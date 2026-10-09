Microsoft 365 Famille : votre famille peut perdre 4 To de stockage, voici quand

On en dit quoi ?



Présenter une division par trois du stockage comme un progrès, il fallait l'oser. Dans les faits, la plupart des familles ne remplissaient probablement pas leurs 6 To en plus, donc franchement, c'est un peu bête comme restriction. Le prix ne bouge pas, la prestation fond, et l'argument de la flexibilité ressemble surtout à une jolie façon d'habiller une économie sur les serveurs. Si votre foyer stocke beaucoup, le rendez-vous du 2 mai 2027 est à noter dans un coin, parce que la facture de l'espace supplémentaire, elle, ne sera peut-être pas partagée.