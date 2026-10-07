John Ternus rendra compte de ses premiers résultats financiers le 2 novembre
Par Laurence - Publié le
Apple a fixé au lundi 2 novembre la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre fiscal 2026. Ce rendez-vous permettra d'obtenir un premier aperçu du lancement des iPhone 18 Pro, mais marquera surtout la première conférence financière de John Ternus depuis son arrivée à la tête d'Apple.
Apple vient de mettre à jour son calendrier destiné aux investisseurs. La firme publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre fiscal 2026 le lundi 2 novembre. Les chiffres seront dévoilés à 13h30, heure du Pacifique, soit 22h30 en France métropolitaine. Une conférence téléphonique débutera trente minutes plus tard, à 23 heures, et sera retransmise en direct sur le site d'Apple.
Cette présentation sera particulièrement suivie puisqu'elle réunira pour la première fois John Ternus en qualité de CEO et Kevan Parekh, directeur financier. John Ternus a succédé à Tim Cook à la tête de l'entreprise le 1er septembre dernier et devra désormais se plier à cet exercice trimestriel particulièrement scruté par les investisseurs.
Le quatrième trimestre fiscal d'Apple couvre la période allant du 28 juin au 26 septembre 2026. Les résultats comprendront donc les premiers jours de commercialisation des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cette période reste évidemment beaucoup trop courte pour mesurer réellement les performances commerciales de la nouvelle génération. Elle pourrait néanmoins fournir quelques premières indications, notamment après un lancement qui semble avoir démarré sur de bonnes bases sur plusieurs marchés.
Les Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 et AirPods 5, également commercialisés en septembre, contribueront eux aussi aux résultats du trimestre. Il faudra en revanche patienter pour mesurer l'effet du très attendu iPhone Duo. Le premier smartphone pliant d'Apple ne sera commercialisé que le 23 octobre, près d'un mois après la clôture de l'exercice. Ses ventes apparaîtront donc dans les résultats du trimestre des fêtes de fin d'année.
Cupertino avait déjà donné quelques indications lors de la publication de ses précédents résultats. Kevan Parekh prévoyait alors une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9 et 11 % sur un an pour le trimestre de septembre. Apple avait généré 102,5 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal 2025. Sur cette base, le chiffre d'affaires devrait donc se situer cette année entre 111,7 et 113,7 milliards de dollars.
L'iPhone devrait une nouvelle fois tirer une partie importante de cette croissance. Apple s'attendait à une progression de ses revenus dans les mid-teens, soit autour de 15% sur un an, malgré des effets de change défavorables et certaines contraintes d'approvisionnement. Si ces prévisions se confirment, Apple signerait donc une croissance particulièrement solide pour terminer son exercice fiscal 2026.
Les chiffres ne seront toutefois pas les seuls éléments à surveiller le 2 novembre. John Ternus et Kevan Parekh pourraient notamment être interrogés sur l'évolution du prix de la mémoire et les contraintes pesant sur la chaîne d'approvisionnement.
Deux sujets particulièrement importants alors qu'Apple renouvelle une grande partie de son catalogue et que la demande en composants reste soutenue par l'explosion des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Une hausse durable du coût de certains composants pourrait peser sur les marges ou pousser Apple à ajuster progressivement les configurations et les tarifs de ses appareils.
Mais le véritable enjeu de cette conférence devrait se situer du côté des prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d'année, traditionnellement le plus important pour Apple.
Cette période intégrera cette fois un trimestre complet de ventes des iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, Ultra 4 et AirPods 5. Elle comprendra surtout le lancement de l'iPhone Duo, ainsi que les différentes nouveautés qu'Apple doit encore dévoiler au cours du mois d'octobre.
Les indications données par la direction permettront donc d'avoir une première idée de la demande attendue pour cette nouvelle gamme et, surtout, de la confiance de la Pomme pour les derniers mois de l'année.
Cette publication aura une portée particulière : au-delà des premiers chiffres des iPhone 18 Pro, John Ternus devra pour la première fois défendre les résultats et les perspectives d'Apple face aux investisseurs. Le trimestre publié le 2 novembre ne donnera encore qu'un aperçu de la nouvelle génération de produits. Le véritable test arrivera avec Noël, l'iPhone Duo et l'ensemble des nouveautés attendues en octobre.
