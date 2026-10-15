5 000 milliards de dollars en Bourse : seule Nvidia reste devant Apple !

Apple entre dans le club très fermé des 5 000 milliards

Nvidia conserve sa couronne

Un premier record sous l’ère John Ternus

Qu’en penser ?



Avec une capitalisation désormais supérieure à 5 000 milliards de dollars à la clôture, Apple confirme son poids considérable sur les marchés financiers. Ce record marque aussi symboliquement les premières semaines de John Ternus à la tête de l’entreprise. Mais la première place mondiale reste entre les mains de Nvidia, portée par l’explosion des investissements dans l’intelligence artificielle. Pour Apple, l’enjeu sera désormais de transformer ses nouveautés, à commencer par l’iPhone Duo, en croissance durable. Car si les records boursiers impressionnent, ils reposent aussi sur des attentes toujours plus élevées de la part des investisseurs.

Et voilà, Apple vient de franchir un seuil symbolique sur les marchés financiers. À la clôture de Wall Street, mercredi 14 octobre 2026,Ce n’est certes pas la première fois que la firme dépasse cette valorisation. Selon le. Mais jusqu’à présent, elle n’était jamais parvenue à conserver ce niveau jusqu’à la clôture.Cette fois, c’est chose faite.Pour rappel, la capitalisation boursière correspond à la valeur totale des actions d’une entreprise cotée. Il ne s’agit donc pas de la somme dont Apple dispose dans ses caisses, mais de sa valorisation par les investisseurs.Malgré ce nouveau record,. Nvidia reste devant, avec une valorisation estimée à 5 330 milliards de dollars, soit environ 325 milliards de plus que Cupertino.Le fabricant de puces graphiques continue de profiter de l’engouement pour l’intelligence artificielle et des investissements massifs dans les infrastructures nécessaires à son développement.La bataille entre les deux groupes illustre d’ailleurs deux approches très différentes : d’un côté, Apple et son écosystème de produits et de services ; de l’autre, Nvidia, devenu l’un des principaux fournisseurs de technologies indispensables au développement de l’IA.Ce franchissement intervient également à un moment particulier pour Apple., ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise. À peine six semaines après sa prise de fonctions, le nouveau CEO voit donc Apple franchir un seuil boursier inédit.. Le calendrier est également intéressant. Ce record intervient deux jours avant l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo, le premier iPhone pliant d’Apple.Avec ce nouveau format, la firme cherche à élargir sa gamme vers un segment particulièrement haut de gamme, tout en relançant l’intérêt autour de son produit phare.Réponse demain en regardant l'évolution du stock !