Ledger Atom : un "smartphone" ultra-sécurisé à 899 € pour protéger vos données !
Par Laurence - Publié le
Ledger voit plus grand que les portefeuilles de cryptomonnaies. La société française vient de dévoiler Atom, un appareil ressemblant à un smartphone, qui combine Android et son propre système d’exploitation sécurisé. Son objectif ? Protéger les transactions, les communications privées et même les actions réalisées par des agents IA. Mais cette sécurité a un prix : jusqu’à 899 €, avec une disponibilité prévue à l’été 2027.
Avec le Ledger Atom, le spécialiste français de la sécurité des cryptomonnaies s’attaque à un nouveau marché. L’appareil reprend en effet les codes d’un smartphone, avec un grand écran tactile et un module photo. Mais Ledger précise qu’il ne cherche pas à remplacer le téléphone traditionnel. Loin de là !
Sa particularité réside dans son architecture reposant sur deux systèmes d’exploitation : Android open source pour les applications classiques et Ledger OS pour les opérations sensibles. Une puce FPGA permet de basculer automatiquement entre un mode standard et un mode sécurisé. Une barre située en haut de l’écran indique à l’utilisateur lequel est actif. Selon Ledger, les applications Android ne peuvent ni accéder aux opérations sécurisées ni interférer avec elles.
Autre particularité intéressante : le Ledger Atom possède un interrupteur physique, qui va couper électriquement l’alimentation des caméras et du microphone. Contrairement à une simple autorisation logicielle, cette coupure ne pourrait pas être contournée par une application malveillante. Le dispositif s’active également automatiquement lorsque l’appareil passe en mode sécurisé.
Ledger promet aussi des protections contre les tentatives d’ouverture du boîtier et le retrait de l’écran. Enfin, l’appareil prendra en charge le chiffrement GPG/OpenPGP pour protéger les messages et intégrera des mécanismes cryptographiques post-quantiques.
Ledger veut également répondre aux nouveaux risques liés aux agents IA, ces assistants capables d’effectuer des actions à la place de leurs utilisateurs. Avec Ledger Agent Intent, chaque opération sensible proposée par un agent devra être validée physiquement sur un appareil compatible.
L’agent pourra donc préparer une transaction, mais pas la signer lui-même en utilisant les clés privées de l’utilisateur. Cette technologie sera notamment intégrée à OpenClaw, dont l’application devrait être préinstallée sur le Ledger Atom.
L’Atom conserve évidemment l’ADN de Ledger. Il permettra d’acheter, vendre et échanger des cryptomonnaies depuis Ledger Wallet, puis de confirmer les transactions directement sur son écran sécurisé. Ledger travaille également avec Kraken et Solana Mobile pour intégrer leurs services. L’application Seeker devrait notamment donner accès au Solana dApp Store, avec des validations effectuées dans l’environnement sécurisé de Ledger.
Le Ledger Atom sera commercialisé à l’été 2027, sous réserve des certifications nécessaires. Une édition Founders est déjà proposée à 849 €, avec un acompte remboursable de 100 €. Après le lancement, son prix passera à 899 €. Les premiers acheteurs bénéficieront également d’un bon de 50 € en Bitcoin et de trois mois de Ledger Recover offerts.
Avec Atom, Ledger tente de dépasser le marché des portefeuilles crypto pour proposer un véritable appareil dédié à la sécurité numérique. L’association d’Android et d’un environnement matériel isolé est intéressante, tout comme l’interrupteur physique coupant les caméras et le microphone. Mais à 899 €, difficile d’imaginer un produit destiné au grand public. Son succès dépendra surtout de l’intérêt réel de ses fonctions de sécurité et de la qualité de son intégration avec les applications du quotidien. Reste également à voir si Ledger tiendra toutes ses promesses lors du lancement, prévu dans plusieurs mois.
Un smartphone Android pas tout à fait comme les autres
Avec le Ledger Atom, le spécialiste français de la sécurité des cryptomonnaies s’attaque à un nouveau marché. L’appareil reprend en effet les codes d’un smartphone, avec un grand écran tactile et un module photo. Mais Ledger précise qu’il ne cherche pas à remplacer le téléphone traditionnel. Loin de là !
Sa particularité réside dans son architecture reposant sur deux systèmes d’exploitation : Android open source pour les applications classiques et Ledger OS pour les opérations sensibles. Une puce FPGA permet de basculer automatiquement entre un mode standard et un mode sécurisé. Une barre située en haut de l’écran indique à l’utilisateur lequel est actif. Selon Ledger, les applications Android ne peuvent ni accéder aux opérations sécurisées ni interférer avec elles.
Un bouton physique pour couper les caméras et le micro
Autre particularité intéressante : le Ledger Atom possède un interrupteur physique, qui va couper électriquement l’alimentation des caméras et du microphone. Contrairement à une simple autorisation logicielle, cette coupure ne pourrait pas être contournée par une application malveillante. Le dispositif s’active également automatiquement lorsque l’appareil passe en mode sécurisé.
Ledger promet aussi des protections contre les tentatives d’ouverture du boîtier et le retrait de l’écran. Enfin, l’appareil prendra en charge le chiffrement GPG/OpenPGP pour protéger les messages et intégrera des mécanismes cryptographiques post-quantiques.
L’intelligence artificielle sous surveillance
Ledger veut également répondre aux nouveaux risques liés aux agents IA, ces assistants capables d’effectuer des actions à la place de leurs utilisateurs. Avec Ledger Agent Intent, chaque opération sensible proposée par un agent devra être validée physiquement sur un appareil compatible.
L’agent pourra donc préparer une transaction, mais pas la signer lui-même en utilisant les clés privées de l’utilisateur. Cette technologie sera notamment intégrée à OpenClaw, dont l’application devrait être préinstallée sur le Ledger Atom.
Un portefeuille crypto complet
L’Atom conserve évidemment l’ADN de Ledger. Il permettra d’acheter, vendre et échanger des cryptomonnaies depuis Ledger Wallet, puis de confirmer les transactions directement sur son écran sécurisé. Ledger travaille également avec Kraken et Solana Mobile pour intégrer leurs services. L’application Seeker devrait notamment donner accès au Solana dApp Store, avec des validations effectuées dans l’environnement sécurisé de Ledger.
849 € en précommande, 899 € ensuite
Le Ledger Atom sera commercialisé à l’été 2027, sous réserve des certifications nécessaires. Une édition Founders est déjà proposée à 849 €, avec un acompte remboursable de 100 €. Après le lancement, son prix passera à 899 €. Les premiers acheteurs bénéficieront également d’un bon de 50 € en Bitcoin et de trois mois de Ledger Recover offerts.
Qu’en penser ?
Avec Atom, Ledger tente de dépasser le marché des portefeuilles crypto pour proposer un véritable appareil dédié à la sécurité numérique. L’association d’Android et d’un environnement matériel isolé est intéressante, tout comme l’interrupteur physique coupant les caméras et le microphone. Mais à 899 €, difficile d’imaginer un produit destiné au grand public. Son succès dépendra surtout de l’intérêt réel de ses fonctions de sécurité et de la qualité de son intégration avec les applications du quotidien. Reste également à voir si Ledger tiendra toutes ses promesses lors du lancement, prévu dans plusieurs mois.