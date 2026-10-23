Apple veut une production plus écologique, mais l’IA complique ses plans !

Des circuits imprimés de plus en plus énergivores

Apple et Google mettent la pression sur leurs fournisseurs

Des matériaux plus écologiques, mais pas encore adaptés

Qu’en penser ?



Apple multiplie les engagements environnementaux, mais leur réalisation dépend largement de ses fournisseurs. Et ces derniers doivent composer avec des contraintes industrielles parfois contradictoires. L’essor de l’intelligence artificielle complique encore davantage l’équation, en augmentant les besoins en énergie et en matériaux. Le recours aux énergies renouvelables constitue une réponse importante, mais ne règle pas à lui seul la question de la consommation des ressources. À moins de quatre années de l’échéance de 2030, Apple devra donc convaincre ses partenaires d’accélérer leur transition, sans freiner l’évolution technologique de ses appareils.

Apple s’est fixé l'ambitieux objectif d'imposer à ses fournisseurs directs. Mais cette transition s’annonce particulièrement compliquée pour les fabricants de circuits imprimés, ces composants indispensables qui permettent de relier les différentes puces et les éléments électroniques.SelonCes composants nécessitent des procédés de fabrication plus, qui consomment davantage, mais aussi. Or, d’après une analyse citée par le média taïwanais, l’électricité achetée représente près de 60 % des émissions de gaz à effet de serre de cette industrie.Pour atteindre leurs objectifs environnementaux,. Les fabricants sont notamment encouragés à publier des rapports de développement durable, à acheter davantage d’électricité renouvelable et à demander à leurs propres sous-traitants de réduire leurs émissions.Le problème dépasse donc la simple question de l’origine de l’électricité. Plus les composants deviennent sophistiqués, plus leur fabrication mobilise de ressources. Cette situation illustre l’une des contradictions actuelles du secteur technologique :L’autre difficulté concerne lesutilisés pour fabriquer les circuits imprimés., mais elles ne répondent pas encore à toutes les exigences techniques des composants les plus avancés. Les fabricants doivent notamment garantir leurs performances, leur fiabilité et leur résistance aux contraintes de fonctionnement., ce qui ralentit leur déploiement à grande échelle. Pour Apple, le défi consiste à accompagner cette transition sans compromettre les performances et la qualité de ses futurs produits.