Une nouvelle planète naine dans le Système solaire ? Oui mais...
Par Vincent Lautier - Publié le
L'observatoire Vera C. Rubin, au Chili, a peut-être débusqué une sixième planète naine dans notre Système solaire. L'objet, désigné 2026 ED138 en attendant un vrai nom, circule à 46 unités astronomiques du Soleil, plus loin que Pluton, et mesurerait entre 600 et 1 500 kilomètres. Rien n'est confirmé pour le moment, les astronomes parlent bien d'un simple candidat.
Matthew Holman, astrophysicien au Center for Astrophysics de Harvard et du Smithsonian, a repéré 2026 ED138 le 13 octobre en faisant tourner sur les données de Rubin un programme écrit avec son collègue Kevin Napier. Le logiciel compare des milliards de points lumineux d'une nuit à l'autre et isole ceux qui se déplacent. Le télescope avait photographié l'objet 30 fois sur 20 nuits entre le 4 mars et le 11 juillet, et le Minor Planet Center de l'Union astronomique internationale a fini par annoncer la trouvaille le 27 octobre, avec une désignation provisoire en attendant un éventuel baptême.
Si personne ne l'avait vu plus tôt, c'est que l'objet évolue dans une région du ciel qui longe le plan de la Voie lactée, un fond saturé d'étoiles que les grands relevés précédents évitaient. Mario Jurić, de l'université de Washington, l'a pourtant retrouvé après coup sur des images de la caméra DECam qui remontent à 2016, de quoi reconstituer plus de dix ans d'orbite. Sa trajectoire penche de presque 25 degrés par rapport au plan du Système solaire. Neptune l'a sans doute bousculé il y a très longtemps. Pluton, elle, gravite en moyenne à 40 unités astronomiques, notre candidat se trouve donc encore un peu plus loin du Soleil.
La fourchette de 600 à 1 500 kilomètres sort d'un calcul de luminosité. Tout dépend en fait de la part de lumière que renvoie la surface, et personne ne la connaît encore, un corps sombre se situerait en haut de la fourchette, un corps très réfléchissant en bas. Mario Jurić penche pour environ 1 000 kilomètres, un gabarit très proche de celui de Cérès et de ses 940 kilomètres. Des observations en infrarouge devront d'abord trancher. L'Union astronomique internationale dira ensuite si l'objet mérite le statut qu'elle n'a accordé qu'à cinq corps jusqu'ici, Pluton et Éris en tête.
Rubin démarre à peine son relevé de dix ans, et il sort déjà un objet de cette taille d'une zone que tout le monde contournait. On imagine bien que 2026 ED138 ne restera pas longtemps seul sur la liste, la caméra de 3,2 gigapixels doit repasser sur ce coin de ciel pendant une décennie. En attendant, ce corps glacé reste un candidat et rien de plus, l'infrarouge n'a pas encore parlé. Mais voir la banlieue de notre Système solaire s'agrandir après quelques nuits de télescope, c'est quand même une jolie nouvelle. Fini le temps ou enfant, je pensais que Pluton était le bout du bout.
Une détection du 13 octobre
Matthew Holman, astrophysicien au Center for Astrophysics de Harvard et du Smithsonian, a repéré 2026 ED138 le 13 octobre en faisant tourner sur les données de Rubin un programme écrit avec son collègue Kevin Napier. Le logiciel compare des milliards de points lumineux d'une nuit à l'autre et isole ceux qui se déplacent. Le télescope avait photographié l'objet 30 fois sur 20 nuits entre le 4 mars et le 11 juillet, et le Minor Planet Center de l'Union astronomique internationale a fini par annoncer la trouvaille le 27 octobre, avec une désignation provisoire en attendant un éventuel baptême.
C'est la Voie lactée qui le cachait
Si personne ne l'avait vu plus tôt, c'est que l'objet évolue dans une région du ciel qui longe le plan de la Voie lactée, un fond saturé d'étoiles que les grands relevés précédents évitaient. Mario Jurić, de l'université de Washington, l'a pourtant retrouvé après coup sur des images de la caméra DECam qui remontent à 2016, de quoi reconstituer plus de dix ans d'orbite. Sa trajectoire penche de presque 25 degrés par rapport au plan du Système solaire. Neptune l'a sans doute bousculé il y a très longtemps. Pluton, elle, gravite en moyenne à 40 unités astronomiques, notre candidat se trouve donc encore un peu plus loin du Soleil.
C'est l'infrarouge qui donnera sa taille
La fourchette de 600 à 1 500 kilomètres sort d'un calcul de luminosité. Tout dépend en fait de la part de lumière que renvoie la surface, et personne ne la connaît encore, un corps sombre se situerait en haut de la fourchette, un corps très réfléchissant en bas. Mario Jurić penche pour environ 1 000 kilomètres, un gabarit très proche de celui de Cérès et de ses 940 kilomètres. Des observations en infrarouge devront d'abord trancher. L'Union astronomique internationale dira ensuite si l'objet mérite le statut qu'elle n'a accordé qu'à cinq corps jusqu'ici, Pluton et Éris en tête.
On en dit quoi ?
Rubin démarre à peine son relevé de dix ans, et il sort déjà un objet de cette taille d'une zone que tout le monde contournait. On imagine bien que 2026 ED138 ne restera pas longtemps seul sur la liste, la caméra de 3,2 gigapixels doit repasser sur ce coin de ciel pendant une décennie. En attendant, ce corps glacé reste un candidat et rien de plus, l'infrarouge n'a pas encore parlé. Mais voir la banlieue de notre Système solaire s'agrandir après quelques nuits de télescope, c'est quand même une jolie nouvelle. Fini le temps ou enfant, je pensais que Pluton était le bout du bout.