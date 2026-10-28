Instax Mini Evo 2 : du tactile, de la vidéo et 70 euros de plus

On en dit quoi ?



Trier ses photos avant de les imprimer reste l'argument qui fait mouche, à un euro la pose, le portefeuille s'en souvient, et ce nouveau capteur règle au passage le reproche le plus fréquent fait au premier. Par contre, en remplaçant les boutons par une grande dalle tactile, Fujifilm gomme une partie du charme rétro qui faisait justement craquer, et 70 euros d'augmentation pour des tirages identiques, c'est un peu trop.