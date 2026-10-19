Direction Mars : le Japon s’apprête à récupérer des échantillons sur une lune de la planète rouge !

Pourquoi les lunes de Mars intriguent-elles autant ?

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terreur

Image ESA

Un petit robot français et allemand sur Phobos

Un voyage de cinq ans, avec un retour prévu en 2031

Le calendrier prévoit ensuite plusieurs étapes :



• Début 2029 : déploiement du rover Idefix sur Phobos.

• 2030 : atterrissage du vaisseau principal et collecte des échantillons.

• 2031 : retour sur Terre d’une capsule contenant au moins 10 grammes de matière.

Qu’en penser ?



Avec MMX, le Japon s’attaque à une mission particulièrement ambitieuse : réaliser le premier retour d’échantillons provenant d’une lune de Mars. Au-delà de Phobos, ces quelques grammes pourraient apporter de précieuses informations sur l’histoire de Mars et la formation du Système solaire. La mission permettra aussi de tester des technologies utiles aux futurs retours d’échantillons martiens. Mais il faudra patienter : les premières réponses scientifiques ne sont pas attendues avant 2031, à condition que toutes les étapes se déroulent comme prévu.

Mars possède deux satellites naturels aux noms plutôt effrayants) et). Malgré les nombreuses missions envoyées vers la planète rouge,. Deux hypothèses dominent : il pourrait s’agir d’astéroïdes capturés par la gravité martienne ou de débris issus d’une gigantesque collision avec Mars.Pour départager ces scénarios, les observations à distance ne suffisaient plus et il fallait bien analyser directement leur composition. C’est précisément l’objectif de, avec la participation de la NASA, du CNES français, du DLR allemand et de l’ESA.La mission repose sur un vaisseau principal chargé d’étudier les deux lunes martiennes, mais aussi. Développé dans le cadre d’une coopération franco-allemande (conçu par le CNES et son homologue allemand, le DLR), cet engin de 25 kg kg interviendra sur Phobos pour examiner la texture et la composition de son sol. Pour cela, il sera largué d’environ 40 mètres de hauteur, et ce, sans aucun module d’atterrissageIl devra également préparer l’arrivée du vaisseau principal, qui tentera ensuite de prélever des échantillons. Le défi est considérable :Le rover devrait fonctionner pendant environ trois mois, afin d’étudier la surface de Phobos et de préparer l’atterrissage de la sonde principale.Les ingénieurs ont donc développé des dispositifs spécifiques pour permettre au robot de se déplacer et à la sonde de prélever des échantillons sans risquer de s’éloigner de la surface. Au total,, installé sur la sonde principale. Celui-ci sera chargé de cartographier la composition de Phobos depuis l’orbite.Le lancement est programmé, depuis le centre spatial japonais de Tanegashima, à bord d’une fusée H3. Si tout se déroule comme prévu, MMX atteindra Mars en août 2027, avant de commencer ses observations rapprochées de Phobos en septembre.La capsule devra atterrir en Australie avant d’être transférée au Japon. Les échantillons seront ensuite étudiés par différents laboratoires internationaux, notamment européens.