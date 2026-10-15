John Ternus et l’iPhone Duo font la une de TIME : une "nouvelle ère pour Apple" !
Par Laurence - Publié le
À peine installé à la tête d’Apple, John Ternus s’offre déjà une couverture prestigieuse. Le nouveau CEO apparaît à la une du numéro 2026 de TIME consacré aux meilleures inventions de l’année, avec l’iPhone Duo. Pour son premier grand entretien exclusif depuis sa nomination, le successeur de Tim Cook revient sur le premier iPhone pliant, mais aussi sur l’intelligence artificielle, la sécurité des enfants et les défis géopolitiques auxquels Apple doit faire face.
C’est une couverture particulièrement symbolique pour Apple. Le magazine américain TIME a choisi John Ternus et l’iPhone Duo pour illustrer son édition 2026 consacrée aux meilleures inventions de l’année. Un choix qui intervient quelques semaines seulement après l’arrivée du nouveau dirigeant à la tête de Cupertino, le 1er septembre dernier.
Et pour cette première grande interview en tant que CEO, John Ternus ne vient pas les mains vides. Il accompagne le lancement de l’iPhone Duo, le premier smartphone pliant d’Apple et l’une des évolutions les plus importantes du design de l’iPhone depuis 2007. Un produit particulièrement attendu, qui marque également une nouvelle étape dans l’histoire de la firme.
Dans son portrait, TIME insiste sur les différences de personnalité entre les trois dirigeants qui ont marqué l’histoire récente d’Apple. Steve Jobs incarnait le visionnaire charismatique, capable de transformer une présentation de produit en véritable événement.
Tim Cook, de son côté, s’était imposé comme un dirigeant particulièrement habile dans les négociations internationales, la gestion des chaînes d’approvisionnement et les relations avec les gouvernements.
John Ternus présente un profil sensiblement différent. Ingénieur de formation, discret et particulièrement attentif aux détails, il n’a véritablement commencé à apparaître régulièrement sur scène qu’après avoir pris la direction de l’ingénierie matérielle en 2021.
Plutôt que de chercher à reproduire le style de ses prédécesseurs, le nouveau CEO semble vouloir imposer sa propre approche. Son ambition ? Replacer les produits au centre du discours d’Apple, en mettant l’accent sur leur conception, leur simplicité et leur capacité à stimuler la créativité et la productivité.
La nomination de John Ternus coïncide avec l’arrivée de l’iPhone Duo, un appareil qui aura nécessité plusieurs années de développement. Pour TIME, ce premier iPhone pliant représente un tournant majeur dans l’évolution du smartphone d’Apple.
Depuis la présentation du premier iPhone par Steve Jobs en 2007, Apple a progressivement fait évoluer son appareil phare, sans jamais bouleverser aussi profondément son format. Avec l'iPhone Duo, la firme explore désormais une nouvelle catégorie de produits, à mi-chemin entre l’iPhone traditionnel et l’iPad. Cette nouveauté pourrait également devenir un symbole de l’ère Ternus, même si son développement a évidemment commencé bien avant son accession à la direction générale.
L’entretien accordé à TIME ne se limite toutefois pas au matériel. John Ternus aborde également plusieurs dossiers particulièrement sensibles pour Apple, notamment les tensions géopolitiques et leurs conséquences sur les chaînes d’approvisionnement. Le magazine évoque aussi la sécurité des enfants et la place de l’intelligence artificielle dans les futurs produits de la marque.
Autant de sujets sur lesquels le nouveau dirigeant devra définir sa propre stratégie, dans un contexte où Apple doit concilier innovation, protection des utilisateurs et contraintes réglementaires. L’intégralité du portrait est à retrouver dans le dossier de TIME consacré à l'iPhone Duo.
Cette couverture de TIME marque une étape importante pour John Ternus. Après les figures très différentes de Steve Jobs et Tim Cook, Apple semble vouloir mettre en avant un dirigeant plus discret, mais profondément attaché au développement des produits. L’iPhone Duo constitue une excellente vitrine pour cette nouvelle génération de dirigeants, même si son succès commercial reste encore à démontrer. Et au-delà du premier iPhone pliant, Ternus devra surtout convaincre qu’Apple peut continuer à surprendre, notamment dans l’intelligence artificielle. Une mission qui s’annonce tout aussi complexe que celle de ses prédécesseurs.
