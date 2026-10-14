Instax Square 2 : le photo carré de Fujifilm revient, et il change d'humeur d'un coup de molette

On en dit quoi ?



Cette molette Mood est franchement bien pensée, deux filtres optiques posés devant la lentille comme on en vissait sur les objectifs argentiques, là où toute la concurrence empile les modes logiciels et les applications compagnon. C'est quand même plus dans l'esprit de l'instantané. Ce Square 2 a tout du cadeau évident à glisser sous le sapin des amateurs de photo carrée. En tous cas moi je valide, d'autant plus que c'est clairement mon format d'Instax préféré.