Instax Mini Evo 2 : du tactile, de la vidéo et 70 euros de plus
Par Vincent Lautier - Publié le
Fujifilm renouvelle le Mini Evo, son instantané hybride qu'on croise un peu partout depuis quatre ans. Le principe ne bouge pas, un appareil numérique qui n'imprime sur film que les photos que vous choisissez, mais il gagne un écran tactile de 4,5 pouces, un capteur trois fois plus grand et même un peu de vidéo. Comptez 270 euros fin novembre en France, en noir uniquement.
Souvenez-vous, le premier Mini Evo était arrivé chez nous début 2022 à 199 euros, et son mélange de look rétro et de tri numérique avait très vite trouvé preneur. Vous cadrez sur l'écran, vous gardez ce qui vous plaît, et seules les images qui le méritent finissent sur un film Instax Mini facturé grosso modo un euro la pose.
Le reste bouge nettement plus. Fini les boutons de navigation à l'arrière, remplacés par une dalle tactile de 4,5 pouces, pendant que le capteur monte à environ 13 mégapixels sur une surface trois fois plus généreuse que celle du premier modèle, qui peinait dès que la lumière baissait. L'autofocus détecte maintenant les visages et la mise au point descend à 10 cm pour la macro. Les 100 combinaisons d'effets, dix objectifs croisés avec dix films, sont toujours de la partie, avec deux rendus au choix, très saturé ou plus doux. La mémoire interne garde environ 45 photos, une microSD jusqu'à 256 Go prend le relais, et la batterie, rechargée en USB-C, est donnée pour 90 tirages environ.
Fujifilm appelle ça instax Immersive Movie, et l'idée est plutôt bien vue pour un objet qui ne vit que pour les souvenirs. Dès qu'une microSD est en place, vendue séparément bien sûr, l'appareil filme en permanence, puis met de côté les quatre secondes qui précèdent chaque déclenchement. Pas de son, une définition modeste, rien qui remplace un caméscope, mais retrouver le petit moment vivant qui entoure un tirage papier c'est quand même assez cool. Pour l'impression justement, Fujifilm n'a pas touché à grand-chose. Le film reste au format carte de crédit et la définition de sortie ne progresse pas d'un pouce, avec toujours une quinzaine de secondes à patienter avant de voir l'image apparaître.
Fujifilm vise la fin du mois de novembre, un seul coloris noir pour commencer, et un gabarit stable de 330 grammes. Le premier modèle avait débuté à 199 euros, celui-ci en réclame 270, ça commence à faire cher.
Trier ses photos avant de les imprimer reste l'argument qui fait mouche, à un euro la pose, le portefeuille s'en souvient, et ce nouveau capteur règle au passage le reproche le plus fréquent fait au premier. Par contre, en remplaçant les boutons par une grande dalle tactile, Fujifilm gomme une partie du charme rétro qui faisait justement craquer, et 70 euros d'augmentation pour des tirages identiques, c'est un peu trop.
Beaucoup plus proche d'un smartphone
Souvenez-vous, le premier Mini Evo était arrivé chez nous début 2022 à 199 euros, et son mélange de look rétro et de tri numérique avait très vite trouvé preneur. Vous cadrez sur l'écran, vous gardez ce qui vous plaît, et seules les images qui le méritent finissent sur un film Instax Mini facturé grosso modo un euro la pose.
Le reste bouge nettement plus. Fini les boutons de navigation à l'arrière, remplacés par une dalle tactile de 4,5 pouces, pendant que le capteur monte à environ 13 mégapixels sur une surface trois fois plus généreuse que celle du premier modèle, qui peinait dès que la lumière baissait. L'autofocus détecte maintenant les visages et la mise au point descend à 10 cm pour la macro. Les 100 combinaisons d'effets, dix objectifs croisés avec dix films, sont toujours de la partie, avec deux rendus au choix, très saturé ou plus doux. La mémoire interne garde environ 45 photos, une microSD jusqu'à 256 Go prend le relais, et la batterie, rechargée en USB-C, est donnée pour 90 tirages environ.
Mais c'est quoi, ces clips vidéo ?
Fujifilm appelle ça instax Immersive Movie, et l'idée est plutôt bien vue pour un objet qui ne vit que pour les souvenirs. Dès qu'une microSD est en place, vendue séparément bien sûr, l'appareil filme en permanence, puis met de côté les quatre secondes qui précèdent chaque déclenchement. Pas de son, une définition modeste, rien qui remplace un caméscope, mais retrouver le petit moment vivant qui entoure un tirage papier c'est quand même assez cool. Pour l'impression justement, Fujifilm n'a pas touché à grand-chose. Le film reste au format carte de crédit et la définition de sortie ne progresse pas d'un pouce, avec toujours une quinzaine de secondes à patienter avant de voir l'image apparaître.
Fin novembre, à 270 euros
Fujifilm vise la fin du mois de novembre, un seul coloris noir pour commencer, et un gabarit stable de 330 grammes. Le premier modèle avait débuté à 199 euros, celui-ci en réclame 270, ça commence à faire cher.
On en dit quoi ?
Trier ses photos avant de les imprimer reste l'argument qui fait mouche, à un euro la pose, le portefeuille s'en souvient, et ce nouveau capteur règle au passage le reproche le plus fréquent fait au premier. Par contre, en remplaçant les boutons par une grande dalle tactile, Fujifilm gomme une partie du charme rétro qui faisait justement craquer, et 70 euros d'augmentation pour des tirages identiques, c'est un peu trop.