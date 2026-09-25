Instax Pal 2 : look argentique, vrai viseur et 70 euros de plus
Par Vincent Lautier - Publié le
Fujifilm renouvelle le plus petit appareil photo de sa gamme instax. L'instax Pal 2 abandonne le look de galet du premier modèle pour une allure de mini appareil argentique, avec un vrai viseur optique pour cadrer, un petit écran sur le dessus et un capteur qui double pour atteindre 10 mégapixels. Comptez 169,99 euros à la fin du mois, en noir ou en blanc.
Le premier instax Pal, sorti en octobre 2023, ressemblait à un petit galet rond qu'on déclenchait un peu au hasard, sans viseur ni écran, en espérant que le cadrage suive. La deuxième génération change complètement d'ambiance. Le boîtier prend des airs d'appareil argentique miniature, avec un viseur optique de type tunnel pour composer son image et un écran LCD d'un pouce posé sur le dessus, qui permet de vérifier ses photos avant de les transférer. L'ensemble tient toujours dans la paume de la main, et Fujifilm livre une dragonne ainsi qu'un petit accessoire pour régler l'angle de prise de vue quand on pose l'appareil sur une table.
Côté image, la définition grimpe donc à 10 mégapixels, contre 4,9 sur le premier Pal. C'est le niveau d'un compact d'il y a quinze ans, mais c'est suffisant pour des tirages au format instax. Les photos filent ensuite vers le smartphone via l'application instax Pal, en Bluetooth ou en branchant directement le port USB-C intégré, et une carte microSD, non fournie, peut prendre le relais de la mémoire interne limitée à une centaine de clichés. Fujifilm ajoute aussi cinq thèmes de filtres déclinés en six effets chacun, et les images peuvent partir au format instax mini, SQUARE ou WIDE, avec ou sans cadre. Le mode instax Animation, lui, enchaîne dix images pour en tirer une petite séquence façon folioscope. C'est gadget, mais assumé.
Pour obtenir un tirage papier, il faudra passer par une imprimante instax Link ou par un appareil hybride type mini LiPlay ou mini Evo, vendus séparément, sans oublier les films qui vont avec. Du coup, la facture complète approche vite les 300 euros pour qui part de zéro. Le Pal 2 coûte d'ailleurs 70 euros de plus que le premier modèle, lancé à 99,99 euros il y a trois ans.
L'objet est rigolo, et le viseur optique change tout à l'usage. On cadre, on déclenche, on découvre ensuite, c'est tout l'esprit de l'argentique sans payer un film à chaque photo ratée. Par contre, à 170 euros sans impression, le calcul devient un peu étrange, puisqu'un instax mini Evo vendu autour de 200 euros imprime ses photos directement. Ce Pal 2 s'adresse en fait à ceux qui possèdent une imprimante instax à la maison, et pour eux, c'est un compagnon de poche en plus. Mais bon, si vous avez un smartphone avec un capteur photo correct, réfléchissez quand même deux secondes avant d'acheter ce genre de truc.
Un faux argentique de poche
Le premier instax Pal, sorti en octobre 2023, ressemblait à un petit galet rond qu'on déclenchait un peu au hasard, sans viseur ni écran, en espérant que le cadrage suive. La deuxième génération change complètement d'ambiance. Le boîtier prend des airs d'appareil argentique miniature, avec un viseur optique de type tunnel pour composer son image et un écran LCD d'un pouce posé sur le dessus, qui permet de vérifier ses photos avant de les transférer. L'ensemble tient toujours dans la paume de la main, et Fujifilm livre une dragonne ainsi qu'un petit accessoire pour régler l'angle de prise de vue quand on pose l'appareil sur une table.
Un capteur doublé
Côté image, la définition grimpe donc à 10 mégapixels, contre 4,9 sur le premier Pal. C'est le niveau d'un compact d'il y a quinze ans, mais c'est suffisant pour des tirages au format instax. Les photos filent ensuite vers le smartphone via l'application instax Pal, en Bluetooth ou en branchant directement le port USB-C intégré, et une carte microSD, non fournie, peut prendre le relais de la mémoire interne limitée à une centaine de clichés. Fujifilm ajoute aussi cinq thèmes de filtres déclinés en six effets chacun, et les images peuvent partir au format instax mini, SQUARE ou WIDE, avec ou sans cadre. Le mode instax Animation, lui, enchaîne dix images pour en tirer une petite séquence façon folioscope. C'est gadget, mais assumé.
Toujours pas d'impression
Pour obtenir un tirage papier, il faudra passer par une imprimante instax Link ou par un appareil hybride type mini LiPlay ou mini Evo, vendus séparément, sans oublier les films qui vont avec. Du coup, la facture complète approche vite les 300 euros pour qui part de zéro. Le Pal 2 coûte d'ailleurs 70 euros de plus que le premier modèle, lancé à 99,99 euros il y a trois ans.
On en dit quoi ?
L'objet est rigolo, et le viseur optique change tout à l'usage. On cadre, on déclenche, on découvre ensuite, c'est tout l'esprit de l'argentique sans payer un film à chaque photo ratée. Par contre, à 170 euros sans impression, le calcul devient un peu étrange, puisqu'un instax mini Evo vendu autour de 200 euros imprime ses photos directement. Ce Pal 2 s'adresse en fait à ceux qui possèdent une imprimante instax à la maison, et pour eux, c'est un compagnon de poche en plus. Mais bon, si vous avez un smartphone avec un capteur photo correct, réfléchissez quand même deux secondes avant d'acheter ce genre de truc.