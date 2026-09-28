Meta risque une amende incroyable de 200 milliards de dollars, pour 43 899 720 infractions

PLUS DE 43 MILLIONS D'INFRACTIONS RETENUES

JUSQU'À 219 MILLIARDS DE DOLLARS ?

META CONTESTE LE VERDICT

QU'EN PENSER ?



Le chiffre de 219 milliards de dollars est spectaculaire, mais il doit pour l'instant être considéré comme un plafond théorique et non comme une amende déjà infligée à Meta. Le véritable enjeu sera donc l'audience du 1er octobre et la méthode retenue par le juge pour calculer la sanction. Une chose est déjà acquise : avec près de 44 millions de violations retenues par le jury, cette vieille affaire Cambridge Analytica continue de poursuivre Facebook près d'une décennie après le début du scandale.

Les déboires judiciaires continuent pour Meta. Vendredi 25 septembre, après deux semaines de procès à Santa Fe, un jury du Nouveau-Mexique a estimé queconcernant la manière dont leurs données personnelles étaient protégées.Le nombre donne rapidement le vertige : le jury a retenu 43 899 720 violations de la législation de l'État sur la protection des consommateurs. Un chiffre qui ne correspond évidemment pas à autant d'utilisateurs différents, le Nouveau-Mexique ne comptant qu'un peu plus de deux millions d'habitants.(souvenez-vous !) Les données d'environ 87 millions de profils Facebook avaient été récupérées via une application tierce de questionnaire de personnalité. Le jury a notamment considéré que Facebook avait tenu dessur la protection des données de ses utilisateurs et sur ses investigations concernant les développeurs d'applications tierces susceptibles de collecter ces informations.C'est surtout le montant potentiel de la sanction qui interpelle. La législation du Nouveau-Mexique permet d'infliger jusqu'à 5 000 dollars par infraction. En appliquant le maximum aux quelque 43,9 millions de violations retenues, la facture théorique atteindrait environMais Meta n'a pas été condamnée à verser cette somme, du moins pas encore. Le jury s'est prononcé sur la responsabilité de Facebook, tandis que. Les avocats représentant le Nouveau-Mexique réclament la pénalité maximale deLe procureur général Raúl Torrez a par ailleurs indiqué que les sommes éventuellement obtenues seraient versées à un fonds destiné au système éducatif de l'État. Le Nouveau-Mexique demande également une injonction visant à empêcher la répétition de pratiques similaires.Un porte-parole du groupe a déclaré être en désaccord avec le verdict et assuré que l'entreprise continuerait à se défendre.Durant le procès,. Le jury n'a d'ailleurs pas suivi l'accusation sur tous les points : il a notamment estimé que l'État n'avait pas démontré que Facebook avait formulé de fausses déclarations concernant la suppression de certains contenus préjudiciables.