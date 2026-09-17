iOS 27.2 : Apple dévoile sa nouvelle app Santé dopée à l’IA
Par Laurence - Publié le
La première bêta d’iOS 27.2 permet de découvrir l’une des évolutions les plus importantes prévues cette année pour l’app Santé. Apple prépare une interface largement remaniée, mais surtout de nouvelles fonctions utilisant Apple Intelligence pour analyser les données collectées par l’iPhone et l’Apple Watch et proposer des conseils personnalisés. Attention toutefois : tout ne sera pas disponible dès la sortie d’iOS 27.2.
La nouvelle application Santé apparaît bien dans iOS 27.2 bêta 1, mais Apple apporte une précision importante dans ses notes destinées aux développeurs : cette version sert actuellement à tester les nouvelles fonctions et la refonte ne sera pas intégrée à la version initiale d’iOS 27.2.
Son déploiement interviendra progressivement plus tard dans l’année, certaines fonctions nécessitant encore davantage de tests. La principale nouveauté prend la forme d’un nouvel onglet Insights, capable d’utiliser Apple Intelligence pour interpréter les nombreuses données accumulées dans Santé. Plutôt que d’afficher uniquement des chiffres, l’application pourra par exemple mettre en avant une évolution récente du sommeil ou un nouveau record de VO2 max.
Apple veut surtout transformer ces données en recommandations. Une section
La fonction
Les nouvelles Apple Watch peuvent également calculer un score de préparation (Readiness) compris entre 0 et 10. Il combine l’activité récente, le sommeil et différents signes vitaux afin d’estimer la capacité du corps à fournir un effort.
Apple accompagnera le chiffre d’indications plus compréhensibles, allant de
La section consacrée aux signes vitaux évolue elle aussi avec des vues distinctes pour la nuit et la journée. La variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) prend davantage d’importance afin notamment d’évaluer la récupération après une période de stress.
Autre nouveauté importante : un onglet
C’est ici qu’apparaîtra
Apple prépare également des évaluations réalisables à domicile. L’app Santé pourra utiliser la caméra de l’iPhone pour suivre les mouvements pendant que l’utilisateur effectue les exercices demandés. Des tests doivent ainsi évaluer la VO2 max, mais aussi la souplesse, la force, l’équilibre et la mécanique des mouvements.
Aux États-Unis, Apple prévoit même une intégration avec Quest permettant de commander directement depuis Santé une analyse sanguine portant sur plus de 50 biomarqueurs, facturée 119 dollars. Cette fonction concerne toutefois le marché américain.
Avec cette refonte, Apple semble surtout vouloir résoudre l’un des problèmes historiques de Santé : l’application accumule énormément de données, mais celles-ci ne sont pas toujours faciles à interpréter. Insights et Personal Guidance pourraient rendre ces informations beaucoup plus accessibles en expliquant ce qu’elles signifient concrètement.
Il faudra cependant attendre avant de juger l’ensemble. Apple prévoit un déploiement progressif et plusieurs fonctions importantes — notamment les recommandations personnalisées et certaines analyses — ne seront pas immédiatement disponibles. Cette première bêta d’iOS 27.2 donne donc surtout un aperçu de la direction prise par Apple pour Santé.
UNE NOUVELLE APP SANTÉ À L’ESSAI
La nouvelle application Santé apparaît bien dans iOS 27.2 bêta 1, mais Apple apporte une précision importante dans ses notes destinées aux développeurs : cette version sert actuellement à tester les nouvelles fonctions et la refonte ne sera pas intégrée à la version initiale d’iOS 27.2.
Son déploiement interviendra progressivement plus tard dans l’année, certaines fonctions nécessitant encore davantage de tests. La principale nouveauté prend la forme d’un nouvel onglet Insights, capable d’utiliser Apple Intelligence pour interpréter les nombreuses données accumulées dans Santé. Plutôt que d’afficher uniquement des chiffres, l’application pourra par exemple mettre en avant une évolution récente du sommeil ou un nouveau record de VO2 max.
DES CONSEILS VRAIMENT PERSONNALISÉS ?
Apple veut surtout transformer ces données en recommandations. Une section
For Youpourra proposer des informations autour de la condition physique, du cœur ou encore de la récupération.
La fonction
Personal Guidanceira plus loin en tenant compte des objectifs et habitudes de chacun. Apple donne l’exemple d’une personne souhaitant améliorer ses capacités cardiovasculaires : Santé pourrait lui suggérer d’intégrer des intervalles à sa prochaine course matinale. Ces recommandations doivent évoluer en fonction des données enregistrées au fil du temps.
UN SCORE POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES EN FORME
Les nouvelles Apple Watch peuvent également calculer un score de préparation (Readiness) compris entre 0 et 10. Il combine l’activité récente, le sommeil et différents signes vitaux afin d’estimer la capacité du corps à fournir un effort.
Apple accompagnera le chiffre d’indications plus compréhensibles, allant de
Recoverà
Go For It,en passant par
Pace Yourselfet
Ready. Le résultat pourra être consulté sur l’Apple Watch, dans Fitness et dans le nouvel onglet Insights de Santé.
La section consacrée aux signes vitaux évolue elle aussi avec des vues distinctes pour la nuit et la journée. La variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) prend davantage d’importance afin notamment d’évaluer la récupération après une période de stress.
SANTÉ VA MÊME CALCULER VOTRE « ÂGE »
Autre nouveauté importante : un onglet
Longevitydoit fournir une vision plus globale de la santé. Il regroupera plusieurs catégories : cœur, sommeil, bien-être mental, mobilité, métabolisme, audition ou encore nutrition.
C’est ici qu’apparaîtra
Health Age, une fonction qui comparera l’âge réel avec différents indicateurs comme la VO2 max, la fréquence cardiaque au repos, la HRV, le sommeil et éventuellement certains résultats d’analyses sanguines. L’objectif sera surtout d’identifier les habitudes susceptibles d’avoir le plus d’influence sur ces indicateurs.
DES TESTS DE SANTÉ DEVANT L’IPHONE
Apple prépare également des évaluations réalisables à domicile. L’app Santé pourra utiliser la caméra de l’iPhone pour suivre les mouvements pendant que l’utilisateur effectue les exercices demandés. Des tests doivent ainsi évaluer la VO2 max, mais aussi la souplesse, la force, l’équilibre et la mécanique des mouvements.
Aux États-Unis, Apple prévoit même une intégration avec Quest permettant de commander directement depuis Santé une analyse sanguine portant sur plus de 50 biomarqueurs, facturée 119 dollars. Cette fonction concerne toutefois le marché américain.
QU’EN PENSER ?
Avec cette refonte, Apple semble surtout vouloir résoudre l’un des problèmes historiques de Santé : l’application accumule énormément de données, mais celles-ci ne sont pas toujours faciles à interpréter. Insights et Personal Guidance pourraient rendre ces informations beaucoup plus accessibles en expliquant ce qu’elles signifient concrètement.
Il faudra cependant attendre avant de juger l’ensemble. Apple prévoit un déploiement progressif et plusieurs fonctions importantes — notamment les recommandations personnalisées et certaines analyses — ne seront pas immédiatement disponibles. Cette première bêta d’iOS 27.2 donne donc surtout un aperçu de la direction prise par Apple pour Santé.