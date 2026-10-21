Panne nationale pour Orange et Sosh !

Qu’en penser ?



Cette nouvelle panne rappelle à quel point les réseaux mobiles sont devenus indispensables au quotidien, bien au-delà des simples appels téléphoniques. Entre les communications professionnelles, les services bancaires et les applications de messagerie, une interruption nationale peut rapidement devenir problématique. Il en en reste malheureusement pas grand chose à faire, si ce n'est attendre.