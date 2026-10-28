DJI Power Auro 2000 Elite : 2 kWh dans le coffre
Par Vincent Lautier - Publié le
Les drones ne suffisent plus à DJI. La marque vend aussi des batteries géantes, et sa petite dernière veut surtout régler un problème que connaissent tous les habitués du camping, celui des adaptateurs qui traînent partout. Chargeur voiture et module solaire sont ici intégrés au boîtier, le tout pèse environ 19 kg et coûte 1099 euros, dès aujourd'hui en France.
Une station de 2 kWh, DJI en vendait déjà une, la Power 2000, sortie l'an dernier. Celle-ci garde à peu près la même réserve d'énergie mais abandonne un quart du volume et pas mal de poids au passage. Le résultat tient dans un coffre sans monopoliser la place des valises. Toutes les prises se retrouvent par ailleurs sur la même face, du coup la machine fonctionne aussi bien debout que couchée sur le flanc. En sortie, comptez 2000 W de courant stable, assez pour une bouilloire, un frigo ou des outils de chantier, et même un peu plus sur certains appareils grâce à une marge de tolérance. DJI promet enfin une batterie d'extension pour plus tard, la plus petite de son catalogue, qui poussera l'ensemble jusqu'à 12 kWh pour les gros besoins.
Toutes les stations du marché savent déjà se recharger sur une prise, en voiture ou au soleil, à condition d'acheter les bons accessoires et de penser à les emporter. DJI a mis le chargeur voiture et le module solaire MPPT directement dans le châssis. On branche la batterie du véhicule ou les panneaux sur les ports SDC du boîtier et on n'y pense plus. Le constructeur annonce 80 % retrouvés en une heure sur le secteur, un plein complet en quelques heures de route, à peu près autant au soleil quand les panneaux donnent tout. Un mode hybride cumule même plusieurs sources à la fois pour aller plus vite. DJI glisse aussi dans la machine un câble USB-C de 140 W qui se déroule puis se rétracte tout seul une fois le téléphone rechargé, puisque personne n'a jamais le bon câble au bon moment.
Les pilotes n'ont pas été oubliés, évidemment. Posée dans un coffre au milieu d'un tournage, la station remonte un accu de la gamme Air 3 ou du Mavic 4 Pro presque à bloc en une trentaine de minutes grâce à la charge rapide maison, ce qui évite d'écourter une journée de prises de vue parce que les batteries ont dit stop. Les cellules LFP tiennent une dizaine d'années d'utilisation quotidienne, la bascule en alimentation de secours prend un centième de seconde quand le courant saute, et l'ensemble souffle assez doucement la nuit pour dormir dans la même pièce. Un kit panneau solaire avec micro-onduleur, vendu séparément, pourra aussi renvoyer du courant vers la maison selon les régions. L'application DJI Home garde un oeil sur les flux d'énergie en temps réel, et les clients de la boutique en ligne DJI profitent au passage d'une garantie qui peut grimper jusqu'à 5 ans.
L'intégration de la recharge voiture et solaire est la vraie bonne idée de cette station, quiconque a déjà cherché son adaptateur la veille d'un départ comprendra, et on aimerait que toute la concurrence s'y mette. Le tarif n'est lui pas donné par contre, mais vous payez la compacité et l'intégration, pas les watts. Les pilotes de drones et les campeurs équipés DJI tiennent probablement la station la plus pratique du moment, les autres regarderont d'abord le prix probablement..
C'est le format qui change
Une station de 2 kWh, DJI en vendait déjà une, la Power 2000, sortie l'an dernier. Celle-ci garde à peu près la même réserve d'énergie mais abandonne un quart du volume et pas mal de poids au passage. Le résultat tient dans un coffre sans monopoliser la place des valises. Toutes les prises se retrouvent par ailleurs sur la même face, du coup la machine fonctionne aussi bien debout que couchée sur le flanc. En sortie, comptez 2000 W de courant stable, assez pour une bouilloire, un frigo ou des outils de chantier, et même un peu plus sur certains appareils grâce à une marge de tolérance. DJI promet enfin une batterie d'extension pour plus tard, la plus petite de son catalogue, qui poussera l'ensemble jusqu'à 12 kWh pour les gros besoins.
La voiture et le soleil sans accessoire
Toutes les stations du marché savent déjà se recharger sur une prise, en voiture ou au soleil, à condition d'acheter les bons accessoires et de penser à les emporter. DJI a mis le chargeur voiture et le module solaire MPPT directement dans le châssis. On branche la batterie du véhicule ou les panneaux sur les ports SDC du boîtier et on n'y pense plus. Le constructeur annonce 80 % retrouvés en une heure sur le secteur, un plein complet en quelques heures de route, à peu près autant au soleil quand les panneaux donnent tout. Un mode hybride cumule même plusieurs sources à la fois pour aller plus vite. DJI glisse aussi dans la machine un câble USB-C de 140 W qui se déroule puis se rétracte tout seul une fois le téléphone rechargé, puisque personne n'a jamais le bon câble au bon moment.
Et côté drones ?
Les pilotes n'ont pas été oubliés, évidemment. Posée dans un coffre au milieu d'un tournage, la station remonte un accu de la gamme Air 3 ou du Mavic 4 Pro presque à bloc en une trentaine de minutes grâce à la charge rapide maison, ce qui évite d'écourter une journée de prises de vue parce que les batteries ont dit stop. Les cellules LFP tiennent une dizaine d'années d'utilisation quotidienne, la bascule en alimentation de secours prend un centième de seconde quand le courant saute, et l'ensemble souffle assez doucement la nuit pour dormir dans la même pièce. Un kit panneau solaire avec micro-onduleur, vendu séparément, pourra aussi renvoyer du courant vers la maison selon les régions. L'application DJI Home garde un oeil sur les flux d'énergie en temps réel, et les clients de la boutique en ligne DJI profitent au passage d'une garantie qui peut grimper jusqu'à 5 ans.
On en dit quoi ?
L'intégration de la recharge voiture et solaire est la vraie bonne idée de cette station, quiconque a déjà cherché son adaptateur la veille d'un départ comprendra, et on aimerait que toute la concurrence s'y mette. Le tarif n'est lui pas donné par contre, mais vous payez la compacité et l'intégration, pas les watts. Les pilotes de drones et les campeurs équipés DJI tiennent probablement la station la plus pratique du moment, les autres regarderont d'abord le prix probablement..