Rendez-vous le 2 novembre
Apple vient de mettre à jour son calendrier destiné aux investisseurs. La firme publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre fiscal 2026 le lundi 2 novembre. Les chiffres seront dévoilés à 13h30, heure du Pacifique, soit 22h30 en France métropolitaine. Une conférence téléphonique débutera trente minutes plus tard, à 23 heures, et sera retransmise en direct sur le site d'Apple.
Cette présentation sera particulièrement suivie puisqu'elle réunira pour la première fois John Ternus en qualité de CEO et Kevan Parekh, directeur financier. John Ternus a succédé à Tim Cook à la tête de l'entreprise le 1er septembre dernier et devra désormais se plier à cet exercice trimestriel particulièrement scruté par les investisseurs.
Les premiers jours de l’iPhone 18 Pro dans les comptes
Le quatrième trimestre fiscal d'Apple couvre la période allant du 28 juin au 26 septembre 2026. Les résultats comprendront donc les premiers jours de commercialisation des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Cette période reste évidemment beaucoup trop courte pour mesurer réellement les performances commerciales de la nouvelle génération. Elle pourrait néanmoins fournir quelques premières indications, notamment après un lancement qui semble avoir démarré sur de bonnes bases sur plusieurs marchés.
Les Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 et AirPods 5, également commercialisés en septembre, contribueront eux aussi aux résultats du trimestre. Il faudra en revanche patienter pour mesurer l'effet du très attendu iPhone Duo. Le premier smartphone pliant d'Apple ne sera commercialisé que le 23 octobre, près d'un mois après la clôture de l'exercice. Ses ventes apparaîtront donc dans les résultats du trimestre des fêtes de fin d'année.
Apple vise jusqu’à 113,7 milliards de dollars
Cupertino avait déjà donné quelques indications lors de la publication de ses précédents résultats. Kevan Parekh prévoyait alors une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9 et 11 % sur un an pour le trimestre de septembre. Apple avait généré 102,5 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal 2025. Sur cette base, le chiffre d'affaires devrait donc se situer cette année entre 111,7 et 113,7 milliards de dollars.
L'iPhone devrait une nouvelle fois tirer une partie importante de cette croissance. Apple s'attendait à une progression de ses revenus dans les mid-teens, soit autour de 15% sur un an, malgré des effets de change défavorables et certaines contraintes d'approvisionnement. Si ces prévisions se confirment, Apple signerait donc une croissance particulièrement solide pour terminer son exercice fiscal 2026.
Le prix de la mémoire sous surveillance
Les chiffres ne seront toutefois pas les seuls éléments à surveiller le 2 novembre. John Ternus et Kevan Parekh pourraient notamment être interrogés sur l'évolution du prix de la mémoire et les contraintes pesant sur la chaîne d'approvisionnement.
Deux sujets particulièrement importants alors qu'Apple renouvelle une grande partie de son catalogue et que la demande en composants reste soutenue par l'explosion des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Une hausse durable du coût de certains composants pourrait peser sur les marges ou pousser Apple à ajuster progressivement les configurations et les tarifs de ses appareils.
Et surtout, quelles prévisions pour Noël ?
Mais le véritable enjeu de cette conférence devrait se situer du côté des prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d'année, traditionnellement le plus important pour Apple.
Cette période intégrera cette fois un trimestre complet de ventes des iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, Ultra 4 et AirPods 5. Elle comprendra surtout le lancement de l'iPhone Duo, ainsi que les différentes nouveautés qu'Apple doit encore dévoiler au cours du mois d'octobre.
Les indications données par la direction permettront donc d'avoir une première idée de la demande attendue pour cette nouvelle gamme et, surtout, de la confiance de la Pomme pour les derniers mois de l'année.
QU’EN PENSER ?
Cette publication aura une portée particulière : au-delà des premiers chiffres des iPhone 18 Pro, John Ternus devra pour la première fois défendre les résultats et les perspectives d'Apple face aux investisseurs. Le trimestre publié le 2 novembre ne donnera encore qu'un aperçu de la nouvelle génération de produits. Le véritable test arrivera avec Noël, l'iPhone Duo et l'ensemble des nouveautés attendues en octobre.