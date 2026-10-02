Apple dépense plus en lobbying européen que TotalEnergies, Volkswagen et Airbus réunis
Par Laurence - Publié le
Apple ne ménage visiblement pas ses efforts pour défendre ses intérêts auprès de l’Union européenne. Apparemment, la firme aurait rencontré des responsables européens à 257 reprises depuis juin 2024 et consacrerait entre 8 et 9 millions d’euros par an à ses activités de lobbying à Bruxelles.
Les relations entre Apple et l’Union européenne sont parfois compliquées, mais cela n’empêche pas Cupertino de multiplier les rencontres avec les responsables politiques du Vieux Continent.
Une nouvelle analyse publiée par le Financial Times, à partir du registre de transparence de l’Union européenne et des bases recensant les réunions du Parlement et de la Commission, permet de mesurer l’ampleur de ces échanges. Depuis les élections européennes de juin 2024, Apple aurait participé à 257 réunions avec des hauts responsables de la Commission ou des eurodéputés.
Parmi les géants américains de la tech, seule Google fait davantage avec 302 rencontres, filiales comprises. Amazon arrive juste derrière Apple avec 239 réunions. À titre de comparaison, TotalEnergies en compte 236, Volkswagen 231 et Airbus 222 sur la même période.
Il faut néanmoins manier ces chiffres avec une certaine prudence. Le décompte repose sur les déclarations disponibles, qui peuvent être incomplètes ou erronées. Une même réunion réunissant plusieurs organisations peut également être comptabilisée pour chacune d’entre elles. Ces chiffres mesurent donc surtout l’accès aux décideurs européens, et non l’influence réelle exercée sur les textes adoptés.
Apple y consacre également des moyens financiers conséquents. Selon les données étudiées par le Financial Times, elle dépenserait entre 8 et 9 millions d’euros par an pour ses activités de lobbying européen. Un montant supérieur aux dépenses cumulées de TotalEnergies, Volkswagen et Airbus, estimées à environ 8,7 millions d’euros.
Et pourtant, Apple n’est même pas le groupe technologique américain qui dépense le plus. Meta déclarerait plus de 10 millions d’euros par an pour ses activités de lobbying auprès de l’Union européenne. Les entreprises ne sont toutefois pas les seules à multiplier les rendez-vous. Dans le classement général établi par le quotidien britannique, WWF arrive largement devant les groupes technologiques avec 431 rencontres, suivi notamment par l’ONG Transport & Environment avec 410.
Ce lobbying intervient alors que les relations entre les géants américains de la technologie et Bruxelles sont particulièrement tendues. Apple est directement concernée par plusieurs textes européens, à commencer par le DMA, qui a déjà obligé la firme à modifier profondément le fonctionnement de l’iPhone et de l’App Store dans l’Union européenne.
Les discussions recensées par le média ne se limitent cependant pas au DMA. Les grandes entreprises technologiques américaines ont également rencontré les responsables européens au sujet de projets portant sur le cloud, la sécurité des enfants sur internet ou encore le Digital Omnibus.
Le sujet prend par ailleurs une dimension géopolitique. Les États-Unis contestent régulièrement certaines réglementations européennes visant leurs entreprises technologiques, tandis que Bruxelles cherche parallèlement à renforcer sa
257 rencontres en un peu plus de deux ans et jusqu’à 9 millions d’euros dépensés chaque année : les chiffres donnent surtout une idée de l’importance prise par Bruxelles dans la stratégie d’Apple. Avec le DMA et les différents projets de réglementation numérique, les décisions européennes peuvent désormais modifier directement les produits et services proposés par Cupertino. Reste que le nombre de rendez-vous ne dit pas à lui seul quelle influence Apple exerce réellement sur les décisions de l’Union européenne.
257 rencontres en un peu plus de deux ans
Les relations entre Apple et l’Union européenne sont parfois compliquées, mais cela n’empêche pas Cupertino de multiplier les rencontres avec les responsables politiques du Vieux Continent.
Une nouvelle analyse publiée par le Financial Times, à partir du registre de transparence de l’Union européenne et des bases recensant les réunions du Parlement et de la Commission, permet de mesurer l’ampleur de ces échanges. Depuis les élections européennes de juin 2024, Apple aurait participé à 257 réunions avec des hauts responsables de la Commission ou des eurodéputés.
Parmi les géants américains de la tech, seule Google fait davantage avec 302 rencontres, filiales comprises. Amazon arrive juste derrière Apple avec 239 réunions. À titre de comparaison, TotalEnergies en compte 236, Volkswagen 231 et Airbus 222 sur la même période.
Il faut néanmoins manier ces chiffres avec une certaine prudence. Le décompte repose sur les déclarations disponibles, qui peuvent être incomplètes ou erronées. Une même réunion réunissant plusieurs organisations peut également être comptabilisée pour chacune d’entre elles. Ces chiffres mesurent donc surtout l’accès aux décideurs européens, et non l’influence réelle exercée sur les textes adoptés.
Jusqu’à 9 millions d’euros par an
Apple y consacre également des moyens financiers conséquents. Selon les données étudiées par le Financial Times, elle dépenserait entre 8 et 9 millions d’euros par an pour ses activités de lobbying européen. Un montant supérieur aux dépenses cumulées de TotalEnergies, Volkswagen et Airbus, estimées à environ 8,7 millions d’euros.
Et pourtant, Apple n’est même pas le groupe technologique américain qui dépense le plus. Meta déclarerait plus de 10 millions d’euros par an pour ses activités de lobbying auprès de l’Union européenne. Les entreprises ne sont toutefois pas les seules à multiplier les rendez-vous. Dans le classement général établi par le quotidien britannique, WWF arrive largement devant les groupes technologiques avec 431 rencontres, suivi notamment par l’ONG Transport & Environment avec 410.
Apple a beaucoup de choses à défendre en Europe
Ce lobbying intervient alors que les relations entre les géants américains de la technologie et Bruxelles sont particulièrement tendues. Apple est directement concernée par plusieurs textes européens, à commencer par le DMA, qui a déjà obligé la firme à modifier profondément le fonctionnement de l’iPhone et de l’App Store dans l’Union européenne.
Les discussions recensées par le média ne se limitent cependant pas au DMA. Les grandes entreprises technologiques américaines ont également rencontré les responsables européens au sujet de projets portant sur le cloud, la sécurité des enfants sur internet ou encore le Digital Omnibus.
Le sujet prend par ailleurs une dimension géopolitique. Les États-Unis contestent régulièrement certaines réglementations européennes visant leurs entreprises technologiques, tandis que Bruxelles cherche parallèlement à renforcer sa
souveraineté technologiqueet à réduire sa dépendance aux acteurs américains. Interrogées Apple et Amazon défendent de leur côté ces rencontres en expliquant échanger avec les responsables politiques sur les sujets importants pour leurs clients et leurs activités.
QU’EN PENSER ?
257 rencontres en un peu plus de deux ans et jusqu’à 9 millions d’euros dépensés chaque année : les chiffres donnent surtout une idée de l’importance prise par Bruxelles dans la stratégie d’Apple. Avec le DMA et les différents projets de réglementation numérique, les décisions européennes peuvent désormais modifier directement les produits et services proposés par Cupertino. Reste que le nombre de rendez-vous ne dit pas à lui seul quelle influence Apple exerce réellement sur les décisions de l’Union européenne.