Word, Excel et PowerPoint recréés gratuitement avec Claude par un seul développeur

On en dit quoi ?



Un développeur seul, armé d'une IA, qui reproduit en quelques jours la façade de logiciels entretenus par des centaines d'ingénieurs depuis trente ans, ça reste carrément dingue. Pour vos vrais fichiers de travail, par contre, c'est encore non, et personne ne quittera son Microsoft 365 cette semaine, ou alors uniquement des utilisateurs très ponctuels ou curieux.