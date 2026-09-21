Apple déploie les bêtas 2 d’iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 et watchOS 27.2
Par Laurence - Publié le
Moins d'une semaine après la première fournée, Apple propose ce soir la deuxième bêta 8 pour iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2.
Le calendrier est assez inhabituel cette année. iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, mais Apple travaille déjà sur iOS 27.2, en sautant en apparence une étape. En effet, iOS 27.1 constitue une version particulière, essentiellement destinée à l’iPhone Duo et à son écran pliable.
Apple a notamment publié Xcode 27.1 bêta avec un simulateur dédié à l’iPhone Duo, afin que les développeurs puissent adapter leurs applications aux différents modes d’affichage du nouvel appareil.
Pour les autres iPhone, c’est donc bien iOS 27.2 qui constitue la prochaine mise à jour majeure actuellement en préparation. Cette deuxième bêta arrive seulement cinq jours après la première, avec pour l’instant peu de nouveautés supplémentaires identifiées.
Apple propose parallèlement les deuxièmes bêta de macOS Golden Gate 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. À ce stade, aucune nouveauté majeure supplémentaire n’a encore été repérée dans les versions destinées à l’Apple TV et au Vision Pro.
Mais tvOS 27.2 sera toutefois à surveiller de près : Apple devrait encore renouveler son Apple TV 4K avant la fin de l’année, avec un modèle susceptible de profiter des nouvelles fonctions de Siri AI.
Les versions bêta destinées aux développeurs sont accessibles aux membres du programme Apple Developer, mais également aux utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.
Comme toujours avec une version bêta, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant de procéder à l’installation. En effet ces dernières gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle mais elles restent des versions de développement.
Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
iOS 27.2 avance très rapidement
Le calendrier est assez inhabituel cette année. iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, mais Apple travaille déjà sur iOS 27.2, en sautant en apparence une étape. En effet, iOS 27.1 constitue une version particulière, essentiellement destinée à l’iPhone Duo et à son écran pliable.
Apple a notamment publié Xcode 27.1 bêta avec un simulateur dédié à l’iPhone Duo, afin que les développeurs puissent adapter leurs applications aux différents modes d’affichage du nouvel appareil.
Pour les autres iPhone, c’est donc bien iOS 27.2 qui constitue la prochaine mise à jour majeure actuellement en préparation. Cette deuxième bêta arrive seulement cinq jours après la première, avec pour l’instant peu de nouveautés supplémentaires identifiées.
Et sur Mac, Apple TV et Vision Pro ?
Apple propose parallèlement les deuxièmes bêta de macOS Golden Gate 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2. À ce stade, aucune nouveauté majeure supplémentaire n’a encore été repérée dans les versions destinées à l’Apple TV et au Vision Pro.
Mais tvOS 27.2 sera toutefois à surveiller de près : Apple devrait encore renouveler son Apple TV 4K avant la fin de l’année, avec un modèle susceptible de profiter des nouvelles fonctions de Siri AI.
Comment les installer ?
Les versions bêta destinées aux développeurs sont accessibles aux membres du programme Apple Developer, mais également aux utilisateurs disposant d’un compte développeur gratuit, à condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.
Comme toujours avec une version bêta, il est vivement recommandé d’effectuer une sauvegarde complète de ses données avant de procéder à l’installation. En effet ces dernières gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle mais elles restent des versions de développement.
Des bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !