième version pour vérifier si Apple a activé de nouvelles fonctions ou s’il s’agit essentiellement de corrections et d’améliorations de stabilité.
COMMENT INSTALLER LES BÊTAS ?
Apple accompagne iOS 27.2 bêta 3 des nouvelles versions d’iPadOS 27.2, macOS Golden Gate 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. watchOS 27.2 mérite notamment d’être surveillé : Apple y teste les fonctions liées à la nouvelle application Santé, notamment avec les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Même chose du côté de tvOS 27.2. Apple devrait encore renouveler son Apple TV 4K avant la fin de l’année, avec un modèle susceptible de profiter des nouvelles capacités de Siri AI.
Les versions destinées aux développeurs peuvent être récupérées directement depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac, à condition d’avoir activé les mises à jour bêta avec un compte compatible. Apple propose également un programme distinct pour les versions bêta publiques.
Comme toujours, mieux vaut effectuer une sauvegarde avant l’installation. Même si ces versions gagnent progressivement en stabilité, des bugs, une autonomie dégradée ou des incompatibilités avec certaines applications restent possibles.
Le temps de l’installer et de la décortiquer, et on vous dit tout !