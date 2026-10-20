DJI Osmo Pocket 4P : une très jolie version Blanc perle pour la petite caméra 4K !
Par Laurence - Publié le
DJI a ajouté une nouvelle finition à sa gamme de caméras compactes ! L’Osmo Pocket 4P se décline désormais en Blanc perle, un coloris qui tranche avec les teintes habituelles du constructeur. Pour le reste, on retrouve une caméra stabilisée à double objectif, capable de filmer en 4K à 240 images par seconde. Le tout dans un format de poche et au un prix de 599 euros.
Pour cette fois, DJI mise sur l’esthétique, avec cette très jolie robe obtenue grâce à des pigments nacrés enrichis de mica et un revêtement multicouche. Comme bien souvent, la couleur évolue légèrement selon l’éclairage et l’angle. Une petite touche d’originalité pour un appareil destiné notamment aux créateurs de contenus, aux voyageurs et aux amateurs de vlogs. Hormis cette spécificité, cette édition conserve les caractéristiques techniques de l’Osmo Pocket 4P.
Pour rappel, ce modèle embarque un objectif principal grand-angle de 20 mm, associé à un capteur CMOS de 1 pouce et une ouverture f/2,0. DJI annonce une plage dynamique de 17 stops et un enregistrement vidéo pouvant atteindre la 4K à 240 images par seconde, notamment grâce à la technologie LOFIC. Ce qui devrait permettre de réaliser des ralentis jusqu’à huit fois, tout en conservant une définition élevée.
Le second objectif propose une focale de 60 mm avec une ouverture f/1,8. Il permet notamment de réaliser des portraits et de varier les cadrages sans changer d’appareil. La caméra profite du profil D-Log 2 en 10 bits, destiné à offrir davantage de souplesse lors de l’étalonnage des couleurs. Et malgré cet équipement, l’ensemble ne pèse que 230 grammes.
DJI propose plusieurs fonctions destinées à simplifier les prises de vue. L’Osmo Pocket 4P peut ainsi capturer des photos de 37 mégapixels et enregistrer des Live Photos 4K de 1,5 seconde. Elle dispose également d’ActiveTrack 8.0, capable de suivre automatiquement une personne, un animal ou un véhicule pour le maintenir dans le cadre.
Les utilisateurs d’iPhone apprécieront quant à eux le transfert automatique des vidéos vers iOS après l’extinction de la caméra. DJI recommande d'ailleurs un iPhone 16 ou plus récent, sous iOS 26.4.1 minimum, ainsi qu’une batterie de caméra chargée à plus de 15 %. La connexion USB 3.1 permet également des transferts filaires annoncés jusqu’à 800 Mo/s.
Côté batterie, DJI annonce jusqu’à 210 minutes d’utilisation, avec une recharge rapide permettant de récupérer 80 % d’autonomie en seulement 18 minutes. La caméra reste compatible avec les accessoires de la gamme Osmo, notamment les filtres ND, les microphones OsmoAudio et les poignées supplémentaires.
L’Osmo Pocket 4P Blanc perle est disponible en France à 599 euros, dans un pack comprenant notamment une lumière d’appoint blanche, une poignée, une dragonne et une pochette de transport.
Avec cette édition Blanc perle, DJI ne cherche pas à révolutionner son Osmo Pocket 4P, mais plutôt à proposer une alternative esthétique à sa caméra compacte. Les caractéristiques techniques devraient intéresser les créateurs qui souhaitent filmer sans s’encombrer d’un équipement imposant.
Une finition Blanc perle qui change de l’ordinaire
Pour cette fois, DJI mise sur l’esthétique, avec cette très jolie robe obtenue grâce à des pigments nacrés enrichis de mica et un revêtement multicouche. Comme bien souvent, la couleur évolue légèrement selon l’éclairage et l’angle. Une petite touche d’originalité pour un appareil destiné notamment aux créateurs de contenus, aux voyageurs et aux amateurs de vlogs. Hormis cette spécificité, cette édition conserve les caractéristiques techniques de l’Osmo Pocket 4P.
Deux objectifs et de la 4K à 240 images par seconde
Pour rappel, ce modèle embarque un objectif principal grand-angle de 20 mm, associé à un capteur CMOS de 1 pouce et une ouverture f/2,0. DJI annonce une plage dynamique de 17 stops et un enregistrement vidéo pouvant atteindre la 4K à 240 images par seconde, notamment grâce à la technologie LOFIC. Ce qui devrait permettre de réaliser des ralentis jusqu’à huit fois, tout en conservant une définition élevée.
Le second objectif propose une focale de 60 mm avec une ouverture f/1,8. Il permet notamment de réaliser des portraits et de varier les cadrages sans changer d’appareil. La caméra profite du profil D-Log 2 en 10 bits, destiné à offrir davantage de souplesse lors de l’étalonnage des couleurs. Et malgré cet équipement, l’ensemble ne pèse que 230 grammes.
Suivi intelligent et transferts automatiques vers l’iPhone
DJI propose plusieurs fonctions destinées à simplifier les prises de vue. L’Osmo Pocket 4P peut ainsi capturer des photos de 37 mégapixels et enregistrer des Live Photos 4K de 1,5 seconde. Elle dispose également d’ActiveTrack 8.0, capable de suivre automatiquement une personne, un animal ou un véhicule pour le maintenir dans le cadre.
Les utilisateurs d’iPhone apprécieront quant à eux le transfert automatique des vidéos vers iOS après l’extinction de la caméra. DJI recommande d'ailleurs un iPhone 16 ou plus récent, sous iOS 26.4.1 minimum, ainsi qu’une batterie de caméra chargée à plus de 15 %. La connexion USB 3.1 permet également des transferts filaires annoncés jusqu’à 800 Mo/s.
Jusqu’à 3 h 30 d’autonomie, pour 599 euros
Côté batterie, DJI annonce jusqu’à 210 minutes d’utilisation, avec une recharge rapide permettant de récupérer 80 % d’autonomie en seulement 18 minutes. La caméra reste compatible avec les accessoires de la gamme Osmo, notamment les filtres ND, les microphones OsmoAudio et les poignées supplémentaires.
L’Osmo Pocket 4P Blanc perle est disponible en France à 599 euros, dans un pack comprenant notamment une lumière d’appoint blanche, une poignée, une dragonne et une pochette de transport.
Qu’en penser ?
Avec cette édition Blanc perle, DJI ne cherche pas à révolutionner son Osmo Pocket 4P, mais plutôt à proposer une alternative esthétique à sa caméra compacte. Les caractéristiques techniques devraient intéresser les créateurs qui souhaitent filmer sans s’encombrer d’un équipement imposant.