Instax Square 2 : le photo carré de Fujifilm revient, et il change d'humeur d'un coup de molette
Par Vincent Lautier - Publié le
Fujifilm ressort enfin un instantané carré, le premier depuis le SQ40 de 2023. L'instax Square 2 s'arrondit, et il gagne surtout une molette qui vient caler un vrai filtre chaud ou froid juste devant l'objectif. Pas d'app, pas de réglages. L'ambiance se choisit au doigt, et le tarif annoncé est de 110 euro.
Le format carré est un peu l'enfant du milieu de la gamme instax. Les Mini cartonnent chez les ados, les Wide font le bonheur des mariages, et le Square n'avait plus rien reçu depuis le SQ40 de juin 2023. Fujifilm s'y remet donc, avec un boîtier nettement plus rond que le SQ1 et ses angles durs, décliné en bleu ardoise, blanc ou rouge brique. Pour le reste, on connaît la chanson. L'exposition se règle toute seule, le flash part quand il l'estime nécessaire, et un petit miroir à selfie attend sur la face avant. Bonne nouvelle quand même, fini les piles lithium CR2 introuvables en supermarché, le Square 2 tourne avec quatre banales piles AA données pour une trentaine de packs de film.
Toute l'astuce tient dans une molette installée autour de l'objectif. On la tourne, et un filtre coloré vient physiquement se placer devant la lentille. Warm réchauffe la scène de tons dorés, Cool la refroidit en bleu, et on peut bien sûr rester en neutre. Rien de numérique là-dedans, aucune app à installer, le filtre teinte la lumière avant qu'elle ne touche le film, exactement comme sur un vieil argentique. Fujifilm en profite pour sortir un film Soft Haze moins saturé et moins contrasté, qui vise un rendu doux très années 90.
La sortie est calée fin octobre à 110 euros, piles et dragonne comprises. Les films carrés sont eux toujours vendus autour d'une vingtaine d'euros les vingt poses, et c'est ce poste qui pèsera le plus sur la facture à l'usage.
Cette molette Mood est franchement bien pensée, deux filtres optiques posés devant la lentille comme on en vissait sur les objectifs argentiques, là où toute la concurrence empile les modes logiciels et les applications compagnon. C'est quand même plus dans l'esprit de l'instantané. Ce Square 2 a tout du cadeau évident à glisser sous le sapin des amateurs de photo carrée. En tous cas moi je valide, d'autant plus que c'est clairement mon format d'Instax préféré.
Trois ans sans nouveau carré
Le format carré est un peu l'enfant du milieu de la gamme instax. Les Mini cartonnent chez les ados, les Wide font le bonheur des mariages, et le Square n'avait plus rien reçu depuis le SQ40 de juin 2023. Fujifilm s'y remet donc, avec un boîtier nettement plus rond que le SQ1 et ses angles durs, décliné en bleu ardoise, blanc ou rouge brique. Pour le reste, on connaît la chanson. L'exposition se règle toute seule, le flash part quand il l'estime nécessaire, et un petit miroir à selfie attend sur la face avant. Bonne nouvelle quand même, fini les piles lithium CR2 introuvables en supermarché, le Square 2 tourne avec quatre banales piles AA données pour une trentaine de packs de film.
Mais c'est quoi, ce Mood ?
Toute l'astuce tient dans une molette installée autour de l'objectif. On la tourne, et un filtre coloré vient physiquement se placer devant la lentille. Warm réchauffe la scène de tons dorés, Cool la refroidit en bleu, et on peut bien sûr rester en neutre. Rien de numérique là-dedans, aucune app à installer, le filtre teinte la lumière avant qu'elle ne touche le film, exactement comme sur un vieil argentique. Fujifilm en profite pour sortir un film Soft Haze moins saturé et moins contrasté, qui vise un rendu doux très années 90.
110 euros
La sortie est calée fin octobre à 110 euros, piles et dragonne comprises. Les films carrés sont eux toujours vendus autour d'une vingtaine d'euros les vingt poses, et c'est ce poste qui pèsera le plus sur la facture à l'usage.
On en dit quoi ?
Cette molette Mood est franchement bien pensée, deux filtres optiques posés devant la lentille comme on en vissait sur les objectifs argentiques, là où toute la concurrence empile les modes logiciels et les applications compagnon. C'est quand même plus dans l'esprit de l'instantané. Ce Square 2 a tout du cadeau évident à glisser sous le sapin des amateurs de photo carrée. En tous cas moi je valide, d'autant plus que c'est clairement mon format d'Instax préféré.