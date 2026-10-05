Un carnet secret du développement de l’Apple Newton mis aux enchères

Un carnet retrouvé dans un vide-garage

Dans les coulisses du Newton MessagePad 110

Le Newton, bien avant l’iPhone et l’iPad

Un document qui pourrait intéresser les collectionneurs

QU’EN PENSER ?



Au-delà de sa valeur aux enchères, ce carnet constitue surtout un témoignage assez fascinant d’une époque où Apple cherchait déjà à imaginer l’informatique mobile de demain. Le Newton n’a jamais rencontré le succès espéré, mais nombre de ses concepts paraissent aujourd’hui étonnamment familiers. Et le fait qu’un tel document, rempli de notes et d’échanges internes d’Apple, ait survécu plus de trente ans avant de réapparaître au détour d’un simple vide-garage ajoute évidemment un peu de sel à l’histoire.

. Joel Postman, ancien responsable de la communication aujourd’hui à la retraite, est récemment tombé sur un document pour le moins inhabituel :Daté de 1993-1994, celui-ci appartenait à, alorsau sein du Newton Group d’Apple. Il est aujourd’hui proposé par Bonhams dans le cadre de sa venteSes pages permettent de découvrir une partie du travail réalisé en interne lors du développement du Newton MessagePad 110, deuxième génération du PDA d’Apple et connu en interne sous le nom de codeJohn Avalos y consignait notammentOn y retrouve des informations concernant les phases DVT () et PVT (), deux étapes importantes permettant respectivement de valider la conception d’un appareil puis son processus de fabrication avant sa commercialisation.Le carnet contient également des graphiques, tableaux et schémas imprimés, ainsi que différentes évaluations portant. Mais les collectionneurs apprécieront probablement davantage encore les documents témoignant directement du fonctionnement des équipes d’Apple de l’époque. Plusieurs listes de contacts et échanges par e-mail entre John Avalos et d’autres employés sont ainsi présents.On y retrouve notamment les noms de, plusieurs personnalités ayant participé au développement du Newton. Steve Capps avait notamment travaillé auparavant sur le Macintosh et sur le Finder avant de rejoindre le projet.Commercialisé à partir de 1993,. La firme voulait proposer un véritable assistant numérique personnel (un PDA en somme) pouvant tenir dans la main, prendre des notes au stylet, gérer des contacts ou un agenda et surtout reconnaître l’écriture manuscrite.. Il embarquait un processeur ARM 610 à 20 MHz, 4 Mo de ROM et 1 Mo de SRAM et pouvait notamment échanger des informations par infrarouge.La reconnaissance de l’écriture du Newton connaîtra des débuts difficiles et deviendra même un sujet de plaisanterie, mais la plateforme s’améliorera considérablement au fil des générations. Apple commercialisera finalement plusieurs MessagePad jusqu’au MessagePad 2100 de 1997, avant que Steve Jobs, revenu aux commandes, ne mette définitivement fin à la gamme en 1998.Les objets liés aux premières années d’Apple atteignent régulièrement des sommes importantes aux enchères, mais ce carnet possède un intérêt un peu différent. Il ne s’agit ni d’un produit commercial ni même simplement d’un prototype : il documente directement la manière dont Apple concevait et testait un produit il y a plus de trente ans.Les Newton les plus rares sont eux-mêmes devenus recherchés. Moins de 400 exemplaires environ du MessagePad 110 transparent destiné aux développeurs auraient par exemple été produits. Un MessagePad 2100 neuf et encore emballé s’est de son côté vendu 1 880 dollars chez RR Auction en janvier dernier. Le carnet de John Avalos offre cependant quelque chose de plus difficile à trouver : les coulisses mêmes du développement de la machine.