Ray-Ban Meta Audio : des lunettes connectées sans caméra, avec 12 heures d’autonomie, à 349 € !

Des Ray-Ban Meta sans caméra, mais avec de l’IA

Seulement 43 grammes et jusqu’à 12 heures d’autonomie

Musique, appels et Meta AI au programme

Les Meta Ray-Ban Display arrivent aussi en France

Qu’en penser ?



Avec les Ray-Ban Meta Audio, Meta semble avoir compris que tout le monde n’a pas forcément envie de porter une caméra sur le visage. En privilégiant l’audio, l’autonomie et la légèreté, le constructeur propose un produit potentiellement plus facile à adopter au quotidien. Mais il y a encore la question du prix : à 349 €, ces lunettes coûtent nettement plus cher qu’une paire d’écouteurs sans fil, tout en offrant des usages finalement assez proches. Leur intérêt dépendra donc beaucoup du confort, de la qualité sonore et de la pertinence de Meta AI au quotidien.

Jusqu’à présent, les lunettes connectées de Meta misaient sur plusieurs fonctionnalités : prendre des photos, filmer, écouter de la musique ou encore interroger l’assistant Meta AI. Avec, le groupe américain fait un choix différent : supprimer complètement l’appareil photo pour privilégier l’audio.L'évolution n’est pas vraiment une surprise. Selon Meta,. Le constructeur a donc décidé de développer un modèle spécifiquement adapté à cet usage.L’absence de caméra présente également un autre avantage :. Comme évoqué dans ⁠notre précédent article, Meta travaillait justement sur cette nouvelle catégorie de lunettes pour répondre aux inquiétudes suscitées par les modèles capables de filmer discrètement. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les questions de confidentialité disparaissent, puisqueEn supprimant la caméra,. Les Ray-Ban Meta Audio seraient ainsi les lunettes connectées les plus fines et les plus légères jamais proposées par le constructeur, avec un poids débutant à seulement: la Clubmaster, avec son style rétro caractéristique, et la Burbank, aux lignes plus classiques. Les utilisateurs peuvent choisir différents types de verres : transparents, solaires, polarisés ou Transitions, qui s’adaptent à la luminosité. Les montures sont également compatibles avec des verres correcteurs.Côté autonomie,. De quoi envisager une utilisation tout au long de la journée, sans avoir à multiplier les passages par le chargeur.. Meta met également en avant la qualité des appels téléphoniques, avec un système de réduction du bruit ambiant capable, selon le constructeur, d’atténuer plus de 90 % des bruits de fond.Il est possible de lui poser des questions ou de lui adresser des commandes vocales sans sortir son smartphone. En revanche, contrairement aux modèles équipés d’une caméra, ces lunettes ne pourront pas analyser visuellement les objets ou les scènes situés devant leur utilisateur.Cette annonce s’accompagne d’une autre nouveauté importante :. Ces lunettes, déjà lancées aux États-Unis puis au Royaume-Uni et au Canada le 23 septembre, se distinguent par l’intégration d’un écran directement dans la monture.. Meta poursuit ainsi une stratégie à plusieurs niveaux, avec des lunettes audio relativement discrètes d’un côté et des modèles plus sophistiqués, capables d’afficher des informations, de l’autre.