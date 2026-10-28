DJI Power Auro 2000 Elite : 2 kWh dans le coffre

On en dit quoi ?



L'intégration de la recharge voiture et solaire est la vraie bonne idée de cette station, quiconque a déjà cherché son adaptateur la veille d'un départ comprendra, et on aimerait que toute la concurrence s'y mette. Le tarif n'est lui pas donné par contre, mais vous payez la compacité et l'intégration, pas les watts. Les pilotes de drones et les campeurs équipés DJI tiennent probablement la station la plus pratique du moment, les autres regarderont d'abord le prix probablement..