Microsoft 365 Famille : votre famille peut perdre 4 To de stockage, voici quand
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft revoit le stockage OneDrive de ses abonnements Famille et Premium, et pas dans le bon sens. Le téraoctet individuel de chaque membre disparaît au profit d'un pot commun de 2 To pour tout le groupe. Une famille complète peut donc perdre jusqu'à 4 To au passage, sans la moindre baisse de prix. Et Microsoft présente ça comme un gain de flexibilité. Lol.
Jusqu'ici, Microsoft 365 Famille, facturé 129 euros par an, permettait de partager l'abonnement avec cinq proches, et chacun recevait son propre téraoctet de OneDrive. Un foyer qui jouait le jeu disposait donc de 6 To cumulés. Ce modèle disparaît : la formule bascule vers un espace unique de 2 To partagé entre tous les membres, et Microsoft 365 Premium, vendu 219 euros par an, subit exactement le même traitement. L'éditeur met en avant le fait qu'un membre gourmand pourra dépasser son ancien téraoctet en piochant dans la réserve commune, ce qui est vrai. Sauf que le calcul global ne joue pas en votre faveur : une famille qui remplissait ses six espaces perd les deux tiers de son stockage, et il faudra racheter de l'espace supplémentaire, dans la limite de 10 To, pour retrouver ses volumes d'avant.
Les nouveaux abonnés sont logés à cette enseigne depuis le 8 octobre 2026. Les clients actuels conservent leur téraoctet individuel jusqu'au premier renouvellement intervenant à partir du 2 mai 2027, ce qui laisse quelques mois pour s'organiser. Attention par contre, changer de formule avant cette date, pour passer de Famille à Premium par exemple, déclenche la bascule immédiatement. Pour ceux qui dépasseront le nouveau plafond, Microsoft promet de ne rien supprimer : des notifications préviendront le foyer, qui aura jusqu'à un an pour faire le tri ou passer à la caisse. Au-delà, les comptes concernés passeront en lecture seule, comme c'est déjà la règle sur OneDrive.
Microsoft glisse quand même une contrepartie dans l'opération : les fonctions d'IA de l'abonnement, qui étaient réservées au seul titulaire, deviennent partageables avec les autres membres. Le groupe entier profitera donc de Copilot dans Word, Excel ou PowerPoint. On comprend l'idée, pousser la valeur perçue vers l'IA pendant que le stockage, lui, se contracte. Pour les familles dont les photothèques débordent, l'échange risque de paraître un peu déséquilibré.
Présenter une division par trois du stockage comme un progrès, il fallait l'oser. Dans les faits, la plupart des familles ne remplissaient probablement pas leurs 6 To en plus, donc franchement, c'est un peu bête comme restriction. Le prix ne bouge pas, la prestation fond, et l'argument de la flexibilité ressemble surtout à une jolie façon d'habiller une économie sur les serveurs. Si votre foyer stocke beaucoup, le rendez-vous du 2 mai 2027 est à noter dans un coin, parce que la facture de l'espace supplémentaire, elle, ne sera peut-être pas partagée.
Fini le téraoctet par personne
Jusqu'ici, Microsoft 365 Famille, facturé 129 euros par an, permettait de partager l'abonnement avec cinq proches, et chacun recevait son propre téraoctet de OneDrive. Un foyer qui jouait le jeu disposait donc de 6 To cumulés. Ce modèle disparaît : la formule bascule vers un espace unique de 2 To partagé entre tous les membres, et Microsoft 365 Premium, vendu 219 euros par an, subit exactement le même traitement. L'éditeur met en avant le fait qu'un membre gourmand pourra dépasser son ancien téraoctet en piochant dans la réserve commune, ce qui est vrai. Sauf que le calcul global ne joue pas en votre faveur : une famille qui remplissait ses six espaces perd les deux tiers de son stockage, et il faudra racheter de l'espace supplémentaire, dans la limite de 10 To, pour retrouver ses volumes d'avant.
Mais ça s'applique quand ?
Les nouveaux abonnés sont logés à cette enseigne depuis le 8 octobre 2026. Les clients actuels conservent leur téraoctet individuel jusqu'au premier renouvellement intervenant à partir du 2 mai 2027, ce qui laisse quelques mois pour s'organiser. Attention par contre, changer de formule avant cette date, pour passer de Famille à Premium par exemple, déclenche la bascule immédiatement. Pour ceux qui dépasseront le nouveau plafond, Microsoft promet de ne rien supprimer : des notifications préviendront le foyer, qui aura jusqu'à un an pour faire le tri ou passer à la caisse. Au-delà, les comptes concernés passeront en lecture seule, comme c'est déjà la règle sur OneDrive.
Copilot pour toute la famille
Microsoft glisse quand même une contrepartie dans l'opération : les fonctions d'IA de l'abonnement, qui étaient réservées au seul titulaire, deviennent partageables avec les autres membres. Le groupe entier profitera donc de Copilot dans Word, Excel ou PowerPoint. On comprend l'idée, pousser la valeur perçue vers l'IA pendant que le stockage, lui, se contracte. Pour les familles dont les photothèques débordent, l'échange risque de paraître un peu déséquilibré.
On en dit quoi ?
Présenter une division par trois du stockage comme un progrès, il fallait l'oser. Dans les faits, la plupart des familles ne remplissaient probablement pas leurs 6 To en plus, donc franchement, c'est un peu bête comme restriction. Le prix ne bouge pas, la prestation fond, et l'argument de la flexibilité ressemble surtout à une jolie façon d'habiller une économie sur les serveurs. Si votre foyer stocke beaucoup, le rendez-vous du 2 mai 2027 est à noter dans un coin, parce que la facture de l'espace supplémentaire, elle, ne sera peut-être pas partagée.