5 000 milliards de dollars en Bourse : seule Nvidia reste devant Apple !
Par Laurence - Publié le
Apple vient de franchir un nouveau cap historique à Wall Street. Pour la première fois, la firme de Cupertino a terminé une séance boursière avec une capitalisation supérieure à 5 000 milliards de dollars. Un record qui intervient à peine plus d’un mois après l’arrivée de John Ternus à la tête de l’entreprise, et à quelques heures de l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo. Mais Nvidia conserve sa première place mondiale.
Et voilà, Apple vient de franchir un seuil symbolique sur les marchés financiers. À la clôture de Wall Street, mercredi 14 octobre 2026, l’action AAPL s’établissait à 342,96 dollars, portant la capitalisation boursière du groupe à 5 005 milliards de dollars.
Ce n’est certes pas la première fois que la firme dépasse cette valorisation. Selon le Wall Street Journal, Apple a déjà franchi la barre des 5 000 milliards à six reprises au cours des échanges. Mais jusqu’à présent, elle n’était jamais parvenue à conserver ce niveau jusqu’à la clôture.
Cette fois, c’est chose faite. Apple devient ainsi la deuxième entreprise au monde à terminer une séance au-dessus des 5 000 milliards de dollars, après Nvidia. Pour rappel, la capitalisation boursière correspond à la valeur totale des actions d’une entreprise cotée. Il ne s’agit donc pas de la somme dont Apple dispose dans ses caisses, mais de sa valorisation par les investisseurs.
Malgré ce nouveau record, Apple ne retrouve pas pour autant sa place de première capitalisation mondiale. Nvidia reste devant, avec une valorisation estimée à 5 330 milliards de dollars, soit environ 325 milliards de plus que Cupertino.
Le fabricant de puces graphiques continue de profiter de l’engouement pour l’intelligence artificielle et des investissements massifs dans les infrastructures nécessaires à son développement. Apple avait pourtant brièvement dépassé Nvidia en juillet dernier, retrouvant temporairement son statut d’entreprise la plus valorisée au monde.
Mais le spécialiste des GPU a depuis repris l’avantage. La bataille entre les deux groupes illustre d’ailleurs deux approches très différentes : d’un côté, Apple et son écosystème de produits et de services ; de l’autre, Nvidia, devenu l’un des principaux fournisseurs de technologies indispensables au développement de l’IA.
Ce franchissement intervient également à un moment particulier pour Apple. John Ternus a succédé à Tim Cook le 1er septembre 2026, ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise. À peine six semaines après sa prise de fonctions, le nouveau CEO voit donc Apple franchir un seuil boursier inédit.
Le symbole est donc là, même si cette progression ne peut évidemment pas être attribuée à ce seul changement de direction. Le calendrier est également intéressant. Ce record intervient deux jours avant l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo, le premier iPhone pliant d’Apple.
Avec ce nouveau format, la firme cherche à élargir sa gamme vers un segment particulièrement haut de gamme, tout en relançant l’intérêt autour de son produit phare. La prochaine question est de savoir si l’accueil réservé à l’iPhone Duo permettra de soutenir durablement cette dynamique. Réponse demain en regardant l'évolution du stock !
Avec une capitalisation désormais supérieure à 5 000 milliards de dollars à la clôture, Apple confirme son poids considérable sur les marchés financiers. Ce record marque aussi symboliquement les premières semaines de John Ternus à la tête de l’entreprise. Mais la première place mondiale reste entre les mains de Nvidia, portée par l’explosion des investissements dans l’intelligence artificielle. Pour Apple, l’enjeu sera désormais de transformer ses nouveautés, à commencer par l’iPhone Duo, en croissance durable. Car si les records boursiers impressionnent, ils reposent aussi sur des attentes toujours plus élevées de la part des investisseurs.
Apple entre dans le club très fermé des 5 000 milliards
Et voilà, Apple vient de franchir un seuil symbolique sur les marchés financiers. À la clôture de Wall Street, mercredi 14 octobre 2026, l’action AAPL s’établissait à 342,96 dollars, portant la capitalisation boursière du groupe à 5 005 milliards de dollars.
Ce n’est certes pas la première fois que la firme dépasse cette valorisation. Selon le Wall Street Journal, Apple a déjà franchi la barre des 5 000 milliards à six reprises au cours des échanges. Mais jusqu’à présent, elle n’était jamais parvenue à conserver ce niveau jusqu’à la clôture.
Cette fois, c’est chose faite. Apple devient ainsi la deuxième entreprise au monde à terminer une séance au-dessus des 5 000 milliards de dollars, après Nvidia. Pour rappel, la capitalisation boursière correspond à la valeur totale des actions d’une entreprise cotée. Il ne s’agit donc pas de la somme dont Apple dispose dans ses caisses, mais de sa valorisation par les investisseurs.
Nvidia conserve sa couronne
Malgré ce nouveau record, Apple ne retrouve pas pour autant sa place de première capitalisation mondiale. Nvidia reste devant, avec une valorisation estimée à 5 330 milliards de dollars, soit environ 325 milliards de plus que Cupertino.
Le fabricant de puces graphiques continue de profiter de l’engouement pour l’intelligence artificielle et des investissements massifs dans les infrastructures nécessaires à son développement. Apple avait pourtant brièvement dépassé Nvidia en juillet dernier, retrouvant temporairement son statut d’entreprise la plus valorisée au monde.
Mais le spécialiste des GPU a depuis repris l’avantage. La bataille entre les deux groupes illustre d’ailleurs deux approches très différentes : d’un côté, Apple et son écosystème de produits et de services ; de l’autre, Nvidia, devenu l’un des principaux fournisseurs de technologies indispensables au développement de l’IA.
Un premier record sous l’ère John Ternus
Ce franchissement intervient également à un moment particulier pour Apple. John Ternus a succédé à Tim Cook le 1er septembre 2026, ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise. À peine six semaines après sa prise de fonctions, le nouveau CEO voit donc Apple franchir un seuil boursier inédit.
Le symbole est donc là, même si cette progression ne peut évidemment pas être attribuée à ce seul changement de direction. Le calendrier est également intéressant. Ce record intervient deux jours avant l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo, le premier iPhone pliant d’Apple.
Avec ce nouveau format, la firme cherche à élargir sa gamme vers un segment particulièrement haut de gamme, tout en relançant l’intérêt autour de son produit phare. La prochaine question est de savoir si l’accueil réservé à l’iPhone Duo permettra de soutenir durablement cette dynamique. Réponse demain en regardant l'évolution du stock !
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Avec une capitalisation désormais supérieure à 5 000 milliards de dollars à la clôture, Apple confirme son poids considérable sur les marchés financiers. Ce record marque aussi symboliquement les premières semaines de John Ternus à la tête de l’entreprise. Mais la première place mondiale reste entre les mains de Nvidia, portée par l’explosion des investissements dans l’intelligence artificielle. Pour Apple, l’enjeu sera désormais de transformer ses nouveautés, à commencer par l’iPhone Duo, en croissance durable. Car si les records boursiers impressionnent, ils reposent aussi sur des attentes toujours plus élevées de la part des investisseurs.