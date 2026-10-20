Panne mondiale pour Revolut : que se passe-t-il ?
Par Laurence - Publié le
Voilà une mauvaise surprise pour les clients de Revolut ! Actuellement, la banque en ligne rencontre d’importants dysfonctionnements qui touchent plusieurs de ses services, notamment les paiements. La panne semble concerner de nombreux pays et les signalements se multiplient sur Internet. Revolut a reconnu le problème et assure travailler à sa résolution.
Depuis ce matin, de nombreux clients de Revolut rencontrent des difficultés pour utiliser leurs services bancaires habituels. Les paiements sont notamment touchés, avec des opérations qui ne peuvent pas être effectuées normalement.
Les problèmes ne semblent pas se limiter à la France, puisque des signalements proviennent de plusieurs pays. Sur Downdetector (la plateforme spécialisée dans le suivi des interruptions de services numériques), les utilisateurs font remonter un peu partout les dysfonctionnements rencontrés. Pour le moment, l’origine exacte de la panne n’a pas été communiquée. Impossible également de savoir combien de clients sont réellement concernés.
Face aux inquiétudes, la banque a rapidement posté sur X pour confirmer l’incident et reconnaître une interruption affectant plusieurs services. Elle précise que ses équipes travaillent à rétablir la situation depuis l’identification du problème dans la matinée. Surtout, elle tient à rassurer ses utilisateurs sur un point essentiel : les fonds et les données personnelles des clients seraient parfaitement sécurisés. Pour le moment, aucune heure précise de retour à la normale n’a été annoncée.
L’incident intervient alors que Revolut poursuit son développement à l’international. Avec plus de 80 millions de clients revendiqués dans une quarantaine de pays, la banque ambitionne de devenir l’un des grands acteurs mondiaux des services numériques. Son fondateur, Nik Storonsky, a d’ailleurs récemment évoqué son ambition de bâtir une entreprise capable de rivaliser, par sa taille, avec des géants comme Google ou Meta.
Ironie du sort, plusieurs services de Google font également l’objet de signalements sur Downdetector ce mardi. Pas de jaloux sur ce coup mais rien ne permet toutefois d’établir un lien entre ces différents incidents.
Pour Revolut, l’enjeu sera désormais de rétablir rapidement ses services, mais également d’expliquer l’origine de l’incident. Cette panne rappelle les limites inhérentes aux services bancaires entièrement numériques. Lorsqu’une application ou son infrastructure rencontre un problème, ce sont parfois des opérations aussi essentielles que les paiements qui deviennent impossibles. Et il n'y a pas vraiment de moyen de débarquer dans son agence pour exiger des explications... Et vous, vous êtes plutôt banque en ligne ou banque traditionnelle ?
Des paiements bloqués et des services perturbés
Depuis ce matin, de nombreux clients de Revolut rencontrent des difficultés pour utiliser leurs services bancaires habituels. Les paiements sont notamment touchés, avec des opérations qui ne peuvent pas être effectuées normalement.
Les problèmes ne semblent pas se limiter à la France, puisque des signalements proviennent de plusieurs pays. Sur Downdetector (la plateforme spécialisée dans le suivi des interruptions de services numériques), les utilisateurs font remonter un peu partout les dysfonctionnements rencontrés. Pour le moment, l’origine exacte de la panne n’a pas été communiquée. Impossible également de savoir combien de clients sont réellement concernés.
Face aux inquiétudes, la banque a rapidement posté sur X pour confirmer l’incident et reconnaître une interruption affectant plusieurs services. Elle précise que ses équipes travaillent à rétablir la situation depuis l’identification du problème dans la matinée. Surtout, elle tient à rassurer ses utilisateurs sur un point essentiel : les fonds et les données personnelles des clients seraient parfaitement sécurisés. Pour le moment, aucune heure précise de retour à la normale n’a été annoncée.
Une panne qui tombe vraiment mal
L’incident intervient alors que Revolut poursuit son développement à l’international. Avec plus de 80 millions de clients revendiqués dans une quarantaine de pays, la banque ambitionne de devenir l’un des grands acteurs mondiaux des services numériques. Son fondateur, Nik Storonsky, a d’ailleurs récemment évoqué son ambition de bâtir une entreprise capable de rivaliser, par sa taille, avec des géants comme Google ou Meta.
Ironie du sort, plusieurs services de Google font également l’objet de signalements sur Downdetector ce mardi. Pas de jaloux sur ce coup mais rien ne permet toutefois d’établir un lien entre ces différents incidents.
Qu’en penser ?
Pour Revolut, l’enjeu sera désormais de rétablir rapidement ses services, mais également d’expliquer l’origine de l’incident. Cette panne rappelle les limites inhérentes aux services bancaires entièrement numériques. Lorsqu’une application ou son infrastructure rencontre un problème, ce sont parfois des opérations aussi essentielles que les paiements qui deviennent impossibles. Et il n'y a pas vraiment de moyen de débarquer dans son agence pour exiger des explications... Et vous, vous êtes plutôt banque en ligne ou banque traditionnelle ?