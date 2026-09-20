iPhone gratuit, absence de critique : Gurman s'attaque à la politique d'Apple avec les influenceurs

On en dit quoi ?

vrais

Le genre de vidéo que vous ne verrez jamais chez un média/influenceur invité par Apple... surtout pas avant la sortie du produit !

, non seulement car Apple n'investit pas un centimes dans sa propre presse, mais surtout car elle fait tout pour y mettre un terme (fin de l'affiliation, jamais une invitation aux keynote, accès aux produits tardivement...).Il est aussi assez, évitant soigneusement les questions qui fâchent. Ces fausses-interviews ressemblent à une véritable publicité déguisée pour les produits et on n'y apprend généralement pas grand chose.. La plupart des défauts de l'iPhone ou des Mac sont généralement connus bien après la sortie, une fois que lestests ont été publiés. Les problèmes de surchauffe des iPhone, pour prendre cet exemple, n'ont jamais vraiment fait surface avant la sortie officielle.