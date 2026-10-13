Ray-Ban Meta Audio : des lunettes connectées sans caméra, avec 12 heures d’autonomie, à 349 € !
Par Laurence - Publié le
Meta poursuit son offensive sur le marché des lunettes connectées avec les nouvelles Ray-Ban Meta Audio. Dévoilées il y a peu, elles sont désormais disponibles en France à partir de 349 €. Leur particularité ? Elles abandonnent complètement la caméra pour se concentrer sur la musique, les appels et l’intelligence artificielle. Voilà bien une approche qui pourrait séduire les utilisateurs encore réticents à porter des lunettes capables de filmer leur environnement.
Jusqu’à présent, les lunettes connectées de Meta misaient sur plusieurs fonctionnalités : prendre des photos, filmer, écouter de la musique ou encore interroger l’assistant Meta AI. Avec les nouvelles Ray-Ban Meta Audio, le groupe américain fait un choix différent : supprimer complètement l’appareil photo pour privilégier l’audio.
L'évolution n’est pas vraiment une surprise. Selon Meta, l’écoute audio constitue aujourd’hui la fonctionnalité la plus utilisée sur ses lunettes intelligentes. Le constructeur a donc décidé de développer un modèle spécifiquement adapté à cet usage.
L’absence de caméra présente également un autre avantage : elle pourrait rassurer les personnes préoccupées par les questions de confidentialité. Comme évoqué dans notre précédent article, Meta travaillait justement sur cette nouvelle catégorie de lunettes pour répondre aux inquiétudes suscitées par les modèles capables de filmer discrètement. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les questions de confidentialité disparaissent, puisque les lunettes conservent des microphones et un assistant vocal.
En supprimant la caméra, Meta a également pu revoir le design de ses lunettes. Les Ray-Ban Meta Audio seraient ainsi les lunettes connectées les plus fines et les plus légères jamais proposées par le constructeur, avec un poids débutant à seulement 43 grammes.
Deux montures sont disponibles : la Clubmaster, avec son style rétro caractéristique, et la Burbank, aux lignes plus classiques. Les utilisateurs peuvent choisir différents types de verres : transparents, solaires, polarisés ou Transitions, qui s’adaptent à la luminosité. Les montures sont également compatibles avec des verres correcteurs.
Côté autonomie, Meta annonce jusqu’à 12 heures d’utilisation sur une seule charge, auxquelles s’ajoutent 48 heures supplémentaires grâce à l’étui de recharge. De quoi envisager une utilisation tout au long de la journée, sans avoir à multiplier les passages par le chargeur.
Les nouvelles lunettes permettent d’écouter de la musique ou des podcasts sans utiliser d’écouteurs traditionnels, tout en restant attentif aux bruits environnants. Meta met également en avant la qualité des appels téléphoniques, avec un système de réduction du bruit ambiant capable, selon le constructeur, d’atténuer plus de 90 % des bruits de fond.
L’assistant Meta AI reste évidemment de la partie. Il est possible de lui poser des questions ou de lui adresser des commandes vocales sans sortir son smartphone. En revanche, contrairement aux modèles équipés d’une caméra, ces lunettes ne pourront pas analyser visuellement les objets ou les scènes situés devant leur utilisateur. Les Meta Rayb-Ban Audio sont désormais disponibles à l’achat à partir de 349 €.
Cette annonce s’accompagne d’une autre nouveauté importante : les Meta Ray-Ban Display sont également disponibles en France. Ces lunettes, déjà lancées aux États-Unis puis au Royaume-Uni et au Canada le 23 septembre, se distinguent par l’intégration d’un écran directement dans la monture.
L’Italie et l’Allemagne sont également concernées par cette nouvelle phase de commercialisation européenne. Meta poursuit ainsi une stratégie à plusieurs niveaux, avec des lunettes audio relativement discrètes d’un côté et des modèles plus sophistiqués, capables d’afficher des informations, de l’autre.
Avec les Ray-Ban Meta Audio, Meta semble avoir compris que tout le monde n’a pas forcément envie de porter une caméra sur le visage. En privilégiant l’audio, l’autonomie et la légèreté, le constructeur propose un produit potentiellement plus facile à adopter au quotidien. Mais il y a encore la question du prix : à 349 €, ces lunettes coûtent nettement plus cher qu’une paire d’écouteurs sans fil, tout en offrant des usages finalement assez proches. Leur intérêt dépendra donc beaucoup du confort, de la qualité sonore et de la pertinence de Meta AI au quotidien.
