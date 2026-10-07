Renault E-Space Concept : le monospace Espace renaît en électrique, mais vous n'y aurez pas droit

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de message. Renault a transformé l'Espace en SUV il y a trois ans, et s'apprête à expliquer au Mondial que la voiture familiale idéale est un monospace. On trouve le concept vraiment réussi, et l'idée des six sièges identiques sur un plancher plat a plus de sens pour une famille que la énième garde au sol surélevée. Mais montrer tout ça sans la moindre intention de le produire, c'est un peu agaçant. Si le public lui fait un triomphe Porte de Versailles, Renault aura du mal à expliquer qu'il ne le vendra jamais.