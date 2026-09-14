Revolut a livré des dossiers clients à un imposteur

On en dit quoi ?



Les banques demandent aux clients de vérifier chaque sollicitation, et cette exigence doit aussi s'appliquer quand elles transmettent leurs dossiers. L'origine apparemment officielle d'un mail ne suffit visiblement pas. Revolut doit maintenant expliquer comment elle contrôle ces demandes, parce que changer un mot de passe ne fera pas disparaître les documents déjà envoyés.