Vidéo, rétro et instantané : Fujifilm réinvente l’Instax
Par Laurence - Publié le
Fujifilm continue d’explorer les formats hybrides avec l’annonce de l’Instax Mini Evo Cinema, un nouveau modèle qui enrichit sa gamme d’appareils instantanés numériques. Particularité notable : cette version est capable de filmer de courtes séquences vidéo jusqu’à 15 secondes, une première pour un appareil Instax de ce type.
Inspiré par l’esthétique des caméras argentiques, le Mini Evo Cinema se distingue visuellement par un design rétro assumé, directement inspiré de la Fujica Single-8, une caméra 8 mm lancée par Fujifilm en 1965. L’appareil reprend certains codes esthétiques de l’époque, tout en intégrant une ergonomie modernisée.
Contrairement aux autres modèles de la gamme, les tirages instantanés sortent désormais par le haut du boîtier. Le déclencheur multifonction, repositionné sous l’objectif, permet de gérer à la fois la photo et la vidéo : une pression simple déclenche une photo, tandis qu’un appui prolongé lance l’enregistrement vidéo, qui s’arrête dès que le bouton est relâché.
L’une des grandes nouveautés du Mini Evo Cinema réside dans son Eras Dial, une molette latérale dédiée aux effets vidéo. Fujifilm propose dix rendus différents, chacun associé à une décennie, de 1930 à 2020.
Chaque effet modifie à la fois l’image et le son. L’option 1960 simule le rendu granuleux d’une caméra 8 mm, l'option 1970 évoque l’image et les couleurs des anciens téléviseurs CRT. Enfin, d’autres effets reproduisent des signatures visuelles et sonores propres à leur époque. Certains modes ajoutent même des bruitages mécaniques, comme le son d’un obturateur de caméra argentique, pour renforcer l’illusion.
Les clips vidéo enregistrés peuvent être partagés sur les réseaux sociaux via l’application mobile Instax Mini Evo, disponible sur smartphone. Fujifilm pousse également l’aspect hybride du concept en permettant d’imprimer des images fixes extraites des vidéos.
Ces tirages prennent la forme de mini-affiches de film, intégrant un QR code qui renvoie vers la vidéo correspondante. Pour cela, les clips doivent être téléversés sur les serveurs de Fujifilm via l’application, où ils seront stockés et accessibles pendant jusqu’à deux ans, sans frais supplémentaires.
Avec l’Instax Mini Evo Cinema, Fujifilm ne cherche pas à concurrencer les caméras vidéo traditionnelles, mais plutôt à proposer une expérience créative et ludique, à mi-chemin entre l’instantané, la vidéo et le partage numérique.
Le Mini Evo Cinema sera commercialisé au Japon à partir du 30 janvier 2026. Fujifilm n’a en revanche pas encore communiqué de prix ni de date de disponibilité pour les autres marchés. Et c'est bien dommage !
L’absence de prix et de calendrier international laisse planer le doute, mais Fujifilm confirme une nouvelle fois son goût pour les produits atypiques, mêlant nostalgie et usages modernes.
