Renault E-Space Concept : le monospace Espace renaît en électrique, mais vous n'y aurez pas droit
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault dévoilera dans quelques jours l'E-Space Concept au Mondial de l'Auto de Paris, un monospace 100 % électrique de 4,70 mètres à six sièges pivotants qui réinterprète l'Espace de 1984. La marque assume un contre-pied complet face aux SUV, avec un plancher plat et un écran d'un mètre treize de large. Sauf que voilà, aucune version de série n'est prévue pour le moment.
La présentation est calée au lundi 12 octobre à 8h30, Hall 6 de la Porte de Versailles, le jour réservé à la presse. Le public, lui, défilera du 13 au 18 octobre. Renault joue à domicile, et la marque a choisi d'y montrer un vrai monospace, cette silhouette qu'on croyait enterrée depuis que les SUV ont colonisé les parkings, au point que l'Espace lui-même s'est converti au format SUV en 2023, sur la base de l'Austral et avec 5 ou 7 places. Avec ses 4,70 mètres de long pour 2,02 mètres de large et 1,67 mètre de haut, le concept reste volontairement près du sol et pose des roues de 23 pouces aux quatre coins. Le pare-brise file dans le prolongement du capot, la ligne de ceinture descend très bas, et la teinte rubis noir s'accompagne de signatures lumineuses en U à l'avant comme à l'arrière, plus un losange qui flotte au centre de la face avant. Rien à voir avec ce que la marque vend aujourd'hui.
À bord, Renault reprend l'idée qui avait fait le succès du premier Espace, la fameuse
Face aux occupants, l'écran OpenR Panorama s'incurve sur toute la largeur de la planche de bord, avec un mètre treize de large pour à peine onze centimètres de haut. Un ruban pareil, on n'en trouve sur aucune Renault de série, où l'OpenR actuel se contente de deux dalles en L. Le clin d'oeil à 1984 est permanent, de la vocation familiale à la luminosité générale, et c'est bien le but : l'Espace originel, développé avec Matra, avait inventé le genre en Europe avant de se faire dévorer par la mode des SUV.
Côté technique, il ne faut rien attendre : Renault ne donne ni moteur, ni batterie, ni autonomie, et prévient déjà qu'une version de série n'est pas prévue pour le moment. L'E-Space reste donc un exercice de style, qui vient titiller une nostalgie bien réelle, celle des familles qui ont traversé les années 90 à bord d'un monospace. Les SUV ont eu la peau du genre au début des années 2010.
Mais l'électrique change pas mal de choses : la batterie s'étale sous le plancher et redonne à cette carrosserie son meilleur argument : l'espace intérieur. Les curieux pourront d'ailleurs suivre la conférence du 12 octobre en direct et en replay.
C'est quand même un drôle de message. Renault a transformé l'Espace en SUV il y a trois ans, et s'apprête à expliquer au Mondial que la voiture familiale idéale est un monospace. On trouve le concept vraiment réussi, et l'idée des six sièges identiques sur un plancher plat a plus de sens pour une famille que la énième garde au sol surélevée. Mais montrer tout ça sans la moindre intention de le produire, c'est un peu agaçant. Si le public lui fait un triomphe Porte de Versailles, Renault aura du mal à expliquer qu'il ne le vendra jamais.
L'anti-SUV assumé
La présentation est calée au lundi 12 octobre à 8h30, Hall 6 de la Porte de Versailles, le jour réservé à la presse. Le public, lui, défilera du 13 au 18 octobre. Renault joue à domicile, et la marque a choisi d'y montrer un vrai monospace, cette silhouette qu'on croyait enterrée depuis que les SUV ont colonisé les parkings, au point que l'Espace lui-même s'est converti au format SUV en 2023, sur la base de l'Austral et avec 5 ou 7 places. Avec ses 4,70 mètres de long pour 2,02 mètres de large et 1,67 mètre de haut, le concept reste volontairement près du sol et pose des roues de 23 pouces aux quatre coins. Le pare-brise file dans le prolongement du capot, la ligne de ceinture descend très bas, et la teinte rubis noir s'accompagne de signatures lumineuses en U à l'avant comme à l'arrière, plus un losange qui flotte au centre de la face avant. Rien à voir avec ce que la marque vend aujourd'hui.
Un salon roulant
À bord, Renault reprend l'idée qui avait fait le succès du premier Espace, la fameuse
voiture à vivre, et la pousse beaucoup plus loin. L'habitacle aligne six sièges individuels, identiques en taille, répartis sur trois rangées au-dessus d'un plancher totalement plat, un luxe que seule une plateforme électrique permet puisque la batterie se loge sous les pieds des passagers. Ces sièges pivotent légèrement pour faciliter la conversation, et certaines configurations s'organisent autour d'une table centrale, comme à la grande époque du monospace familial et de ses longs trajets de vacances.
Face aux occupants, l'écran OpenR Panorama s'incurve sur toute la largeur de la planche de bord, avec un mètre treize de large pour à peine onze centimètres de haut. Un ruban pareil, on n'en trouve sur aucune Renault de série, où l'OpenR actuel se contente de deux dalles en L. Le clin d'oeil à 1984 est permanent, de la vocation familiale à la luminosité générale, et c'est bien le but : l'Espace originel, développé avec Matra, avait inventé le genre en Europe avant de se faire dévorer par la mode des SUV.
Aucune série prévue
Côté technique, il ne faut rien attendre : Renault ne donne ni moteur, ni batterie, ni autonomie, et prévient déjà qu'une version de série n'est pas prévue pour le moment. L'E-Space reste donc un exercice de style, qui vient titiller une nostalgie bien réelle, celle des familles qui ont traversé les années 90 à bord d'un monospace. Les SUV ont eu la peau du genre au début des années 2010.
Mais l'électrique change pas mal de choses : la batterie s'étale sous le plancher et redonne à cette carrosserie son meilleur argument : l'espace intérieur. Les curieux pourront d'ailleurs suivre la conférence du 12 octobre en direct et en replay.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle de message. Renault a transformé l'Espace en SUV il y a trois ans, et s'apprête à expliquer au Mondial que la voiture familiale idéale est un monospace. On trouve le concept vraiment réussi, et l'idée des six sièges identiques sur un plancher plat a plus de sens pour une famille que la énième garde au sol surélevée. Mais montrer tout ça sans la moindre intention de le produire, c'est un peu agaçant. Si le public lui fait un triomphe Porte de Versailles, Renault aura du mal à expliquer qu'il ne le vendra jamais.