Panne mondiale pour Revolut : que se passe-t-il ?

Des paiements bloqués et des services perturbés

Une panne qui tombe vraiment mal

Qu’en penser ?



Pour Revolut, l’enjeu sera désormais de rétablir rapidement ses services, mais également d’expliquer l’origine de l’incident. Cette panne rappelle les limites inhérentes aux services bancaires entièrement numériques. Lorsqu’une application ou son infrastructure rencontre un problème, ce sont parfois des opérations aussi essentielles que les paiements qui deviennent impossibles. Et il n'y a pas vraiment de moyen de débarquer dans son agence pour exiger des explications... Et vous, vous êtes plutôt banque en ligne ou banque traditionnelle ?

Depuis ce matin, de nombreux clients de Revolut rencontrent des difficultés pour utiliser leurs services bancaires habituels.Les problèmes ne semblent pas se limiter à la France, puisque des signalements proviennent de plusieurs pays. Sur(la plateforme spécialisée dans le suivi des interruptions de services numériques), les utilisateurs font remonter un peu partout les dysfonctionnements rencontrés. Pour le moment,. Impossible également de savoir combien de clients sont réellement concernés.Face aux inquiétudes, la banque a rapidement posté sur X pour confirmer l’incident et reconnaître une interruption affectant plusieurs services. Elle précise que ses équipes travaillent à rétablir la situation depuis l’identification du problème dans la matinée. Surtout, elle tient à rassurer ses utilisateurs sur un point essentiel :Pour le moment, aucune heure précise de retour à la normale n’a été annoncée.L’incident intervient alors que Revolut poursuit son développement à l’international. Avec plus de 80 millions de clients revendiqués dans une quarantaine de pays, la banque ambitionne de devenir l’un des grands acteurs mondiaux des services numériques. Son fondateur, Nik Storonsky, a d’ailleurs récemment évoqué son ambition de bâtir une entreprise capable de rivaliser, par sa taille, avec des géants comme Google ou Meta.Ironie du sort,. Pas de jaloux sur ce coup mais rien ne permet toutefois d’établir un lien entre ces différents incidents.