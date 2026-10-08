Tim Cook, Charles III et Elton John : qu’ont-ils en commun ?
Par Laurence - Publié le
Apple renforce son partenariat avec The King’s Trust, une association caritative britannique, en lançant un nouveau programme de formation destiné aux 18-30 ans. Baptisée Apple x King’s Trust Creative Labs, cette initiative propose des ateliers autour de la création, de la musique et des compétences numériques, avec un objectif : faciliter l’accès des jeunes au monde professionnel.
Apple poursuit son engagement auprès de The King’s Trust, une association fondée par le roi Charles III lorsqu’il était encore prince de Galles. Les deux partenaires, qui collaborent depuis 2019, viennent d’annoncer le lancement des Apple x King’s Trust Creative Labs, un programme destiné à accompagner les jeunes Britanniques dans leur parcours professionnel.
L’idée est de leur permettre de découvrir différents métiers, d’acquérir des compétences numériques et créatives, mais aussi de rencontrer directement des professionnels d’Apple. Les participants auront ainsi accès aux technologies, aux ressources pédagogiques et à l’expertise de la firme californienne. Les premiers ateliers ont débuté cette semaine, avec des sessions consacrées à l’industrie musicale et à la création, en lien avec l’ouverture récente de l’Apple Music Hall.
Pour cette première promotion, Apple prévoit d’accueillir jusqu’à 20 jeunes âgés de 18 à 30 ans. D’autres sessions et de nouveaux groupes sont d’ores et déjà programmés au cours des douze prochains mois. Au-delà des connaissances techniques, le programme doit également permettre aux participants de prendre confiance en eux, de découvrir de nouvelles perspectives professionnelles et de mieux préparer leur entrée sur le marché du travail.
Cupertino et The King’s Trust entendent également développer leur collaboration autour de l’intelligence artificielle. Les deux partenaires travaillent notamment sur de nouvelles ressources pédagogiques destinées à améliorer la compréhension de ces technologies et à aider les enseignants à les intégrer dans leurs cours.
L'évolution est assez logique, alors que l’IA générative prend une place croissante dans les métiers de la création, de la communication et du numérique. Pour les jeunes qui s’apprêtent à entrer dans la vie active, maîtriser ces nouveaux outils pourrait rapidement devenir un atout supplémentaire. Apple ne précise toutefois pas encore le contenu exact de ces formations ni leur calendrier de déploiement.
Pour Alisha Johnson Wilder, responsable de Global Community Impact chez Apple, l’éducation reste un moyen essentiel de favoriser l’égalité des chances. Avec ces nouveaux Creative Labs, Apple souhaite aller plus loin en mettant directement ses experts et ses technologies à la disposition des jeunes.
Même satisfaction du côté de Jonathan Townsend, directeur général de The King’s Trust au Royaume-Uni, qui voit dans ce programme une nouvelle occasion d’aider les participants à développer leurs compétences et leur confiance avant d’accéder à l’emploi.
La rencontre a également été marquée par un moment musical au nouvel Apple Music Hall, installé dans l’ancienne centrale électrique de Battersea, à Londres. Charles III et Tim Cook ont assisté aux répétitions de Skye Newman, une chanteuse britannique de 22 ans, qui devait se produire sur scène dans la soirée.
Avec cette initiative, Apple poursuit son engagement dans la formation et l’insertion professionnelle, tout en mettant en avant son écosystème technologique. Le programme reste pour l’instant assez limité, avec seulement 20 participants pour cette première promotion, mais de nouvelles sessions sont déjà prévues. L’intégration de l’intelligence artificielle est également intéressante : au-delà de la création, Apple semble vouloir préparer les jeunes aux nouvelles compétences attendues sur le marché du travail.
Des ateliers pour découvrir les métiers de demain
Apple poursuit son engagement auprès de The King’s Trust, une association fondée par le roi Charles III lorsqu’il était encore prince de Galles. Les deux partenaires, qui collaborent depuis 2019, viennent d’annoncer le lancement des Apple x King’s Trust Creative Labs, un programme destiné à accompagner les jeunes Britanniques dans leur parcours professionnel.
L’idée est de leur permettre de découvrir différents métiers, d’acquérir des compétences numériques et créatives, mais aussi de rencontrer directement des professionnels d’Apple. Les participants auront ainsi accès aux technologies, aux ressources pédagogiques et à l’expertise de la firme californienne. Les premiers ateliers ont débuté cette semaine, avec des sessions consacrées à l’industrie musicale et à la création, en lien avec l’ouverture récente de l’Apple Music Hall.
Pour cette première promotion, Apple prévoit d’accueillir jusqu’à 20 jeunes âgés de 18 à 30 ans. D’autres sessions et de nouveaux groupes sont d’ores et déjà programmés au cours des douze prochains mois. Au-delà des connaissances techniques, le programme doit également permettre aux participants de prendre confiance en eux, de découvrir de nouvelles perspectives professionnelles et de mieux préparer leur entrée sur le marché du travail.
L’intelligence artificielle entre aussi dans le programme
Cupertino et The King’s Trust entendent également développer leur collaboration autour de l’intelligence artificielle. Les deux partenaires travaillent notamment sur de nouvelles ressources pédagogiques destinées à améliorer la compréhension de ces technologies et à aider les enseignants à les intégrer dans leurs cours.
L'évolution est assez logique, alors que l’IA générative prend une place croissante dans les métiers de la création, de la communication et du numérique. Pour les jeunes qui s’apprêtent à entrer dans la vie active, maîtriser ces nouveaux outils pourrait rapidement devenir un atout supplémentaire. Apple ne précise toutefois pas encore le contenu exact de ces formations ni leur calendrier de déploiement.
Un partenariat qui dure depuis sept ans
Pour Alisha Johnson Wilder, responsable de Global Community Impact chez Apple, l’éducation reste un moyen essentiel de favoriser l’égalité des chances. Avec ces nouveaux Creative Labs, Apple souhaite aller plus loin en mettant directement ses experts et ses technologies à la disposition des jeunes.
Même satisfaction du côté de Jonathan Townsend, directeur général de The King’s Trust au Royaume-Uni, qui voit dans ce programme une nouvelle occasion d’aider les participants à développer leurs compétences et leur confiance avant d’accéder à l’emploi.
La rencontre a également été marquée par un moment musical au nouvel Apple Music Hall, installé dans l’ancienne centrale électrique de Battersea, à Londres. Charles III et Tim Cook ont assisté aux répétitions de Skye Newman, une chanteuse britannique de 22 ans, qui devait se produire sur scène dans la soirée.
Qu’en penser ?
Avec cette initiative, Apple poursuit son engagement dans la formation et l’insertion professionnelle, tout en mettant en avant son écosystème technologique. Le programme reste pour l’instant assez limité, avec seulement 20 participants pour cette première promotion, mais de nouvelles sessions sont déjà prévues. L’intégration de l’intelligence artificielle est également intéressante : au-delà de la création, Apple semble vouloir préparer les jeunes aux nouvelles compétences attendues sur le marché du travail.