John Ternus et l’iPhone Duo font la une de TIME : une "nouvelle ère pour Apple" !

Qu’en penser ?



Cette couverture de TIME marque une étape importante pour John Ternus. Après les figures très différentes de Steve Jobs et Tim Cook, Apple semble vouloir mettre en avant un dirigeant plus discret, mais profondément attaché au développement des produits. L’iPhone Duo constitue une excellente vitrine pour cette nouvelle génération de dirigeants, même si son succès commercial reste encore à démontrer. Et au-delà du premier iPhone pliant, Ternus devra surtout convaincre qu’Apple peut continuer à surprendre, notamment dans l’intelligence artificielle. Une mission qui s’annonce tout aussi complexe que celle de ses prédécesseurs.