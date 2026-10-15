Ledger Atom : un "smartphone" ultra-sécurisé à 899 € pour protéger vos données !

Un smartphone Android pas tout à fait comme les autres

Un bouton physique pour couper les caméras et le micro

L’intelligence artificielle sous surveillance

Un portefeuille crypto complet

849 € en précommande, 899 € ensuite

Qu’en penser ?



Avec Atom, Ledger tente de dépasser le marché des portefeuilles crypto pour proposer un véritable appareil dédié à la sécurité numérique. L’association d’Android et d’un environnement matériel isolé est intéressante, tout comme l’interrupteur physique coupant les caméras et le microphone. Mais à 899 €, difficile d’imaginer un produit destiné au grand public. Son succès dépendra surtout de l’intérêt réel de ses fonctions de sécurité et de la qualité de son intégration avec les applications du quotidien. Reste également à voir si Ledger tiendra toutes ses promesses lors du lancement, prévu dans plusieurs mois.

Avec le Ledger Atom, le spécialiste français de la sécurité des cryptomonnaies s’attaque à un nouveau marché. L’appareil reprend en effet les codes d’un smartphone, avec un grand écran tactile et un module photo. Mais. Loin de là !Sa particularité réside dans son architecture reposant sur: Android open source pour les applications classiques et Ledger OS pour les opérations sensibles.. Une barre située en haut de l’écran indique à l’utilisateur lequel est actif. Selon Ledger, les applications Android ne peuvent ni accéder aux opérations sécurisées ni interférer avec elles.Autre particularité intéressante :. Contrairement à une simple autorisation logicielle, cette coupure ne pourrait pas être contournée par une application malveillante. Le dispositif s’active également automatiquement lorsque l’appareil passe en mode sécurisé.Ledger promet aussi deset le retrait de l’écran. Enfin, l’appareil prendra en charge lepour protéger les messages et intégrera des mécanismes cryptographiques post-quantiques.Ledger veut également répondre aux nouveaux risques liés aux agents IA, ces assistants capables d’effectuer des actions à la place de leurs utilisateurs. Avecsur un appareil compatible.L’agent pourra donc préparer une transaction, mais pas la signer lui-même en utilisant les clés privées de l’utilisateur., dont l’application devrait être préinstallée sur le Ledger Atom.L’Atom conserve évidemment l’ADN de Ledger. Il permettra d’acheter, vendre et échanger des cryptomonnaies depuis Ledger Wallet, puis de confirmer les transactions directement sur son écran sécurisé.pour intégrer leurs services. L’application Seeker devrait notamment donner accès au Solana dApp Store, avec des validations effectuées dans l’environnement sécurisé de Ledger., sous réserve des certifications nécessaires. Une édition Founders est déjà proposée à 849 €, avec un acompte remboursable de 100 €. Après le lancement, son prix passera à 899 €. Les premiers acheteurs bénéficieront également d’un bon de 50 € en Bitcoin et de trois mois de Ledger Recover offerts.