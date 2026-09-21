Apple déploie les bêtas 2 d’iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 et watchOS 27.2

iOS 27.2 avance très rapidement

Et sur Mac, Apple TV et Vision Pro ?

Comment les installer ?

Le calendrier est assez inhabituel cette année. iOS 27 est disponible pour tous depuis le 14 septembre, mais Apple travaille déjà sur iOS 27.2, en sautant en apparence une étape. En effet,Apple a notamment publié X, afin que les développeurs puissent adapter leurs applications aux différents modes d’affichage du nouvel appareil.Pour les autres iPhone,n. Cette deuxième bêta arrive seulement cinq jours après la première, avec pour l’instant peu de nouveautés supplémentaires identifiées.Apple propose parallèlement les deuxièmes bêta de macOS Golden Gate 27.2, iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 et visionOS 27.2.Mais tvOS 27.2 sera toutefois à surveiller de près : Apple devrait encore renouveler son Apple TV 4K avant la fin de l’année, avec un modèle susceptible de profiter des nouvelles fonctions de Siri AI.Les versions bêta destinées, mais également aà condition d’avoir activé leur profil développeur sur un appareil compatible. Une fois cette étape effectuée, les mises à jour peuvent être installées depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur iPhone et iPad, ou depuis Réglages Système sur Mac.Comme toujours avec une version bêta, il estde ses données avant de procéder à l’installation. En effet ces dernières gagnent progressivement en stabilité à mesure que l’on se rapproche de la sortie officielle mais elles restent des versions deDes bugs, des problèmes de performances, une autonomie en baisse ou des incompatibilités avec certaines applications peuvent encore survenir. Il est donc préférable de ne pas les installer sur votre appareil principal, sauf si vous acceptez les risques liés à l’utilisation d’un logiciel encore en cours de finalisation.