John Ternus et l’iPhone Duo à la une de TIME
C’est une couverture particulièrement symbolique pour Apple. Le magazine américain TIME a choisi John Ternus et l’iPhone Duo pour illustrer son édition 2026 consacrée aux meilleures inventions de l’année. Un choix qui intervient quelques semaines seulement après l’arrivée du nouveau dirigeant à la tête de Cupertino, le 1er septembre dernier.
Et pour cette première grande interview en tant que CEO, John Ternus ne vient pas les mains vides. Il accompagne le lancement de l’iPhone Duo, le premier smartphone pliant d’Apple et l’une des évolutions les plus importantes du design de l’iPhone depuis 2007. Un produit particulièrement attendu, qui marque également une nouvelle étape dans l’histoire de la firme.
Après Steve Jobs et Tim Cook, un ingénieur discret
Dans son portrait, TIME insiste sur les différences de personnalité entre les trois dirigeants qui ont marqué l’histoire récente d’Apple. Steve Jobs incarnait le visionnaire charismatique, capable de transformer une présentation de produit en véritable événement.
Tim Cook, de son côté, s’était imposé comme un dirigeant particulièrement habile dans les négociations internationales, la gestion des chaînes d’approvisionnement et les relations avec les gouvernements.
John Ternus présente un profil sensiblement différent. Ingénieur de formation, discret et particulièrement attentif aux détails, il n’a véritablement commencé à apparaître régulièrement sur scène qu’après avoir pris la direction de l’ingénierie matérielle en 2021.
Plutôt que de chercher à reproduire le style de ses prédécesseurs, le nouveau CEO semble vouloir imposer sa propre approche. Son ambition ? Replacer les produits au centre du discours d’Apple, en mettant l’accent sur leur conception, leur simplicité et leur capacité à stimuler la créativité et la productivité.
L’iPhone Duo, premier symbole de cette nouvelle direction ?
La nomination de John Ternus coïncide avec l’arrivée de l’iPhone Duo, un appareil qui aura nécessité plusieurs années de développement. Pour TIME, ce premier iPhone pliant représente un tournant majeur dans l’évolution du smartphone d’Apple.
Depuis la présentation du premier iPhone par Steve Jobs en 2007, Apple a progressivement fait évoluer son appareil phare, sans jamais bouleverser aussi profondément son format. Avec l'iPhone Duo, la firme explore désormais une nouvelle catégorie de produits, à mi-chemin entre l’iPhone traditionnel et l’iPad. Cette nouveauté pourrait également devenir un symbole de l’ère Ternus, même si son développement a évidemment commencé bien avant son accession à la direction générale.
IA, géopolitique et sécurité des enfants : les autres défis d’Apple
L’entretien accordé à TIME ne se limite toutefois pas au matériel. John Ternus aborde également plusieurs dossiers particulièrement sensibles pour Apple, notamment les tensions géopolitiques et leurs conséquences sur les chaînes d’approvisionnement. Le magazine évoque aussi la sécurité des enfants et la place de l’intelligence artificielle dans les futurs produits de la marque.
Autant de sujets sur lesquels le nouveau dirigeant devra définir sa propre stratégie, dans un contexte où Apple doit concilier innovation, protection des utilisateurs et contraintes réglementaires. L’intégralité du portrait est à retrouver dans le dossier de TIME consacré à l'iPhone Duo.
Qu’en penser ?
Cette couverture de TIME marque une étape importante pour John Ternus. Après les figures très différentes de Steve Jobs et Tim Cook, Apple semble vouloir mettre en avant un dirigeant plus discret, mais profondément attaché au développement des produits. L’iPhone Duo constitue une excellente vitrine pour cette nouvelle génération de dirigeants, même si son succès commercial reste encore à démontrer. Et au-delà du premier iPhone pliant, Ternus devra surtout convaincre qu’Apple peut continuer à surprendre, notamment dans l’intelligence artificielle. Une mission qui s’annonce tout aussi complexe que celle de ses prédécesseurs.