Word, Excel et PowerPoint recréés gratuitement avec Claude par un seul développeur
Par Vincent Lautier - Publié le
Brandon Thomas, le développeur qui avait recréé la suite Adobe pour ne plus payer de frais de résiliation, s'attaque maintenant à Microsoft. Ses trois nouveaux logiciels, WordCraft, GridCraft et DeckCraft, reprennent Word, Excel et PowerPoint et ouvrent vos fichiers .docx, .xlsx et .pptx, sur Mac comme sur Windows. Le tout est open source, sans compte ni abonnement, et écrit presque entièrement par une IA.
Brandon Thomas, une quinzaine d'années de développement derrière lui dont une dizaine en Rust, raconte être tombé une fois de trop sur les frais de résiliation d'Adobe, ces fameux frais qui ont valu à l'éditeur un accord à 150 millions de dollars avec la justice américaine en mars dernier. Plutôt que de râler sur les forums, il a lancé ArtCraft début octobre, une collection d'applications gratuites qui recréent Photoshop, Premiere et une bonne partie du Creative Cloud. Le succès sur GitHub a été immédiat, et l'homme ne comptait visiblement pas s'arrêter là.
Les trois petits nouveaux sont arrivés il y a quelques jours, moins d'une semaine après le premier commit, avec des installeurs pour macOS, Windows, Linux et même BSD. WordCraft reprend le ruban de Word, les styles, le suivi des modifications, les commentaires et le publipostage, et propose même une version qui tourne dans le navigateur. GridCraft aligne plus de 500 fonctions d'Excel, les tableaux croisés dynamiques et les formules LET et LAMBDA, alors que DeckCraft gère les thèmes, les transitions et les animations de PowerPoint. L'ensemble est écrit en Rust, sans une ligne de code Microsoft, et généré en grande partie par Claude Opus 5.5, le modèle d'Anthropic. Thomas parle d'une réimplémentation
Sauf que tout ceci reste de l'alpha, et ça se sent. Pas de macros ni de modules complémentaires, un correcteur orthographique limité à l'anglais et au polonais (le français attendra), et des fonctions de base qui coincent encore chez pas mal d'utilisateurs. Thomas visait au départ la parité avec Office en un mois, il parle maintenant de plusieurs mois pour atteindre 99 % de compatibilité. Et quand on lui demande pourquoi il ne met pas cette énergie dans LibreOffice, qui fait le travail depuis 2010, il ne répond pas vraiment.
Un développeur seul, armé d'une IA, qui reproduit en quelques jours la façade de logiciels entretenus par des centaines d'ingénieurs depuis trente ans, ça reste carrément dingue. Pour vos vrais fichiers de travail, par contre, c'est encore non, et personne ne quittera son Microsoft 365 cette semaine, ou alors uniquement des utilisateurs très ponctuels ou curieux.
Une vengeance qui continue
Brandon Thomas, une quinzaine d'années de développement derrière lui dont une dizaine en Rust, raconte être tombé une fois de trop sur les frais de résiliation d'Adobe, ces fameux frais qui ont valu à l'éditeur un accord à 150 millions de dollars avec la justice américaine en mars dernier. Plutôt que de râler sur les forums, il a lancé ArtCraft début octobre, une collection d'applications gratuites qui recréent Photoshop, Premiere et une bonne partie du Creative Cloud. Le succès sur GitHub a été immédiat, et l'homme ne comptait visiblement pas s'arrêter là.
Trois clones écrits avec Claude
Les trois petits nouveaux sont arrivés il y a quelques jours, moins d'une semaine après le premier commit, avec des installeurs pour macOS, Windows, Linux et même BSD. WordCraft reprend le ruban de Word, les styles, le suivi des modifications, les commentaires et le publipostage, et propose même une version qui tourne dans le navigateur. GridCraft aligne plus de 500 fonctions d'Excel, les tableaux croisés dynamiques et les formules LET et LAMBDA, alors que DeckCraft gère les thèmes, les transitions et les animations de PowerPoint. L'ensemble est écrit en Rust, sans une ligne de code Microsoft, et généré en grande partie par Claude Opus 5.5, le modèle d'Anthropic. Thomas parle d'une réimplémentation
en salle blanchequi se base uniquement sur les spécifications publiques des formats.
Encore loin du quotidien
Sauf que tout ceci reste de l'alpha, et ça se sent. Pas de macros ni de modules complémentaires, un correcteur orthographique limité à l'anglais et au polonais (le français attendra), et des fonctions de base qui coincent encore chez pas mal d'utilisateurs. Thomas visait au départ la parité avec Office en un mois, il parle maintenant de plusieurs mois pour atteindre 99 % de compatibilité. Et quand on lui demande pourquoi il ne met pas cette énergie dans LibreOffice, qui fait le travail depuis 2010, il ne répond pas vraiment.
On en dit quoi ?
Un développeur seul, armé d'une IA, qui reproduit en quelques jours la façade de logiciels entretenus par des centaines d'ingénieurs depuis trente ans, ça reste carrément dingue. Pour vos vrais fichiers de travail, par contre, c'est encore non, et personne ne quittera son Microsoft 365 cette semaine, ou alors uniquement des utilisateurs très ponctuels ou curieux.