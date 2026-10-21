Panne nationale pour Orange et Sosh !
Par Laurence - Publié le
Mauvaise surprise pour les abonnés Orange et Sosh ! Après Revolut hier, les deux opérateurs rencontrent d’importantes difficultés sur leur réseau mobile depuis une trentaine de minutes. Appels impossibles, SMS qui ne partent pas ou connexion Internet inaccessible : les signalements se multiplient dans toute la France.
Si votre iPhone refuse soudainement de passer un appel ou de se connecter à Internet , le problème ne vient malheureusement pas de votre appareil. En effet, Orange et sa filiale Sosh sont actuellement confrontés à une panne majeure de leur réseau mobile, avec des conséquences pour de nombreux abonnés.
Sur le site spécialisé Downdetector, plusieurs milliers de signalements ont déjà été enregistrés simultanément. Les remontées concernent différentes régions françaises, ce qui confirme l’ampleur géographique de l’incident.
Les témoignages se multiplient également sur les réseaux sociaux. Certains abonnés reportent globalement la même chose : ne plus pouvoir émettre ou recevoir d’appels, tandis que d’autres rencontrent des difficultés pour envoyer des SMS ou accéder à Internet depuis leur smartphone.
Face à la multiplication des signalements, Orange a rapidement reconnu l’existence d’un problème technique sur son réseau mobile. Sur X, l’opérateur indique rencontrer actuellement des perturbations et assure que ses équipes techniques travaillent au rétablissement des services dans les meilleurs délais.
En revanche, aucune précision n’a encore été communiquée sur l’origine de cet incident. L’opérateur n’a pas davantage indiqué de délai pour un retour complet à la normale. Sosh utilisant les infrastructures mobiles d’Orange, ses abonnés sont logiquement susceptibles de rencontrer les mêmes difficultés.
Pour les utilisateurs concernés, redémarrer son iPhone ou activer ,puis désactiver le mode Avion ne changera rien à la situation, vu que le problème touche le réseau de l’opérateur. En attendant, une connexion Wi-Fi peut permettre de continuer à utiliser les applications de messagerie, comme WhatsApp, Signal ou iMessage, ainsi que les services nécessitant un accès à Internet.
Les abonnés disposant d’un smartphone compatible peuvent également vérifier si les appels Wi-Fi sont activés, cette fonctionnalité permettant, lorsqu’elle fonctionne, de passer des appels sans utiliser directement le réseau mobile. En cas d'urgence, il est toujours possible de passer par le 112, numéro d’urgence européen, qui peut être acheminé par un autre réseau mobile disponible.
Cette nouvelle panne rappelle à quel point les réseaux mobiles sont devenus indispensables au quotidien, bien au-delà des simples appels téléphoniques. Entre les communications professionnelles, les services bancaires et les applications de messagerie, une interruption nationale peut rapidement devenir problématique. Il en en reste malheureusement pas grand chose à faire, si ce n'est attendre.
Une panne nationale
Si votre iPhone refuse soudainement de passer un appel ou de se connecter à Internet , le problème ne vient malheureusement pas de votre appareil. En effet, Orange et sa filiale Sosh sont actuellement confrontés à une panne majeure de leur réseau mobile, avec des conséquences pour de nombreux abonnés.
Sur le site spécialisé Downdetector, plusieurs milliers de signalements ont déjà été enregistrés simultanément. Les remontées concernent différentes régions françaises, ce qui confirme l’ampleur géographique de l’incident.
Les témoignages se multiplient également sur les réseaux sociaux. Certains abonnés reportent globalement la même chose : ne plus pouvoir émettre ou recevoir d’appels, tandis que d’autres rencontrent des difficultés pour envoyer des SMS ou accéder à Internet depuis leur smartphone.
Orange confirme un incident national
Face à la multiplication des signalements, Orange a rapidement reconnu l’existence d’un problème technique sur son réseau mobile. Sur X, l’opérateur indique rencontrer actuellement des perturbations et assure que ses équipes techniques travaillent au rétablissement des services dans les meilleurs délais.
En revanche, aucune précision n’a encore été communiquée sur l’origine de cet incident. L’opérateur n’a pas davantage indiqué de délai pour un retour complet à la normale. Sosh utilisant les infrastructures mobiles d’Orange, ses abonnés sont logiquement susceptibles de rencontrer les mêmes difficultés.
Que faire en attendant le retour à la normale ?
Pour les utilisateurs concernés, redémarrer son iPhone ou activer ,puis désactiver le mode Avion ne changera rien à la situation, vu que le problème touche le réseau de l’opérateur. En attendant, une connexion Wi-Fi peut permettre de continuer à utiliser les applications de messagerie, comme WhatsApp, Signal ou iMessage, ainsi que les services nécessitant un accès à Internet.
Les abonnés disposant d’un smartphone compatible peuvent également vérifier si les appels Wi-Fi sont activés, cette fonctionnalité permettant, lorsqu’elle fonctionne, de passer des appels sans utiliser directement le réseau mobile. En cas d'urgence, il est toujours possible de passer par le 112, numéro d’urgence européen, qui peut être acheminé par un autre réseau mobile disponible.
Qu’en penser ?
Cette nouvelle panne rappelle à quel point les réseaux mobiles sont devenus indispensables au quotidien, bien au-delà des simples appels téléphoniques. Entre les communications professionnelles, les services bancaires et les applications de messagerie, une interruption nationale peut rapidement devenir problématique. Il en en reste malheureusement pas grand chose à faire, si ce n'est attendre.