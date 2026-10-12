Renault ressuscite l'Espace de 1984 en monospace électrique
Par Vincent Lautier - Publié le
Au Mondial de l'Auto de Paris, Renault dévoile l'E-Space Concept, un monospace électrique de 4,70 m qui reprend la silhouette TGV de l'Espace de 1984. Cabine entièrement vitrée, six sièges pivotants et un discours assumé de voiture à vivre face aux SUV. Par contre, Renault ne donne aucune donnée technique, ni batterie ni autonomie, et ne promet rien sur une éventuelle série.
Quarante-deux ans après le premier Espace, Renault remet un vrai monospace sur son stand, alors que l'Espace vendu aujourd'hui est devenu un SUV dérivé de l'Austral. Le concept mesure 4,70 m de long pour 2,02 m de large et 1,67 m de haut, des proportions volontairement proches du modèle de 1984, qui se contentait de 4,25 m. Le pare-brise prolonge le capot comme sur l'original surnommé TGV à l'époque, le becquet perché en haut du hayon évoque les Espace 2 et 3, et une signature lumineuse en U encadre un logo illuminé. Restent deux fantaisies de salon, des jantes de 23 pouces et une lame de pare-chocs mobile, qu'on ne verra probablement jamais en série.
Les designers racontent avoir dessiné l'habitacle d'abord et la carrosserie ensuite, en citant l'architecte Mies van der Rohe. Le résultat est une cabine vitrée jusqu'au toit, avec des portes antagonistes sans pilier central et six sièges individuels posés sur un plancher plat, dont les coques laquées s'inspirent du designer Pierre Paulin. Les deux sièges du rang 2 pivotent à 180 degrés pour former un carré TGV avec le rang 3, ou se replient en table de marqueterie où s'installe un Puissance 4. La console coulissante embarque un mini-réfrigérateur et un purificateur d'air, le tout posé sur une moquette corail de 3 cm d'épaisseur. On est plus proche du mobilier que de l'automobile, et c'est exactement le but.
La planche de bord disparaît au profit d'un écran OpenR Panorama de 1,13 m de large, non tactile, complété par deux écrans souples près d'un volant à direction steer-by-wire. C'est la partie la plus concrète du dossier, puisque cet écran équipera les prochaines générations de Scénic et de Rafale. Pour le reste, Renault ne communique ni batterie, ni autonomie, ni puissance, ni poids. C'est électrique, et c'est à peu près tout ce qu'on sait, sans calendrier de production ni prix bien sûr.
Ce concept fait du bien à regarder, et une familiale pensée pour ses passagers plutôt que pour son allure de baroudeur mérite franchement de revenir dans les concessions. Sauf que sans la moindre spec, l'E-Space est pour le moment un manifeste de design, pas une voiture. Après la Peugeot E-T16 et l'Alpine A310 Vision qu'on vous montrait ce matin, ce Mondial ressemble d'ailleurs beaucoup à une grande séance de nostalgie des constructeurs français. Un vrai monospace électrique fini à ce niveau, on signe quand même tout de suite. Pensez à nous suivre sur nos réseaux pour suivre le Mondial en direct.
La silhouette TGV de 1984
Quarante-deux ans après le premier Espace, Renault remet un vrai monospace sur son stand, alors que l'Espace vendu aujourd'hui est devenu un SUV dérivé de l'Austral. Le concept mesure 4,70 m de long pour 2,02 m de large et 1,67 m de haut, des proportions volontairement proches du modèle de 1984, qui se contentait de 4,25 m. Le pare-brise prolonge le capot comme sur l'original surnommé TGV à l'époque, le becquet perché en haut du hayon évoque les Espace 2 et 3, et une signature lumineuse en U encadre un logo illuminé. Restent deux fantaisies de salon, des jantes de 23 pouces et une lame de pare-chocs mobile, qu'on ne verra probablement jamais en série.
Un salon roulant de six places
Les designers racontent avoir dessiné l'habitacle d'abord et la carrosserie ensuite, en citant l'architecte Mies van der Rohe. Le résultat est une cabine vitrée jusqu'au toit, avec des portes antagonistes sans pilier central et six sièges individuels posés sur un plancher plat, dont les coques laquées s'inspirent du designer Pierre Paulin. Les deux sièges du rang 2 pivotent à 180 degrés pour former un carré TGV avec le rang 3, ou se replient en table de marqueterie où s'installe un Puissance 4. La console coulissante embarque un mini-réfrigérateur et un purificateur d'air, le tout posé sur une moquette corail de 3 cm d'épaisseur. On est plus proche du mobilier que de l'automobile, et c'est exactement le but.
Un grand écran, zéro chiffre
La planche de bord disparaît au profit d'un écran OpenR Panorama de 1,13 m de large, non tactile, complété par deux écrans souples près d'un volant à direction steer-by-wire. C'est la partie la plus concrète du dossier, puisque cet écran équipera les prochaines générations de Scénic et de Rafale. Pour le reste, Renault ne communique ni batterie, ni autonomie, ni puissance, ni poids. C'est électrique, et c'est à peu près tout ce qu'on sait, sans calendrier de production ni prix bien sûr.
On en dit quoi ?
Ce concept fait du bien à regarder, et une familiale pensée pour ses passagers plutôt que pour son allure de baroudeur mérite franchement de revenir dans les concessions. Sauf que sans la moindre spec, l'E-Space est pour le moment un manifeste de design, pas une voiture. Après la Peugeot E-T16 et l'Alpine A310 Vision qu'on vous montrait ce matin, ce Mondial ressemble d'ailleurs beaucoup à une grande séance de nostalgie des constructeurs français. Un vrai monospace électrique fini à ce niveau, on signe quand même tout de suite. Pensez à nous suivre sur nos réseaux pour suivre le Mondial en direct.