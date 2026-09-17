iOS 27.2 : Apple dévoile sa nouvelle app Santé dopée à l’IA

UNE NOUVELLE APP SANTÉ À L’ESSAI

DES CONSEILS VRAIMENT PERSONNALISÉS ?

For You

Personal Guidance

UN SCORE POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES EN FORME

Recover

Go For It,

Pace Yourself

Ready

SANTÉ VA MÊME CALCULER VOTRE « ÂGE »

Longevity

Health Age

DES TESTS DE SANTÉ DEVANT L’IPHONE

QU’EN PENSER ?



Avec cette refonte, Apple semble surtout vouloir résoudre l’un des problèmes historiques de Santé : l’application accumule énormément de données, mais celles-ci ne sont pas toujours faciles à interpréter. Insights et Personal Guidance pourraient rendre ces informations beaucoup plus accessibles en expliquant ce qu’elles signifient concrètement.



Il faudra cependant attendre avant de juger l’ensemble. Apple prévoit un déploiement progressif et plusieurs fonctions importantes — notamment les recommandations personnalisées et certaines analyses — ne seront pas immédiatement disponibles. Cette première bêta d’iOS 27.2 donne donc surtout un aperçu de la direction prise par Apple pour Santé.

La nouvelle application Santé apparaît bien dans iOS 27.2 bêta 1, mais Apple apporte une précision importante dans ses notes destinées aux développeurs :certaines fonctions nécessitant encore davantage de tests. La principale nouveauté prend la forme d’un nouvel onglet Insights, capable d’utiliser Apple Intelligence pour interpréter les nombreuses données accumulées dans Santé. Plutôt que d’afficher uniquement des chiffres,Apple veut surtout transformer ces données en. Une sectionpourra proposer des informations autour de la condition physique, du cœur ou encore de la récupération.Apple donne l’exemple d’une personne souhaitant améliorer ses capacités cardiovasculaires : Santé pourrait lui suggérer d’intégrer des intervalles à sa prochaine course matinale. Ces recommandations doivent évoluer en fonction des données enregistrées au fil du temps.(Readiness) compris entre 0 et 10. Il combine l’activité récente, le sommeil et différents signes vitaux afin d’estimer la capacité du corps à fournir un effort.Apple accompagnera le chiffre d’indications plus compréhensibles, allant deen passant paret. Le résultat pourra être consulté sur l’Apple Watch, dans Fitness et dans le nouvel onglet Insights de Santé.La section consacrée aux signes vitaux évolue elle aussi avec des vues distinctes pour la nuit et la journée. La variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) prend davantage d’importance afin notamment d’évaluer la récupération après une période de stress.Autre nouveauté importante :. Il regroupera plusieurs catégories : cœur, sommeil, bien-être mental, mobilité, métabolisme, audition ou encore nutrition.C’est ici qu’apparaîtra, une fonction qui comparera l’âge réel avec différents indicateurs comme la VO2 max, la fréquence cardiaque au repos, la HRV, le sommeil et éventuellement certains résultats d’analyses sanguines. L’objectif sera surtout d’Apple prépare également des évaluations réalisables à domicile. L’app Santé pourrapendant que l’utilisateur effectue les exercices demandés. Des tests doivent ainsi évaluer la VO2 max, mais aussi la souplesse, la force, l’équilibre et la mécanique des mouvements.Aux États-Unis, Apple prévoit même une intégration avec Quest permettant de commander directement depuis Santé une analyse sanguine portant sur plus de 50 biomarqueurs, facturée 119 dollars. Cette fonction concerne toutefois le marché américain.