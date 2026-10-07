John Ternus rendra compte de ses premiers résultats financiers le 2 novembre

Rendez-vous le 2 novembre

Les premiers jours de l’iPhone 18 Pro dans les comptes

Apple vise jusqu’à 113,7 milliards de dollars

Le prix de la mémoire sous surveillance

Et surtout, quelles prévisions pour Noël ?

QU’EN PENSER ?



Cette publication aura une portée particulière : au-delà des premiers chiffres des iPhone 18 Pro, John Ternus devra pour la première fois défendre les résultats et les perspectives d'Apple face aux investisseurs. Le trimestre publié le 2 novembre ne donnera encore qu'un aperçu de la nouvelle génération de produits. Le véritable test arrivera avec Noël, l'iPhone Duo et l'ensemble des nouveautés attendues en octobre.

Apple vient de mettre à jour son calendrier destiné aux investisseurs.Les chiffres seront dévoilés à 13h30, heure du Pacifique, soit 22h30 en France métropolitaine. Une conférence téléphonique débutera trente minutes plus tard, à 23 heures, et sera retransmise en direct sur le site d'Apple.Cette présentation sera particulièrement suivie puisqu'. John Ternus a succédé à Tim Cook à la tête de l'entreprise le 1er septembre dernier et devra désormais se plier à cet exercice trimestriel particulièrement scruté par les investisseurs.Le quatrième trimestre fiscal d'Apple couvre la période allant. Les résultats comprendront donc les premiers jours de commercialisation des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cette période reste évidemment beaucouppour mesurer réellement les performances commerciales de la nouvelle génération. Elle pourrait néanmoins fournir quelques premières indications, notamment après un lancement qui semble avoir démarré sur de bonnes bases sur plusieurs marchés.Il faudra en revanche patienter pour mesurer l'effet du très attendu iPhone Duo. Le premier smartphone pliant d'Apple ne sera commercialisé que le 23 octobre, près d'un mois après la clôture de l'exercice. Ses ventes apparaîtront donc dans les résultats du trimestre des fêtes de fin d'année.Kevan Parekh prévoyait alors une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9 et 11 % sur un an pour le trimestre de septembre. Apple avait généré. Sur cette base, le chiffre d'affaires devrait donc se situer cette année entre 111,7 et 113,7 milliards de dollars.Apple s'attendait à une progression de ses revenus dans les, soit autour de 15% sur un an, malgré des effets de change défavorables et certaines contraintes d'approvisionnement. Si ces prévisions se confirment, Apple signerait donc une croissance particulièrement solide pour terminer son exercice fiscal 2026.Les chiffres ne seront toutefois pas les seuls éléments à surveiller le 2 novembre.Deux sujets particulièrement importants alors qu'Apple renouvelle une grande partie de son catalogue et que. Une hausse durable du coût de certains composants pourrait peser sur les marges ou pousser Apple à ajuster progressivement les configurations et les tarifs de ses appareils.Mais le véritable enjeu de cette conférence devrait se situer du côté, traditionnellement le plus important pour Apple.Cette période intégrera cette fois un. Elle comprendra surtout le lancement de l'iPhone Duo, ainsi que les différentes nouveautés qu'Apple doit encore dévoiler au cours du mois d'octobre.Les indications données par la direction permettront donc d'avoir une première idée de la demande attendue pour cette nouvelle gamme et, surtout, de lade la Pomme pour les derniers mois de l'année.