Des Ray-Ban Meta sans caméra, mais avec de l’IA
Jusqu’à présent, les lunettes connectées de Meta misaient sur plusieurs fonctionnalités : prendre des photos, filmer, écouter de la musique ou encore interroger l’assistant Meta AI. Avec les nouvelles Ray-Ban Meta Audio, le groupe américain fait un choix différent : supprimer complètement l’appareil photo pour privilégier l’audio.
L'évolution n’est pas vraiment une surprise. Selon Meta, l’écoute audio constitue aujourd’hui la fonctionnalité la plus utilisée sur ses lunettes intelligentes. Le constructeur a donc décidé de développer un modèle spécifiquement adapté à cet usage.
L’absence de caméra présente également un autre avantage : elle pourrait rassurer les personnes préoccupées par les questions de confidentialité. Comme évoqué dans notre précédent article, Meta travaillait justement sur cette nouvelle catégorie de lunettes pour répondre aux inquiétudes suscitées par les modèles capables de filmer discrètement. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les questions de confidentialité disparaissent, puisque les lunettes conservent des microphones et un assistant vocal.
Seulement 43 grammes et jusqu’à 12 heures d’autonomie
En supprimant la caméra, Meta a également pu revoir le design de ses lunettes. Les Ray-Ban Meta Audio seraient ainsi les lunettes connectées les plus fines et les plus légères jamais proposées par le constructeur, avec un poids débutant à seulement 43 grammes.
Deux montures sont disponibles : la Clubmaster, avec son style rétro caractéristique, et la Burbank, aux lignes plus classiques. Les utilisateurs peuvent choisir différents types de verres : transparents, solaires, polarisés ou Transitions, qui s’adaptent à la luminosité. Les montures sont également compatibles avec des verres correcteurs.
Côté autonomie, Meta annonce jusqu’à 12 heures d’utilisation sur une seule charge, auxquelles s’ajoutent 48 heures supplémentaires grâce à l’étui de recharge. De quoi envisager une utilisation tout au long de la journée, sans avoir à multiplier les passages par le chargeur.
Musique, appels et Meta AI au programme
Les nouvelles lunettes permettent d’écouter de la musique ou des podcasts sans utiliser d’écouteurs traditionnels, tout en restant attentif aux bruits environnants. Meta met également en avant la qualité des appels téléphoniques, avec un système de réduction du bruit ambiant capable, selon le constructeur, d’atténuer plus de 90 % des bruits de fond.
L’assistant Meta AI reste évidemment de la partie. Il est possible de lui poser des questions ou de lui adresser des commandes vocales sans sortir son smartphone. En revanche, contrairement aux modèles équipés d’une caméra, ces lunettes ne pourront pas analyser visuellement les objets ou les scènes situés devant leur utilisateur. Les Meta Rayb-Ban Audio sont désormais disponibles à l’achat à partir de 349 €.
Les Meta Ray-Ban Display arrivent aussi en France
Cette annonce s’accompagne d’une autre nouveauté importante : les Meta Ray-Ban Display sont également disponibles en France. Ces lunettes, déjà lancées aux États-Unis puis au Royaume-Uni et au Canada le 23 septembre, se distinguent par l’intégration d’un écran directement dans la monture.
L’Italie et l’Allemagne sont également concernées par cette nouvelle phase de commercialisation européenne. Meta poursuit ainsi une stratégie à plusieurs niveaux, avec des lunettes audio relativement discrètes d’un côté et des modèles plus sophistiqués, capables d’afficher des informations, de l’autre.
Qu’en penser ?
Avec les Ray-Ban Meta Audio, Meta semble avoir compris que tout le monde n’a pas forcément envie de porter une caméra sur le visage. En privilégiant l’audio, l’autonomie et la légèreté, le constructeur propose un produit potentiellement plus facile à adopter au quotidien. Mais il y a encore la question du prix : à 349 €, ces lunettes coûtent nettement plus cher qu’une paire d’écouteurs sans fil, tout en offrant des usages finalement assez proches. Leur intérêt dépendra donc beaucoup du confort, de la qualité sonore et de la pertinence de Meta AI au quotidien.