Apple dépense plus en lobbying européen que TotalEnergies, Volkswagen et Airbus réunis

257 rencontres en un peu plus de deux ans

Jusqu’à 9 millions d’euros par an

Apple a beaucoup de choses à défendre en Europe

souveraineté technologique

QU’EN PENSER ?



257 rencontres en un peu plus de deux ans et jusqu’à 9 millions d’euros dépensés chaque année : les chiffres donnent surtout une idée de l’importance prise par Bruxelles dans la stratégie d’Apple. Avec le DMA et les différents projets de réglementation numérique, les décisions européennes peuvent désormais modifier directement les produits et services proposés par Cupertino. Reste que le nombre de rendez-vous ne dit pas à lui seul quelle influence Apple exerce réellement sur les décisions de l’Union européenne.

Les relations entre Apple et l’Union européenne sont parfois, mais cela n’empêche pas Cupertino de multiplier les rencontres avec les responsables politiques du Vieux Continent.Une nouvelle analyse publiée par leà partir du registre de transparence de l’Union européenne et des bases recensant les réunions du Parlement et de la Commission, permet de mesurer l’ampleur de ces échanges.Parmi les géants américains de la tech,. Amazon arrive juste derrière Apple avec 239 réunions. À titre de comparaison,en compte 236,231 et222 sur la même période.Il faut néanmoins manier ces chiffres avec une certaine prudence. Le décompte repose sur les déclarations disponibles, qui peuvent être incomplètes ou erronées. Une même réunion réunissant plusieurs organisations peut également être comptabilisée pour chacune d’entre elles. Ces chiffres mesurent donc surtout l’accès aux décideurs européens, et non l’influence réelle exercée sur les textes adoptés.Apple y consacre également des moyens financiers conséquents. Selon les données étudiées par le. Un montantaux dépenses cumulées de TotalEnergies, Volkswagen et Airbus, estimées à environ 8,7 millions d’euros.Meta déclarerait plus de 10 millions d’euros par an pour ses activités de lobbying auprès de l’Union européenne.Dans le classement général établi par le quotidien britannique, WWF arrive largement devant les groupes technologiques avec 431 rencontres, suivi notamment par l’ONG Transport & Environment avec 410.Ce lobbying intervient alors que. Apple est directement concernée par plusieurs textes européens, à commencer par le DMA, qui a déjà obligé la firme à modifier profondément le fonctionnement de l’iPhone et de l’App Store dans l’Union européenne.Les grandes entreprises technologiques américaines ont également rencontré les responsables européens au sujet de projets portant sur le cloud, la sécurité des enfants sur internet ou encore le Digital Omnibus.Le sujet prend par ailleurs une dimension géopolitique. Les États-Unis contestent régulièrement certaines réglementations européennes visant leurs entreprises technologiques, tandis que Bruxelles cherche parallèlement à renforcer saet à réduire sa dépendance aux acteurs américains. Interrogées Apple et Amazon défendent de leur côté ces rencontres en expliquant échanger avec les responsables politiques sur les sujets importants pour leurs clients et leurs activités.